El PP urge explicaciones ante la situación del sector agroganadero, “al borde del colapso”

El Partido Popular cree que el sector primario en Asturias atraviesa una situación “crítica” e “insostenible”, que lo sitúa “al borde del colapso”. Por eso reclama al Gobierno de Sánchez y al Ejecutivo de Barbón que “tomen conciencia” de la situación y adopten medidas inmediatas “o de lo contrario las explotaciones terminarán cerrando una a una”.

El diputado de la Junta Javier Brea, portavoz de los populares en materia de Agroganadería exigió “el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria” para evitar que los ganaderos “trabajen a pérdidas”. Acompañado de la ganadera de carne en Tapia de Casariego Rocío Martínez, Brea afirmó que la ley, puesta en marcha por el PP, “no se está cumpliendo ni tiene muchos visos de que vaya a cumplirse”. “Si tardan más no va a haber sector primario”, lamentó Brea.

A juicio del diputado, las empresas agroganaderas “ya trabajaban a pérdidas” en 2019, año desde el que están “en pie de lucha”, y afirmó que “la situación no ha hecho más que empeorar”. Brea criticó las ayudas del Ministerio al subsector lácteo, que suponen una subvención directa de 2,1 céntimos como máximo por litro de leche, porque los ganaderos “están perdiendo más de 9 céntimos”.

Pero además Brea acusó al Gobierno de tratar de “engañar” con esas ayudas ya que “solamente la subida de concentrados en una ganadería media de leche ha supuesto 7,5 céntimos de repercusión en coste”.

El diputado del PP considera inaceptable que “el Ministerio haga un esfuerzo de 169 millones de euros para el subsector lácteo en esta situación de crisis mientras destina 600 millones a la dirección general de Bienestar Animal o 21 mil millones al Ministerio de Igualdad. “Al sector primario nos parece desproporcionado y nos habla del interés del Gobierno central y regional por este sector”, recalcó.

La ganadera Rocío Martínez, que participó en una rueda de prensa con el diputado del PP, criticó también “la falta de ayudas por parte del Gobierno del Principado de Asturias”. “No sé qué pretende este Gobierno, lo único que está haciendo es hundirnos en la miseria. Tienen que tomar medidas, si no vamos a desparecer”, denunció.

Aunque el Ejecutivo asturiano ha anunciado ayudas, estas son insuficientes, según Martínez. “Lo que nos ha ofrecido el Gobierno como solución es un libro de explotación, que podemos utilizar uno cada dos años y cuesta 20 euros; o un crotal, que hay años en que ni se necesita sacar y vale dos euros”. Además afirmó que “todavía hay ganaderías que no han percibido un euro del año pasado por las ayudas de la PAC”, y los planes de mejora o las incorporaciones siguen sin percibirse. “¿Para qué queremos créditos si no llegamos a pagar las deudas que tenemos?”, preguntó la ganadera, quien exigió defensa de las “ganaderías prioritarias de carne” frente a la “gran competencia” que suponen quienes las tienen como segunda explotación.

“Es muy duro pensar que tu futuro se está terminando. El precio de la carne no nos llega para pagar el pienso, seguridades sociales, rentas, contribuciones, luz, agua y hay que vivir. Y no tenemos para vivir, no nos llega lo que sacamos de los xatos para vivir. Estamos ahogados”, afirmó emocionada.

Comparecencia en la Junta

Brea ha pedido “que no se apague la voz” de los ganaderos, agricultores y ganaderos que reclaman unos “precios justos”, ofreciendo total apoyo del PP a sus demandas. En este sentido, el grupo parlamenario del PP pedirá la comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias del consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo.