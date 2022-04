“Los estilos de vida cardiosaludables nos protegen de muchas patologías neurológicas”

Manuel Menéndez González (Oviedo, 1976) es neurólogo y ejerce en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde atiende la consulta de deterioro cognitivo. Asimismo, es profesor titular de la Universidad de Oviedo y forma parte del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). Mañana, jueves, ingresa como miembro correspondiente en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Asturias con el discurso titulado “Hacia una nueva era de las enfermedades neurodegenerativas”. El acto se desarrollará a partir de las 20.00 horas en el salón de actos del Colegio de Médicos de Asturias (plaza de América 10, Oviedo).

–El cerebro siempre es un órgano particularmente estimulante. ¿En qué medida lo conocemos y en qué medida continúa siendo un misterio?

–Cada vez lo conocemos mejor, pero sin duda nos queda mucho por descubrir. Proyectos como “Human Brain Project” ayudarán a disponer de una descripción detallada y precisa del cerebro a múltiples niveles.

–Los trastornos neurodegenerativos son crueles, y usted se los encuentra a diario. ¿Resulta frustrante no poder hacer más por los pacientes?

–Sí, se siente mucha impotencia. Es frustrante tener que explicar a los familiares que podemos intentar aliviar los síntomas, pero que la enfermedad va a continuar progresando igualmente.

–¿En cuáles de las patologías que usted suele tratar se han registrado más avances en tiempos recientes?

–En neurología ha habido avances muy notables en el tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares, como los ictus isquémicos, y de la esclerosis múltiple. Dentro de las neurodegenerativas, la que cuenta con más opciones terapéuticas es la enfermedad de párkinson.

–¿En cuáles hay que esperar progresos más esperanzadores a corto y medio plazo?

–En la próxima década contaremos con pruebas que nos ayuden a diagnosticar más precozmente y con más precisión las enfermedades neurodegenerativas. Además, confío en que, por fin, dispondremos de tratamientos que consigan detener o ralentizar la progresión de estas enfermedades.

–¿Por qué apenas se registran avances frente al alzhéimer?

–Porque es una enfermedad muy compleja y el conocimiento que tenemos de las alteraciones que se producen a nivel celular y molecular es aún incompleto. Ese conocimiento es la base para poder desarrollar tratamientos eficaces.

–¿En qué medida los estilos de vida de esta época están incidiendo sobre el aumento de enfermedades neurológicas?

–No tengo claro que las enfermedades neurológicas estén aumentando. Quizás se diagnostican más o más precozmente, pero no creo que se pueda afirmar que en conjunto estén aumentando. En todo caso, los estilos de vida cardiosaludables que todos conocemos ayudan a proteger también de muchas enfermedades neurológicas, especialmente de las cerebrovasculares.

–¿Puede hablarse de pautas de vida cotidiana que faciliten el llegar a la vejez con el cerebro en plena actividad?

–Me gustaría poder ofrecerlas, pero me temo que no lo diría del todo convencido. La estimulación cognitiva continuada y la vida social activa es de esperar que ayuden a mantener un cerebro activo a edades avanzadas, pero creo que en muchas ocasiones mencionamos estas recomendaciones sin que haya una evidencia sólida que las avale. Lo que sí está claro es que los hábitos desfavorables de tipo cardiovascular, como el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas, son perjudiciales también en este sentido.

–¿Por qué decidió estudiar Medicina?

–Era una de mis primeras opciones, pero no lo tenía absolutamente claro. Había otros estudios que también me atraían. Sí tenía claro que quería estudiar algo que me permitiese hacer investigación en ciencias de la vida.

–¿Y la opción de especializarse en neurología?

–Esto sí que lo tenía claro desde que estudié la asignatura “Anatomía del Sistema Nervioso” en segundo curso de la carrera. La neuroanatomía me parecía fascinante. Cuando un par de cursos más adelante estudiamos la “Patología del Sistema Nervioso” terminé de enamorarme de esta especialidad.

–¿Es de los que piensa que el examen MIR es suficiente para determinar el acceso a una especialidad médica?

–Bueno, al menos es una fórmula objetiva, justa y universal para todos los aspirantes del país. Quizás pueda haber otras fórmulas, pero seguro que ninguna es perfecta.

–¿Qué significa para usted ingresar en la Real Academia de Medicina de Asturias?

–Es un honor y, a la vez una responsabilidad, porque en esta institución están colegas con una trayectoria profesional muy destacada. Estoy muy agradecido a las instituciones en las que he trabajado: HUCA, Hospital V. Álvarez-Buylla, Universidad de Oviedo e ISPA, y muy especialmente a los colegas con los que he coincidido en el ejercicio de la profesión.