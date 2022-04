La nevada “no fue para tanto” aunque el frío sí se notó: -5,4 grados en Leitariegos

La ola de frío ártico primaveral “no fue para tanto” en la jornada de ayer. Así lo afirman los vecinos de los pueblos más acostumbrados a la nieve, como Sotres o Tarna. La nieve se acumuló en cotas altas, no bajando tanto como llegaban a decir las previsiones. Pero lo que sí descendió, y de forma notable, fueron las temperaturas. Tanto que el mercurio bajó de los cero grados en varios puntos de la región: -5,4 grados en Leitariegos, -5 en Pajares, -3,9 en Degaña, -0,4 en Ibias...

En la zona central y en las ciudades, el temporal se dejó notar en forma de frío (2,5 grados de mínima en Oviedo y apenas 5 en Gijón) pero también de precipitaciones que, eso sí, se alternaron con algunos momentos en los que asomó el sol. En Oviedo y áreas interiores, sin embargo, sí se produjeron esporádicas granizadas, algunas de ellas especialmente intensas y que llegaron a cubrir por unos breves instantes algunas partes del suelo.

Pero el hecho de que “no fue para tanto” se notó en las incidencias en las carreteras, no tantas como en otros temporales. En la autopista del Huerna apenas hubo indicaciones especiales mientras que en Pajares fueron necesarias cadenas solo en algunos momentos, que sí fueron más necesarias de forma constante en los puertos más complicados: San Isidro, Tarna, El Connio, Somiedo o Ventana. Y se cerró el acceso a los Lagos de Covadonga.

Precisamente el “no fue para tanto” era el comentario general ayer entre los vecinos de Sotres (Cabrales). No fue para tanto porque, aunque nevó y cubrió unos 20 centímetros, no hubo problemas de acceso, pues las máquinas quitanieves cumplieron su misión. Las quejas se centraron en los hoteles, perjudicados por las peores previsiones que, pese a que no se cumplieron, provocaron cancelaciones.

Fue el caso del hotel Peña Castil, cuyo propietario, Manuel Ángel Fernández, vio cómo perdía a última hora del jueves la reserva de un grupo de Madrid. Llamaron al hotel a las siete de la tarde para preguntar si habría problemas para llegar al pueblo a medianoche. El hotelero no se quiso arriesgar y les dijo que no se lo podía asegurar. Así que cancelaron la reserva. Visto lo ocurrido, los visitantes podrían haber llegado a Sotres de madrugada sin ningún problema.

Fernández asegura que las previsiones televisivas perjudican “muchísimo” al sector porque casi nunca es tanto como auguran. “Con la gente joven no hay problema pero los mayores tienen miedo y no se atreven a venir”, señaló el empresario, que añade con ironía que hay gente que ve “más peligro en Sotres que en Ucrania”.

Laura Chagas, brasileña afincada en Sotres desde hace 13 años, también subraya que el mal tiempo no fue tal aunque la temperatura sí bajó bastante, por debajo de cero en la madrugada y a unos dos grados a las ocho de la tarde de ayer. El jueves había viajado a Arenas para comprar víveres por si acaso el pueblo se quedaba aislado. Pescado, carne, leña… Tenía todo preparado –y el arcón congelador lleno– por si acaso. Aunque le gusta el calor, reconoce que hacía falta la nieve y el agua en el campo porque el invierno fue demasiado seco. Lo bueno, dice, es que el frío “no va a durar mucho, porque ya dan bueno para el martes”.

“Una rosaína”. Así calificaba el alcalde de Caso, Miguel Fernández, las primeras nieves de abril que llegaron ayer al concejo. Los copos se dejaron notar, sobre todo, en Tarna, uno de los pueblos más altos, Soto de Caso o Pendones. “De momento, nada preocupante, ya veremos cómo evoluciona hasta el domingo”, aseguraba el regidor, quien daba cuenta, eso sí, de que “estamos preparados para la que venga, estamos recorriendo los pueblos, tenemos dos coches y dos tractores preparados, y también hay un camión de Carreteras que pasa por el puerto, así como la brigada de Laviana para posibilitar el acceso por la carretera a Infiesto”. Precisamente en Tarna estaba Begoña Martínez, vecina que destacó que “aquí sabemos que puede nevar en cualquier mes pero es mejor que lo haga en enero y febrero y no en primavera como ahora”. Y es que, como apuntó, “el tiempo es el que es, solo pedimos que no empeore y que no nos deje sin luz o teléfono”.

Una opinión que también manifestaba Rafael Fernández, que ejerce de taxista en el concejo. “Igual viene más tarde más nieve, pero de momento no ha llegado demasiada. De todos modos, todavía estamos en época de nevar pero como los días ya son más largos, la nieve se va rápido. Espero, eso sí, que no nos afecte a la Semana Santa, que queda muy poco ya”, expresaba.

Tampoco hubo mayor problema en el concejo de Lena. Su alcaldesa, Gema Álvarez, señaló que “ha nevado un poco en Tuiza, pero nada reseñable, aunque, aun así, estamos preparados para lo que pueda venir”. Eso sí, como es costumbre cuando hay nieve, y por poca que sea, se cerró al tráfico el tramo Tuiza-alto de la Cubilla.