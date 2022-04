Se intensifica el repunte de ingresados por covid: 32 más en la última semana

La ocupación de los hospitales asturianos por enfermos de covid-19 ha confirmado e intensificado su repunte. ¿Motivo? Principalmente, los ingresos en planta de personas mayores, en su mayoría residentes en centros geriátricos. El domingo 27 de marzo permanecían en los centros sanitarios de la región 140 infectados por coronavirus, de los cuales 129 estaban en planta y 11 en unidades de cuidados intensivos (UCI). Una semana después, el pasado día 3, la cifra era de 172: 161 en planta y 11 en UCI. Como puede observarse, por el momento la cifra de casos graves que requieren cuidados críticos no aumenta, pero sí lo hace la de infectados con síntomas más leves que precisan asistencia especializada.

Siete muertos en cuatro días. La Consejería de Salud facilitó ayer los nuevos datos numéricos de hospitalizados, pero no entró a especificar el tipo de personas que se contagian. Las autoridades sanitarias indicaron que el nivel de riesgo por covid en Asturias es “bajo”. Por otra parte, la mortalidad continúa siendo apreciable. En los cuatro días que median entre el jueves 31 de marzo y el domingo 3 de abril fallecieron en la región por coronavirus un total de 7 personas, con edades comprendidas entre 48 y 97 años.

Control menos exhaustivo. Éstos son los datos más relevante de la evolución de la pandemia en la región, cuando se cumplen diez días desde que el pasado lunes, 28 de marzo, entrara en vigor la nueva estrategia de control de la enfermedad a nivel nacional. Los nuevos protocolos implican una relajación en los criterios de realización de pruebas diagnósticas y en los aislamientos de infectados. Tanto unas como otras se centran ahora en casos graves y personas y ámbitos de especial vulnerabilidad.

IU pide control en las empresas. “Que nadie se equivoque: todos hemos de tener muy claro que la pandemia no ha terminado”, destacó ayer el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, en el transcurso del pleno de la Junta General del Principado. Pablo Fernández respondía de esta manera a una pregunta del diputado de Izquierda Unida Ovidio Zapico, quien, entre otras consideraciones, ha instado al Ejecutivo autonómico a estrechar “el control en las empresas, de manera que los trabajadores no puedan ser fuente de propagación del virus”.

Aumenta la venta de test de antígenos. Uno de los efectos del recorte de las pruebas PCR que realizaba la Consejería de Salud ha sido un aumento de las ventas de test de antígenos en las farmacias. Los contagios continúan siendo abundantes, los contactos estrechos siguen las mismas proporciones, y los usuarios recurren a las pruebas diagnósticas para salir de dudas. La Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) explicó ayer a este periódico que los distribuidores han constatado en los últimos días un incremento de las ventas de los autotest, si bien los niveles no son comparables a los de la pasada Navidad y de los momentos más álgidos de la sexta ola. Lo mismo ha corroborado el Colegio de Farmacéuticos de Asturias. “La mayor parte de las pruebas que nos piden son para contactos estrechos de un positivo”, indicó a LA NUEVA ESPAÑA una boticaria del municipio de Oviedo.

Mascarillas en interiores. El momento para relajar la obligatoriedad de las mascarillas en espacios interiores divide a las comunidades autónomas. Hoy se reúne en Toledo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los expertos de la Ponencia de Alertas llevan varias semanas trabajando en una propuesta según la cual los avances “deben realizarse de manera progresiva”.

Gradualidad. La postura predominante es que “cualquier cambio en las normas de uso de mascarillas entre en vigor después de Semana Santa de 2022”. Entienden que deben seguir siendo obligatorias para trabajadores y visitantes de centros asistenciales y sociosanitarios –especialmente, residencias de mayores– y medios de transporte. Por el contrario, justifican que los alumnos ya no la utilicen “en el ámbito escolar”. También lanzan una serie de usos recomendados, entre ellas que las personas vulnerables se la pongan en cualquier situación en la que tenga contacto prolongado con personas a menos de 1,5 metros, y en el trabajo, cuando no se pueda mantener esa separación y no haya una ventilación adecuada.

Fernando Simón pide prudencia. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, afirmó ayer que, “después de lo que hemos pasado”, ser un poco más prudente en torno al uso de las mascarillas “es mejor que ser más temerario”. A juicio de Simón, no “cambia mucho” tomar la decisión de eliminar las mascarillas “un poco antes o un poco después”. El médico de confianza del Gobierno añadió: “Ahora viene la Semana Santa, con una mayor movilidad, con muchas personas que cambian de territorio, que interactúan con intensidad mayor que hasta ahora. Se haga antes o después, ser un poco más prudentes no cambia gran cosa desde el punto de vista técnico”.