Mallada ve en Feijóo el mejor referente para afrontar los problemas de Asturias

El congreso que proclamará el liderazgo de Alberto Núñez Feijoo medirá de paso las expectativas del renovado PP asturiano, con su presidenta Teresa Mallada al frente, de cara al ciclo electoral de 2023, con la doble cita de autonómicas y municipales. El cónclave que los populares celebran hoy y mañana en Sevilla no es una cita congresual al uso, no se debatirán ponencias ni se reformarán estatutos, sino que tiene más bien el formato de una convención, con un programa ideado como rampa de lanzamiento del nuevo candidato a la Moncloa y actos que tienen como objetivo de cerrar filas y subir la moral ante el intenso ciclo electoral que se avecina. No es casualidad que el escenario elegido sea la capital de Andalucía, la comunidad autónoma donde se dirimirán las próximas elecciones de enjundia en el agitado y cambiante tablero de la política nacional.

¿Qué se juega en el PP asturiano en este congreso que tiene como finalidad bendecir el liderazgo de Feijóo? La organización ha reservado el primer hito de la convención de Sevilla a la intervención de los presidentes autonómicos del partido que están en la oposición en sus respectivas comunidades autónomas. Teresa Mallada dispondrá de siete minutos para presentar en sociedad, como otros doce dirigentes territoriales, las bases del proyecto con el que los populares tratarán de remontar dentro de poco más de un año el que fue uno de sus peores resultados en las elecciones al Principado en 2019. Uno de los hilos básicos de su argumento será que Feijóo es el mejor referente para resolver los problemas de Asturias porque los conoce bien, al compartir como presidente gallego muchas de las necesidades del Principado. El fin de la pugna interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso tendrá efectos colaterales en la organización asturiana, que había visto postergado sin motivo aparente un congreso deseado desde hace mucho tiempo por Teresa Mallada para ver ratificado, por fin, su liderazgo por las bases del partido en Asturias. Uno de los primeros asuntos que tendrá que despejar la nueva dirección de Alberto Núñez Feijóo será el de los calendarios de los congresos pendientes porque Asturias no es una excepción, ya que quedan por celebrar los de todas las comunidades uniprovinciales (Madrid, Cantabria, La Rioja y Murcia), además de Extremadura. Una de las posibilidades que maneja el entorno de Feijóo es la celebración de congresos exprés para que el partido pueda centrarse en el ciclo electoral que arrancará con las autonómicas andaluzas. Otro de los indicadores que suele medir el peso específico de los territorios en la organización del PP será la composición de los nuevos órganos de dirección del partido. Alberto Núñez Feijóo lleva con suma discreción la elaboración de su equipo. Y de hecho, en medios populares se cree que optará por estructuras más pequeñas que las de su antecesor, Pablo Casado. “Feijóo es partidario de las cosas que resultan operativas y funcionan”, señalan en el PP asturiano. Lejos quedan en todo caso los tiempos en que los populares asturianos presumían de contar con valedores en Madrid como Francisco Álvarez-Cascos y Rodrigo Rato, caídos en desgracia con el paso del tiempo por razones distintas. Desde entonces, la interlocución más cercana con la dirección nacional siempre ha estado a cargo del presidente regional del partido, primero con Ovidio Sánchez, luego con Mercedes Fernández y ahora con Teresa Mallada, que es quien negocia la cuota territorial de Asturias en la lista que Feijóo presentará al plenario del cónclave popular. Parece razonable que Asturias mantenga la representación que hasta ahora ha mantenido. Del congreso que eligió sorpresivamente a Pablo Casado en 2018, Asturias salió con un miembro más en el comité ejecutivo (Reyes Fernández Hurlé, además de Teresa Mallada que accedió luego como presidenta) y otro extra en la junta directiva nacional (Pablo Álvarez Pire), además de los cinco natos: la propia Teresa Mallada; el secretario general autonómico, Álvaro Queipo; las parlamentarias nacionales Paloma Gázquez y Mercedes Fernández y Andrés Ruiz, en su calidad de presidente de Nuevas Generaciones en Asturias. La singularidad de Canteli El dirigente popular con mayor peso institucional en el mapa político de Asturias, Alfredo Canteli no podrá ser uno de los más de cincuenta compromisarios de la delegación regional por no estar afiliado al PP. De todas formas, el alcalde ovetense, elegido por Pablo Casado para ser el cartel electoral en la capital en 2019, sí acudirá, en calidad de invitado, al congreso de proclamación de Alberto Núñez Feijóo, al que ya ha manifestado públicamente su apoyo después de que el presidente gallego diera el paso de optar a la presidencia del partido y al que ya tuvo ocasión de saludar con motivo de la presentación de su proyecto en el acto que tuvo lugar hace dos semanas en el Teatro Campoamor de Oviedo.