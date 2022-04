Quiero comenzar recordando a las víctimas de la cruel invasión de Ucrania. Creo que mientras dure esta masacre tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para manifestar públicamente nuestro apoyo al pueblo ucraniano.

Y continúo agradeciendo a todos lo que habéis organizado este XX Congreso Nacional, con Esteban a la cabeza, vuestro eficaz trabajo, y al presidente Juanma y a todos los compañeros de Andalucía, vuestro fantástico acogimiento en esta tierra en la que vive mi familia materna y que suelo visitar a menudo.

Y entrando en materia, los populares españoles culminamos mañana, aquí, en Sevilla, un proceso que se inició hace un mes. Sinceramente, creo que hemos sido ejemplares porque hemos dado respuesta, en un tiempo récord, a una crisis interna, y lo hemos hecho como se espera que lo haga un gran partido: con trasparencia, rapidez, decisión y acierto.

En sólo unos días, hemos transformado nuestras tensiones en un proceso de crecimiento, y, no me cabe ninguna duda, de que nuestro partido saldrá de este Congreso más fuerte y unido, y más dispuesto que nunca a solventar los problemas de los españoles que, por desgracia, cada día van a más.

Y todos debemos tener claro que este proceso ha sido posible gracias, principalmente, a la generosidad de Alberto Núñez Feijóo.

Es una suerte para todos los militantes y simpatizantes del Partido Popular, y para todos los españoles, poder contar con el liderazgo de políticos capaces, rigurosos y serios.

España, Europa y el mundo viven momentos difíciles.

Nuestra sociedad necesita partidos políticos capaces de afrontar los retos con solvencia. Y nosotros, el PP, lo hemos demostrado cuando hemos gobernado España y lo estamos demostrando allí donde gobernamos.

El resumen es sencillo: el PP soluciona las crisis; el PSOE, las provoca.

Ante esta crisis, es el momento de ofrecer seguridad a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores, al conjunto de la sociedad… Es el momento de líderes con experiencia en la gestión pública. Es el momento del Partido Popular y es el momento de Alberto Núñez Feijóo.

Con Alberto, pocas sorpresas. Como él mismo dice, es un político trazable. Lo hemos visto trabajar en el Insalud, al frente de Correos o en la Xunta de Galicia.

Alberto, todos sabemos que actúas con determinación, apuestas por los equipos, y que tienes capacidad de análisis y capacidad de acuerdo.

Y no lo decimos nosotros en el PP; te acordarás Alberto del Congreso Nacional de CCOO de Correos, al que asististe en Gijón en junio del año pasado. Permíteme que lo comparta porque fue, cuanto menos, sorprendente.

Nos ponemos en situación: universidad laboral, construcción inmensa de enorme valor arquitectónico y cultural, denostada por la izquierda por haberse construido entre los años 46 y 56, con más de 1000 sindicalistas cantando con el puño en alto la Internacional y, de repente, intervención de Alberto Núñez Feijóo como expresidente de Correos.

Como os podéis imaginar, máxima expectación. No se oía ni una mosca. Y el resultado: ovación interminable de todo el auditorio que ya la habría querido para ella la secretaria general de CCOO que acababa de salir elegida.

Increíble, pero eso fue lo que pasó. Me atrevo a decir, Alberto, que aquello fue una premonición de lo que iba a suceder unos meses después. No me extraña que Pedro Sánchez esté preocupado.

Y lo está porque los españoles necesitamos líderes que aporten soluciones. Y eso es lo que tú vienes haciendo en Galicia desde que estás gobernando; y lo acabamos de ver recientemente cuando has articulado de forma inmediata un plan de ayudas para los sectores más castigados por esta crisis:

un plan con bonos térmicos sociales para las familias,

con líneas de financiación para las ganaderías,

con subvenciones y exenciones para el sector pesquero

o con acciones ante las autoridades bancarias para flexibilizar las amortizaciones de créditos.

Esos son los líderes y los partidos que necesitamos, ágiles y con determinación.

En la situación de crisis que estamos viviendo, no podemos permitirnos los titubeos y errores del Gobierno de Sánchez y Podemos que están haciendo que tengamos ya la inflación en un 10%.

Y tenemos que ser claros: no van a hacer que nos creamos que la crisis energética que estamos viviendo se debe a la guerra de Ucrania. Las comunidades autónomas con tradición industrial lo hemos padecido desde que llegó Sánchez a la Moncloa: esta crisis se está produciendo porque el Gobierno Central, con el visto bueno de los Gobiernos autonómicos socialistas, han eliminado recursos energéticos sin contar con fuentes alternativas; han puesto todos los huevos en una cesta y ahora se les ha caído. Y eso lo han hecho por razones exclusivamente ideológicas y a pesar de saber que España es uno de los países europeos con mayor dependencia energética del exterior.

La política energética no puede ser ideología, es sentido común. Y, por desgracia, eso es lo que falta en el PSOE de hoy.

Por eso necesitamos líderes sensatos y que conozcan la realidad de nuestros territorios. En Asturias estamos encantados; lo dijo Alberto en el acto que celebramos hace unos días en Oviedo: si no podemos tener un presidente asturiano, qué mejor que un gallego.

Y es que, como presidente de Galicia, Feijóo conoce de primera mano los problemas que compartimos el noroeste y buena parte de la cornisa cantábrica.

Y sabe perfectamente que, tras cerca de cuatro décadas de gobiernos socialistas Asturias está hoy peor que hace cuarenta años.

Una región que fue locomotora económica en España hace medio siglo, lleva años con un proyecto agotado que ha hecho que arrastremos desde hace más de tres décadas una profunda crisis demográfica.

Una situación en la que el Gobierno de Asturias está cómodo porque, hasta ahora, le ha permitido ganar elecciones; y de hecho ha sido uno de los eslóganes del PSOE en su congreso autonómico celebrado hace 15 días: “Por la estabilidad”.

Y yo me pregunto: ¿qué estabilidad? ¿La estabilidad de tener cada año la peor tasa de actividad de España? ¿La estabilidad de tener año tras año las peores evoluciones del PIB de nuestro país? ¿La estabilidad, o el conformismo e inacción en que está instalado el Gobierno de Asturias?

Como sucede en España, la realidad en Asturias va por un lado y el PSOE, por otro.

Alberto, los populares asturianos sabemos:

que ayudarás a Asturias a recuperar presencia en España,

a convertirnos de nuevo en una tierra de oportunidades,

a generar empleo y riqueza aprovechando nuestras potencialidades.

Con tu ayuda, Alberto, y la de todos los asturianos, estoy segura de que podremos cambiar el conformismo por ilusión, la parálisis por progreso.

Como rezan los lemas de este congreso, en Asturias y en España, con ganas y con esfuerzo, lo haremos bien: estamos preparados.