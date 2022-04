“A los ganaderos no se les ayuda endeudándolos más”, se queja el sector

“A los ganaderos no se les ayuda endeudándolos más”. Así de rotunda se expresa la presidenta de Ganaderas Asturianas, Lucía Velasco, quien se hace eco de las quejas de su sector acerca de la poca utilidad de las medidas adoptadas por el Principado para amortiguar el impacto del encarecimiento de las materias primas y la energía en la actividad. “Permitir aplazar hasta cuatro meses el pago de la cuota de autónomos es pan para hoy y hambre para mañana”, señala Velasco, quien se pregunta qué harán los profesionales cuando tengan que hacer frente a esas cuatro cuotas todas juntas o cómo afrontarán el desembolso las ganaderías en la que hay más de un autónomo.

“Creemos que son medidas que no ayudan nada a mejorar nuestra situación”, señala esta profesional, quien advierte de que las quejas de su sector son anteriores a la guerra de Ucrania que no ha contribuido más que a empeorar una situación “que ya era insostenible desde hace muchos meses”. Los ejemplos son varios: piensos a más del doble de precios, plásticos y abonos encarecidos más de un 50 por ciento... “Y así todo. Vas al supermercado y la cesta de la compra también ha subido de precio. Pero a nosotros, al ganadero, no nos llega ese dinero producto de que se haya encarecido la carne y la leche”, apunta Velasco.

Entre el paquete de medidas adoptadas por la Consejería de Medio Rural –coordinadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca con todas las comunidades hace un par de semanas– se encuentra la citada de aplazar el pago de la cuota de autónomos cuatro meses, también los adelantos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y facilitar accesos a líneas de créditos.

“Son cosas de las que ya disfrutábamos. El banco siempre te adelanta la PAC y los créditos, lo mismo. Solo con presentar la carta verde de las vacas ya se pone en marcha”, advierte la ganadera. “Lo del pago de autónomos no ayuda nada. La media es entre 300 y 500 euros al mes. Si luego se juntan cuatro cuotas de repente, difícil será poder pagarlas”

En su opinión, hay un amplio de abanico de medidas que sí favorecerían al sector y que no suponen grandes gestiones. Sobre la cuota a la Seguridad Social defiende que se apliquen bonificaciones mensuales en el recibo. En cuanto al alto coste de piensos y abonos, Lucía Velasco plantea que se considere a estos productos de primera necesidad para los animales. “También podrían negociar con las empresas eléctricas tarifas planas para el sector primario”, defiende la presidenta de Ganaderas Asturianas, quien lamenta que la incorporación de jóvenes a su actividad se vea lastrada por la situación. “Las ayudas a la incorporación a esos 400 nuevos no acaban de llenar, pero viendo lo que hay a ver quién tiene ganas de sumarse a esto. Y la situación no es nueva, viene de muy atrás. Solo pedimos algo justo”.