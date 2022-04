“Feijóo tiene claro lo que hay que hacer para sacar al país de esta crisis”

Beatriz Polledo, presidenta del PP de Siero, diputada autonómica y portavoz de los populares en materia de Sanidad en la Junta General, ocupa uno de los asientos en la Mesa que vela por el correcto desarrollo del congreso extraordinario que el partido celebra en Sevilla.

-¿Qué significa estar en esa Mesa del congreso?

-Una vez que se inicia el congreso extraordinario acaba la función el comité organizador. Es entonces cuando da paso a la Mesa, que es la encargada de estar al tanto de los debates de estos dos días y de cuanto tenga que ver con la organización mientras se celebra el cónclave. Tengo que agradecer mucho a Teresa Mallada la confianza que ha depositado en mí por lo que supone estar representando a Asturias.

-¿Cuál es el clima que percibe en este arranque del congreso?

-Hay que tener en cuenta que venimos de una crisis que, afortunadamente, se resolvió con mucha agilidad y unanimidad. Y creo que sea abre una nueva etapa, con una persona como Alberto Núñez Feijóo, que tiene un liderazgo indiscutible y nos da una seguridad para afrontar el futuro del partido. No tengo, tampoco, ninguna duda de que será el próximo presidente de España, porque el país lo necesita dada la situación en la que estamos. El gobierno de Sánchez nos lleva a la deriva. Estoy convencida de que además ese impulso servirá para que en Asturias llegue también el cambio a las políticas socialistas, que han llevado al letargo de la región. Asturias debe ser una tierra de oportunidades y, como dijo la presidenta citando al propio Feijóo, “si el líder del PP no puede ser asturiano, qué mejor que que sea gallego”. No hay duda de que hay una cierta ilusión.

-No parece que Núñez Feijóo vaya a ser un líder de la política instantánea de Twitter.

-Tiene su propia personalidad, y una trayectoria que le avala. Puede ser que resulte un político más tradicional, pero lo que tiene claro es lo que debe hacer para sacar a España de esta crisis. Él mismo dice que hay que hablar de política y no de políticos; tiene el rumbo bien fijado. Y su liderazgo viene con una trayectoria de gestión indiscutible. Es todo un hito el respaldo que ha recibido de los gallegos, inédito en el ámbito europeo. Estoy convencida de que ese respaldo se va a extrapolar a la política nacional. Ya es un referente en Galicia y lo será para España.

-De manera inédita, en este congreso han hablado los líderes territoriales, uno a uno. ¿Cree que Feijóo dará más peso a las estructuras autonómicas?

-Feijóo lleva muchos años en el PP y quienes conocemos el partido sabemos que es necesario dar ese peso a cada territorio, que tiene sus propias organizaciones. Estoy segura de que lo potenciará y dará voz a los presidentes, que son los que tienen el apoyo de los afiliados. En el fondo, todo el apoyo de un liderazgo está en las bases, que son las que deben marcar el ritmo de una organización seria.

-¿Se percibe cierto aire de refundación, de nuevo ciclo?

-Sí, sí, pero a la ilusión por afrontar el futuro del partido también está ella agradecimiento a que Alberto Núñez Feijóo haya dado este paso. Como se ha dicho esta mañana, ha salido de esa zona de confort, en la que estaba cómodo, y afronta una etapa nueva por responsabilidad. Pero estoy convencida de que será para empezar una nueva etapa que será, sin duda, exitosa.