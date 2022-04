Choque de civilizaciones en la caleya: ¿por qué se denuncian los ladridos de los perros o el cacareo de las gallinas en la Asturias rural?

Los sonidos y los olores del medio rural –“eau” de cuchu, el canto de los gallos, los tractores...– son en Francia “herencia sensorial” y, desde el pasado mes de enero, están protegidos por ley. Los han blindado frente a las denuncias de quienes, al llegar al pueblo, se sienten molestos por estas actividades. En Asturias ya se han producido varios casos de denuncias judiciales contra propietarios de gallos que cantan, perros que ladran y gallinas que cacarean como llevan milenios haciéndolo. La última se publicó esta semana en LA NUEVA ESPAÑA y los denunciados son una pareja de Baldornón cuya “herencia sensorial” al parecer molestaba a sus vecinos. ¿Qué está pasando? ¿Se está produciendo un “choque de civilizaciones” en la caleya? Dos destacados expertos en el mundo rural, analizan esta polémica.

“En el contexto de una sociedad predominantemente urbana, que paradójicamente cuenta con orígenes rurales en menos de dos generaciones en la mayor parte de los casos, nos hemos vuelto analfabetos funcionales de nuestra cultura original”, explica José Antonio González, profesor asociado del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. Propone una salida: “Si en la década de los 90 pusimos el foco en la sensibilización ambiental, hoy lo deberíamos poner en una sensibilización socio-ecológica que no excluya al paisano como parte de la ecuación. Aquí la escuela va jugar un papel clave en la formación de los futuros actores en una doble vertiente: empoderar a los rurales, a la vez que acercar a los urbanos la importancia de las formas de vida ligadas al campo”.

González considera que se ha generado una imagen “distorsionada” de la realidad rural. “Hemos equiparado el campo a la naturaleza, olvidándonos de la componente cultural de los territorios rurales y de su incuestionable papel en el atractivo de estos espacios. El eslogan ‘Asturias, Paraíso Natural’ innegablemente funciona muy bien desde el punto de vista turístico, pero puede generar profundos riesgos y desequilibrios si lo adoptamos como premisa en la gestión del medio rural”.

A su juicio, “el choque de culturas es evidente. Solo hay que ver la prensa. La pandemia y su idealización de los espacios rurales como ‘espacios de libertad’ ha contribuido a sacar a la luz una dualidad que lleva operando desde hace décadas en las relaciones campo-ciudad. Podemos decir que el lema ‘de la pandemia saldremos mejores’ aquí no se cumple, y que en cierto modo la brecha se ha ampliado un poco más”. Este experto apunta que este es un fenómeno que ha ocurrido en toda Europa, pero “la anomalía española ha sido que mientras en otros países como Francia han promulgado leyes para rebajar tensiones, en España nos hemos afanado en sacar legislación contradictoria de la chistera que contribuye a complicar aún más el panorama. Como solución, la “guillotina burocrática nunca fue tan necesaria como ahora”, sentencia. González cree que la ley francesa sobre el “patrimonio sensorial” sería un buen ejemplo a seguir.

Este experto añade que “el auge de movimientos sociales extremistas como el animalismo está contribuyendo a dinamitar los estrechos puentes que unen campo y ciudad. La sensación de hartazgo y la exigencia de respeto por el medio rural y sus formas de vida se ha expresado como nunca se había hecho antes el pasado 20 de marzo en Madrid. Creo que es hora de tomar nota y evaluar si estamos siendo corresponsables con algunos de los sectores que allí se manifestaron, y que en la vorágine de la pandemia declaramos esenciales. No parece muy prudente y acertado en el actual contexto de inseguridad alimentaria morder la mano que nos da de comer”.

Adolfo García, antropólogo, una de las grandes referencias en el conocimiento del medio rural asturiano, focaliza dónde está el quid: “Esta problemática no suele darse en el turista propiamente dicho; es decir, el verdadero urbanita cuando va al pueblo suele estimar y valorar la vida del paisano con todos sus ingredientes; el problema se origina más bien entre aquellos, ‘nuevos ricos’, que restauran una casa (a veces, la familiar) o se compran una parcela y construyen una nueva y la ‘fortifican’. Habitualmente, estos nuevos inquilinos tienen raíces rurales que, aunque ocultas, no han asimilado todavía”.

–¿Cómo interpretar estos hechos?

–En primer lugar, estas personas (las que protestan) tienen raíces rurales aún vivas; esto es, han emigrado como obreros a la ciudad, han sufrido y han tenido suerte a base de trabajo y han tratado de borrar sus signos culturales hereditarios, incluida la lengua, que los definía como aldeano, paleto, de pueblo… Todo eso los marginó. Ahora, cuando vuelven al lado de los suyos, les molesta todo aquello propio del pueblo. Ellos ya no son del pueblo, quieren ser más. Y que los “primitivos” se lo manifiesten. Los que viven en el pueblo encarnan aquello que ellos aún sienten que, en cierto modo, son y que no quieren ser. Es decir, los aldeanos son los “primitivos de adentro”. La forma de vida de estos “primitivos” quieren recuperarla en ciertas ocasiones, pero de manera folclórica. Dicho de otro modo, convertir en festivo lo que en el pasado eran pautas y trabajos de supervivencia: esfoyazas, estaferias, mallegas, segar hierba, etcétera, totalmente descontextualizados. En resumen, el problema de fondo de estos fenómenos habría que buscarlo, a mi juicio, en el hecho siguiente. El medio natural está de moda, pero la cultura rural aún se sigue considerando como una forma de vida de segundo nivel, por desconocimiento y, también, llegado el momento, alimentado por intereses del progreso para arrancar población de los pueblos para el desarrollismo y la emigración. Esto forjó un complejo de inferioridad en los habitantes de los pueblos, hoy menos visible pero aún no superado. La fórmula para entablar un verdadero diálogo entre estas dos culturas está en el conocimiento y en llevar esta cultura a aquellos lugares en los que rara vez estuvo: a las aulas, a los currículos académicos, a los medios de comunicación, al cine, a los parlamentos...