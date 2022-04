La gastronomía asturiana es mucho más que cachopo. Los lectores lo refrendan con sus comentarios en redes, dentro de la rompedora campaña lanzada por HONOR y LA NUEVA ESPAÑA que lleva por título “Orgullo se escribe con H” y que semana a semana va a desmontar doce tópicos que corren sobre la región. Eso de que la cocina innovadora está en Madrid, Cataluña o el País Vasco es falso. Los lectores aseguran que Asturias es uno de los lugares donde mejor han comido jamás y donde la variedad y la creatividad de afamados chefs, son las tónicas dominantes.

Nuestros lectores lo tienen claro: Asturias es tierra de cocina moderna y variada

“Atrévete a conocer las otras gastronomías que hay en Asturias;existen y son muchas”, dice uno de los testimonios, que además anima a explorar todas esas recetas innovadoras que se preparan en los fogones de la región. “En Asturias no se come bien, se come de lujo”, asegura el siguiente comentario. Ese “lujo” se traduce en los últimos años en la proliferación de restaurantes que lucen distintivos de calidad. Los lectores también destacan el cuidado de los detalles en locales hosteleros, ubicados en medio de espectaculares paisajes. “Comer en Asturias es un verdadero sueño; a las delicias que se sirven en la mesa, se unen enclaves casi mágicos, que ayudan a engrandecer aún más la gastronomía regional”, indica un participante en la campaña. “No es porque sea mi tierra, pero en Asturias tenemos una de las mejores gastronomías del país”, señala otra aportación. “En Asturias contamos con una excelente materia prima, utilizada en una cocina que va de lo tradicional a lo vanguardista”, dice otro lector. “El cachopo está muy rico, pero tenemos muchísimos más platos conocidos”, especifica un testimonio. “En Asturias es donde mejor he comido de menú en España”, sentencia una lectora, loca por la gastronomía asturiana. “Grandes y reconocidos chefs como Nacho Manzano y José Andrés han salido de esta tierra”, resalta otro lector.

LAS OPINIONES “Atrévete a conocer las otras gastronomías que hay en Asturias; son muchas y variadas” Comer en Asturias es un sueño, a las delicias que se sirven se unen detalles y enclaves mágicos” “Los cachopos están muy ricos, pero tenemos muchísimos más platos muy conocidos fuera”

La segunda pregunta: ¿Crees que es posible triunfar sin salir de Asturias?

“Orgullo se escribe con H” prosigue con la pregunta que quiere romper el segundo tópico: ¿Crees que es posible triunfar sin salir de Asturias? Comenta usando la etiqueta #HONORAsturias y #Es UnHONOR, para ayudarnos a dejar atrás eso de que Asturias es tierra de emigrantes.

Sobre HONOR:

Honor Technologies es un proveedor global de dispositivos inteligentes que opera en España desde 2021. La empresa concibe “la tecnología como la herramienta que permite a las personas revelar el talento que todos llevamos dentro y convertirse en la mejor versión de ellas mismas”. Apoya su estrategia “en los pilares de la innovación, la calidad y el servicio”.