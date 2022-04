El repunte de la inflación se ceba en el pan: el gremio, “obligado” a subidas de entre 5 y 20 céntimos

El repunte de costes del saco de harina, el kilovatio hora de electricidad y el litro de gasoil conforma el tridente que ha obligado a subir, por segunda vez en menos de un año, el precio del pan, con incrementos que oscilan entre los 5 y los 20 céntimos en los obradores y panaderías de Asturias.

La guerra de Ucrania ha afectado a la importación de harina y la huelga de transportes acabó por agravar la situación de desabastecimiento. “Se está comprando a casi 400 euros más por tonelada”, esgrime Manuel Díaz Torralba, de “La tienda de Marga”, un negocio familiar que nació en los años 90 y que el pasado viernes inauguró su segunda sede ovetense, en plena escalada de precios de su producto estrella. El incremento del precio de la harina se traduce entre cinco y quince céntimos más por una hogaza o un bollo: “Cuanto más peso, mayor desembolso”, explica Díaz, quien asegura que el disgusto por la oleada de subidas es general en el gremio que ha acordado esta modificación de tarifas de forma más o menos unánime: “Es la primera vez que tanta gente del colectivo se pone de acuerdo en algo y si lo ha hecho es debido a la gravedad de la situación”, añade Manuel Díaz, quien asegura que “los clientes se quejan, pero entienden que es algo generalizado”.

Una valoración que corrobora Nagore Blanco, clienta habitual de “Pan Díaz”, en la calle San Bernardo de Gijón, donde ha subido cinco céntimos la barra, la segunda desde septiembre pasado. “Cuando me dijeron el nuevo precio me pareció normal y lo primero que pensé es que habían tardado en subirlo”, afirma Blanco. “Ni cubrimos ni de largo gastos con este incremento”, lamenta Marga Martino, que lleva más de tres décadas en el negocio. “De luz el último recibo ha sido de 2.500 euros, más del cien por cien respecto al anterior, y el gas mucho más”, apunta Marga Martino, con un última reflexión: “No entiendo el motivo para subir los precios tanto; al final es la usura de los de siempre”.

Cristina Suárez regenta un despacho de pan en el mercado de la plaza de abastos de Avilés. La subida del precio de la harina le ha llevado a incrementar el valor de las barras y hogazas que vende. “Las subimos entre diez y veinte céntimos y todo por culpa del coste de la harina”, señala la panadera, que indica además que “la harina lleva mucho tiempo sin subir de precio” por lo que prevé que el incremento “viene para quedarse”. Sus clientes, afirma, le reprocharon la subida del precio, sin embargo, su explicación era sencilla: “Si cuesta más la harina, pues no nos queda otra”. Otros consumidores, relata, eran conscientes de que, más tarde o más temprano, los precios del pan “iban a subir por la guerra de Ucrania”. Santi Suárez, que compró una hogaza, desconocía la subida de precio del pan. No le extrañó y prefirió tomarse con humor y resignación el incremento: “Cualquier día nos va a tocar pagar por respirar y si el pan es más caro que otras veces, ni me di cuenta porque compré más cosas”. María Gutiérrez, que llevaba una barra, celebró que el pan “no subiera más”.

Ana María Fernández comentaba ayer los efectos de la inflación mientras despachaba en “La Aurora”, su tienda del centro de Mieres: “La situación es muy complicada y así es difícil aguantar”. En este contexto el reparto en los pueblos se ha vuelto prácticamente un servicio de asistencia social: “El coste se ha disparado y no hay rentabilidad, pero no podemos dejar a la gente mayor sin pan”, comenta mientras una de sus clientas, Sandra Ruiz, se suma a la conversación: “El problema es que está subiendo todo aquello que nos resulta imprescindible y la gente tiene un límite”.

Las panaderías y tiendas con despacho de pan en el Occidente de Asturias también repercuten ya la subida del precio del pan. Ese es el caso de José Manuel Alba Menéndez, propietario de una tienda en Salas, quien ya ha recibido aviso de alguno de los obradores que le sirven de que van a aplicar un incremento en el coste de los productos como barras y bollos. “Ya subió una vez este año por el encarecimiento de la harina, más o menos un 10 por ciento, y ya tengo aviso de que habrá una segunda subida este mes de abril”, comenta. Lo que no sabe todavía es cuanto más le costará a partir de ahora vender pan. Un incremento que repercutirá en el precio final al cliente. “Todavía no tengo las tarifas, pero ya lo tengo asumido”, dice resignado. Además, Alba advierte la preocupación de los compradores. Algunos, incluso, le preguntan de vez en cuando si ya subió el pan. “Los que se saben el precio vienen con un euro en la mano y ya te preguntan, están ya esperando la subida”.