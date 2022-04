La puerta que se le abre a Asturias con el tren rápido de Santander a Bilbao: “No renunciamos ello", dice el Principado

La puesta en servicio de la variante de Pajares es la prioridad del Gobierno del Principado en materia ferroviaria. Pero el Ejecutivo no renuncia a una futura conexión rápida a través de la cornisa cantábrica, ampliando hasta Asturias el tren rápido entre Bilbao y Santander anunciado el jueves por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Mientras, la oposición de centro derecha critica el silencio en torno a las carencias ferroviarias de la región del presidente asturiano, Adrián Barbón, y califica de “humo” los proyectos del Gobierno de Pedro Sánchez. La oposición de izquierdas, por su lado, resalta que la prioridad ha de ser la mejora de la red de cercanías, en la que juega un importante papel la comunicación ferroviaria de ancho métrico entre Ferrol y Bilbao.

Fuentes del Principado han resumido su visión sobre la actualidad ferroviaria en un párrafo, tras el anuncio de la Ministra: “El Gobierno del Principado tiene una prioridad muy definida: la puesta en servicio, dentro del calendario previsto, de la variante ferroviaria de Pajares, que fortalecerá la actividad y el potencial logístico de los puertos de Gijón y Avilés. Por supuesto, esa prioridad no implica ni mucho menos que renunciemos a otras oportunidades que se puedan presentar, como la posibilidad de prolongar el anunciado tren rápido desde Bilbao a Santander, aún en una fase incipiente, hasta Asturias y el resto de la cornisa. La conexión ferroviaria de los puertos cantábricos es una vieja aspiración de las comunidades de la cornisa”.

René Suárez (PSOE)

“Para los y las socialistas de Asturias el gran objetivo es la puesta en servicio en los plazos previstos de la variante ferroviaria de Pajares, que será clave para el impulso económico de nuestra comunidad. A partir de ahí, estamos abiertos a nuevas actuaciones que puedan surgir en adelante, como podría ser la prolongación hacia Asturias y el resto de la cornisa del tren rápido entre Bilbao y Santander, cuyo proyecto se acaba de anunciar”.

Álvaro Queipo (PP)

“Asturias no puede renunciar a ninguna planificación que suponga la llegada de nuevas infraestructuras, pero en orden de resolver lo más urgente, el Gobierno del Principado debe pelear por las inversiones que necesita nuestra red de cercanías y media distancia y, hasta que el Gobierno de Sánchez no cumpla con Asturias, no es creíble ningún debate sobre grandes proyectos que suelen quedarse en humo y frustración para los asturianos”.

Sergio García (Cs)

“Este nuevo trazado demuestra, una vez más, el nulo peso de Asturias a nivel nacional y pone en evidencia la debilidad del Gobierno central que se pliega ante las servidumbres nacionalistas que le sostienen, en lugar de prestar atención a las comunidades autónomas que considera aseguradas por falta de voto crítico. Eso sí, la variante de Pajares sirve de excusa para todo, aunque sea con décadas de retraso. ¿Tiene sentido a nivel de sostenibilidad económica crear una línea de ‘tren rápido’ para los vascos que van a veranear a Laredo? La verdad es que suena un poco a chiste si no fuera por los millones de euros de los que hablamos. Mientras tanto, la mejor idea para ir desde Oviedo a Santander es el coche. Todo un aliciente para el uso del transporte sostenible”.

Sofía Castañón (Podemos)

“La conexión de Asturias con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo sería una gran noticia si aspiramos a romper las dinámicas centralistas y el aislamiento, y construir una movilidad sostenible con distintos puntos del Estado y de Europa. No obstante, también es necesario que estas obras repercutan sobre la mejora de las comunicaciones en el interior de Asturias: evitemos también caer en un centralismo propio y vertebremos nuestro territorio”.

Ovidio Zapico (IU)

“En Asturias la prioridad tiene que ser poner al día las cercanías ferroviarias dentro de un modelo de movilidad sostenible y vertebrar del territorio. Plantear un proyecto de ferrocarril de la cornisa cantábrica no puede de ningún modo hacer humo las necesidades inmediatas para actualizar las cercanías”.

Adrián Pumares (Foro)

“Una vez más, el Gobierno de España deja a Asturias fuera de sus planes, a pesar de que nuestra comunidad autónoma es la más interesada en que se modernice la red ferroviaria. Defendemos una línea ferroviaria adecuada que permita conectar los principales puertos del Cantábrico, al igual que se está haciendo en el Mediterráneo. Hace falta un mayor compromiso con la cornisa cantábrica, uniendo nuestras ciudades y puertos en un transporte sostenible, como es el ferrocarril. Es lamentable que no exista un plan serio de comunicaciones para el Principado de Asturias, ni con el sur ni con nuestros vecinos de la cornisa cantábrica. Merece un reproche el silencio cómplice de Adrián Barbón, que no reclama mejoras en la red ferroviaria a su paso por el Principado”.

Sara Álvarez Rouco (Vox)

“El gobierno socialista de Asturias debe exigir al ministerio la puesta en marcha de esta conexión ya que Asturias está aislada y es absolutamente deficitaria en comunicación ferroviaria con el resto de territorios, y corregirlo es necesario y urgente. No integrar a Asturias en estos planes sería condenarla de nuevo. Lo que no se entiende es por qué el Gobierno central no planifica estas infraestructuras con ambición de incluir en ellas a todas las comunidades autónomas que puedan beneficiarse. Asturias necesita estos planes de expansión y el presidente Barbón debe presionar al Ministerio de Transportes y trabajar para beneficiar a Asturias y a los asturianos”.