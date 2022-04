Gran fractura en el Colegio de Abogados de Oviedo: rechazan sus cuentas por primera vez

Si en el pasado mes de diciembre la asamblea permanente del Colegio de Abogados de Oviedo rechazó la propuesta de presupuestos para 2022 presentada por la junta de gobierno que preside el decano Luis Albo, esta misma semana le llegó el turno a la cuenta general de ingresos y gastos de 2021, otra cuestión que tenía que pasar por el veredicto del instrumento fiscalizador de la gestión del ente colegial. Se ahonda así en la fractura entre los dos principales órganos del Colegio de Abogados de Oviedo.

En un escueto comunicado, la junta de gobierno de Albo anunció el rechazo a sus cuentas dejando entrever una crítica a la acción de oposición mayoritaria de la asamblea permanente. El acuerdo del órgano fiscalizador llegó, según la junta de gobierno, “sin justificar las razones de su decisión”. Asimismo, el equipo de Albo defendió que “la Memoria Anual del ejercicio 2021 se hizo pública a través de la página web el pasado día 18 de marzo de 2022 y en sus páginas 39 a 60 figura la Memoria Económica con el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás datos que integran la Cuenta General de Gastos e Ingresos”.

Con esta aseveración pretenden replicar la cuestión que subyace tras el rechazo creciente de la asamblea permanente: críticas a la junta de gobierno por falta de transparencia y por obstaculizar la labor de control de la asamblea. Integrantes de la misma recuerdan que esta tiene como cometidos fundamentales “examinar, discutir y votar la cuenta general de ingresos y gastos del ejercicio anterior” –rechazada este jueves– y hacer lo propio con el presupuesto, rechazado en diciembre. Además, recalcan que la no aprobación de las cuentas supone “algo que nunca había sucedido hasta la fecha en la historia colegial”.

Desde la asamblea permanente se explica que encontraron “la resistencia de la junta de gobierno a facilitar explicaciones de diversas partidas incurridas durante el ejercicio 2020” y recuerdan que “ante la falta de información, buena parte de los asambleístas optó por no asistir a las reuniones convocadas que, por falta de quórum, no pudieron celebrarse”. Prosiguen así con su relato: “Esta circunstancia llevó a la junta de gobierno a aprobar un reglamento para el funcionamiento de la asamblea que suprimió el requisito de quórum para su constitución, de tal manera que los presupuestos para el ejercicio de 2021 fueron aprobados con el voto de dos asambleístas y del propio decano (quien no es miembro de la asamblea y solo tiene voto de calidad en caso de empate, según el propio reglamento aprobado por ellos)”.

A lo que suman otro acontecimiento más reciente, cuando la junta de gobierno “introdujo la necesidad de que los asambleístas suscriban un compromiso de secreto y de confidencialidad como paso previo para el conocimiento de los antecedentes y de las cuentas que deben fiscalizar”. Y agregan: “Esta exigencia de confidencialidad coincide en el tiempo con la presentación por un grupo de asambleístas de una solicitud de información a la Junta de Gobierno en relación con la recientemente inscrita Fundación Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, a la que, hasta el momento, la Junta no ha dado respuesta”.