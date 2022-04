Asturias mantiene su peso en la dirección, con dos novedades: Pablo González y Mario Arias

El PP de Asturias mantendrá el peso específico que tenía en la dirección nacional pero con nuevas caras. El golpe de timón de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder nacional se traducirá en una profunda renovación respecto al equipo que tenía el presidente saliente,Pablo Casado, una tendencia de la que Asturias es un buen ejemplo. En la nueva dirección entrarán el diputado autonómico y presidente de la junta local de Gijón, Pablo González, quien como vocal acompañará a la presidenta regional, Teresa Mallada, en la comisión ejecutiva, mientras que el teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, irá a la nueva junta directiva nacional.

Las entradas de Pablo González y Mario Arias en los nuevos órganos de dirección popular conllevarán la salida de los dos integrantes que habían llegado a la comisión y junta directiva, respectivamente, en el congreso de la victoria de Pablo Casado, en 2018, Reyes Fernández Hurlé y Pablo Álvarez-Pire.

Asturias conserva de esta manera los siete representantes que tenía actualmente en la junta directiva, el principal órgano del PP entre congresos: Teresa Mallada, Álvaro Queipo, Paloma Gázquez, Mercedes Fernández y Andrés Ruiz como presidente de Nuevas Generaciones,que son miembros natos, y los elegidos ayer como nuevos integrantes, Pablo González y Mario Arias.

La designación de Pablo González y Mario Arias, confirmada avanzada la tarde de ayer pero fraguada en la jornada del jueves, se explica en función de varios factores. En primer lugar la representatividad territorial, ya que ambos pertenecen a las dos juntas locales con mayor implantación en número de afiliados. Pablo González es el presidente de la junta local gijonesa mientras que Mario Arias, exsenador ahora en lides de gobierno municipal atesora una dilatada trayectoria en la junta ovetense, donde siempre ha mantenido una estrecha relación con su presidente, Agustín Iglesias Caunedo, además de ser uno de los más cercanos colaboradores en la actualidad del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Tanto Mario Arias como Pablo González gozan de la confianza de la presidenta regional, Teresa Mallada, que ha sido la interlocutora a la hora de negociar los componentes que entrarán por la cuota de Asturias en la nueva dirección de Alberto Núñez Feijóo.

La diputada autonómica Reyes Fernández Hurlé ya tenía, a primera hora de la tarde de ayer, la sensación de que no repetiría en la nueva dirección nacional, donde hasta hoy era la secretaria del área de Educación. “Creo que no habrá continuidad”, comentaba de manera concisa. Al ser preguntada por el ambiente que percibía en el congreso, admitía que había “ilusión entre los compromisarios”, pero también reconocía “algo de tristeza porque vamos a asistir a la despedida de Pablo Casado”. Hace ahora algo más de tres años la buena relación de Reyes Fernández Hurlé y de Pablo Álvarez-Pire con Pablo Casado fue uno de los argumentos esgrimidos para justificar su incorporación a una ejecutiva en la que ahora entregarán el testigo a Pablo González, con quien comparten labor en el seno del Grupo Popular en la Junta General, y a Mario Arias.

Teresa Mallada se ha visto por primera vez en la tesitura de tener que negociar la cuota de Asturias en la nueva dirección nacional del partido. Un ejercicio de diplomacia para combinar los perfiles y planteamientos que el nuevo líder del partido, el gallego Núñez Feijoo, requería en el equipo que le acompañará en la empresa de recuperar la presidencia de España, con los equilibrios y pretensiones de la organización en Asturias. Y todo ello, sin herir susceptibilidades ni descoser la unión de la organización de la que Mallada ha hablado con gran hincapié en el último mes, sin el duda el más crítico desde que asumió la presidencia del PP regional.

“Una etapa sin acierto”

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, no se anduvo con rodeos para lamentar la fractura interna ni al destacar la figura decisiva de Núñez Feijóo en la nueva etapa que se abre en las filas populares. “Han pasado muchas cosas en el partido que personalmente no me gustaron. El PP necesitaba cambios y el cambio está en Núñez Feijoo”, afirmó Canteli, quien valoró que el líder gallego “es una persona muy hecha, con mucha experiencia en la política. Trabajó y gestionó mucho en etapas anteriores, algo fundamental para este partido”.

La expresidenta del PP regional, Mercedes Fernández, no ocultó su felicidad en el cónclave sevillano: “Este congreso hacía absolutamente falta porque estos años no han sido de acierto ni de sintonía con la sociedad”, subrayó la actual senadora, convencida de que Feijóo “dejará libertad a las personas y a los territorios, que sin duda no la ha habido en estos años”.