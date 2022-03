“Estamos hasta los fonendos”, “Estamos trabajando y saturados”, “Atención Primaria es atención precaria”… Estos fueron algunos de los lemas con los que cerca de una veintena de médicos de centros de salud se han concentrado esta tarde en Oviedo, delante de la sede de Presidencia del Principado, convocados por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).

La protesta tenía como objetivo, una vez más, dar visibilidad a los problemas que sufre la red de Atención Primaria: “La situación de la Atención Primaria a nivel nacional no puede ser más dantesca. En Asturias, el 40 por ciento de la plantilla de Primaria tiene más de 60 años. Esto significa que, de aquí a cinco o seis años, van a jubilarse. Y cada año entran 30 o 40 médicos de familia en el sistema MIR, de los cuales la mayoría se irán fuera de Asturias o a servicios de Urgencias de los hospitales”, ha destacado Javier Alberdi, presidente del SIMPA.

La capacidad de convocatoria del SIMPA ha sido inferior a las de ocasiones anteriores: apenas dos decenas de asistentes. Ciertamente, la tarde fue lluviosa. Ha estado presente el secretario general saliente, Antonio Matador, quien se jubila y deja el cargo el próximo mes de mayo. También han acudido el presidente del sindicato y los responsables de la sección de Atención Primaria.

“La escasez de profesionales es acuciante, y la situación que va a vivirse en los próximos años va a ser mucho peor que la actual. Este año, de 27 que terminaron la especialidad solo 17 se quedaron en Atención Primaria”, ha señalado Javier Alberdi. Y ha añadido: “La sangría de profesionales es continua. Las agendas de nuestros compañeros están saturadas. Las listas de espera, aumentando. Es necesario establecer mecanismos de incentivación para puestos de difícil cobertura. Las áreas rurales están despoblándose de médicos. Es necesario invertir en Atención Primaria, contratos adecuados, sustituciones adecuadas. Hay un centro de salud de Oviedo que desde el pasado septiembre está con cuatro médicos de los nueve que son de plantilla: esa situación es inaceptable”.

Reprobación al Consejero

El pasado 2 de febrero, el SIMPA presentó en la Junta General del Principado una solicitud para que los grupos políticos reprueben la gestión del consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, a quien consideran responsable de “una dejación de funciones” con la Atención Primaria. Desde entonces, nada se ha vuelto a saber de esa petición: “La solicitud de reprobación del Consejero fue avalada por más de 450 firmas de médicos de Atención Primaria y presentada a los partidos políticos. A partir de ahí, es responsabilidad de los partidos políticos”, ha indicado Alberdi. Días atrás, el Consejero declaró que “algunos” de los firmantes de esa petición “no sabían muy bien lo que estaban firmando”. El presidente del SIMPA se ha mostrado irónico: “Quizá es que haya muchos médicos que no hicieron la carrera, que no saben leer lo que firman… Me extraña mucho que el Consejero piense lo que dijo. Es una forma de echar balones fuera”.

Elecciones internas

El SIMPA se halla inmerso en una fase de cierta tensión ante las elecciones internas que tiene en ciernes, convocadas para el próximo 17 de mayo. En 40 años de andadura, puede ser la primera vez que los afiliados de la organización sindical tengan que acudir a las urnas. Hasta la fecha, todas las renovaciones del cuadro directivo se habían llevado a cabo mediante un consenso que cristalizaba en una candidatura única. En el momento actual, todo apunta a que habrá dos candidaturas, con sendos candidatos a la secretaría general, que en el SIMPA es el cargo con mayor poder ejecutivo. Los dos nombres que están sobre la mesa son José Antonio Vidal, actual presidente de la sección de Atención Especializada del sindicato y neurólogo del Hospital San Agustín de Avilés, y Rocío Isabel Fernández, médica del área de Urgencias del área sanitaria de Arriondas. Alberdi ha tratado de quitar hierro a la confrontación: “Cada cuatro años hay elecciones, hay distintas candidaturas y terminan encontrándose candidaturas de consenso. Queda más de un mes para que se abra el proceso electoral y estamos en ello. Es algo normal. Puede ser que haya elecciones, puede ser que no las haya”.