Los osos son su negocio

“Llevo dos años con la empresa. El primero fue muy flojo con el tema de la pandemia, pero el año pasado fue tremendo, tuve mucha gente, no daba abasto”, explica José Manuel García, un joven emprendedor rural de Cangas del Narcea que un día decidió ponerse al frente de un trabajo que nació, con toda probabilidad, de una infancia recorriendo la Naturaleza de manos de su padre.

“Yo me crié viendo animales, todos los días iba con mi padre al monte y siempre veíamos animales. Era y es una experiencia única si te gusta el medio natural y, aún más, si vives en él desde niño”, explica este joven que, en un primer momento, se formó en cocina pues pertenece a una familia hostelera de la capital canguesa. “Me formé para algo completamente distinto a lo que hago hoy, pero bueno, era normal, mis padres querían que siguiera en el negocio pero, a los 18 años, yo sabía que lo que quería hacer era dedicarme a lo que por fin hago hoy”, explica con convicción, este joven, al frente de su empresa Bosque Activo, dedicada al turismo activo y en la que el avistamiento de osos y otros animales es una de sus principales ofertas.

“A los 18 años ya sabía que era esto lo que quería hacer pero no me atrevía a dar el paso por miedo a todo el tema del papeleo y todo lo que conllevaba ponerlo en marcha. Ya había empezado a hacer diferentes cursos de formación en estas actividades y al final di el paso en enero de 2020 con 21 años. Total, que me pilló la pandemia con todo el papeleo listo para ponerme a trabajar. Me afectó como a todo el mundo, pero cuando finalmente se pudo volver a la actividad, lo hice con más fuerza que nunca aún sabiendo que eran días difíciles. Yo creo que hay que echarle valor a las cosas si quieres lograr algo en la vida”, explica este emprendedor rural.

De igual forma matiza que, dentro de las actividades de avistamiento, también oferta “un pic-nic con productos kilómetro cero donde todo lo que ofrecemos es sin gluten, una oferta conjunta en la que somos los primeros en España en realizarla”. Cabe recordar que Cangas del Narcea cuenta con un importante número de personas celiacas, con una tasa superior a la media en todo el país.

José Manuel García, de 23 años, es el más joven de los empresarios especializados en avistamiento de fauna y actividades en la naturaleza en su zona. “Yo no voy a un sitio fijo, al contrario, me voy moviendo y vamos donde vemos el oso. Lo principal es que la gente disfrute viéndolo y, al mismo tiempo, que disfrute también de nuestra gastronomía, que es otra formar de fomentar a nuestros productores”.

Otra de las actividades que destaca es llevar a los viajeros a vivir un día realizando las actividades habituales en una aldea, en el campo y en la granja. “Pasar un día entero en una casa de labranza, llevar el ganado a los pastos, ver cómo se trabaja la hierba, sobre todo cuando llega el verano, o cómo se hace pan, y participar en ello. En fin, actividades habituales en una granja como ordeñar, recoger lo huevos de las gallinas, en fin, todo eso”, explica.

García cree que se puede emprender en el medio rural. “Lo que tienes que hacer es intentarlo y perseverar, apostar por ello y seguir adelante. Yo creo que hay futuro en el mundo rural, cada vez hay más gente volviendo o instalándose de nuevo en los pueblos. Cuando yo era pequeño durante la semana por el bar de mis padres pasaba poca gente y funcionaba en fin de semana. Ahora, sin embargo, hay una demanda diaria y en verano viene muchísima más. Esta zona está viviendo un importante boom turístico porque tenemos paisajes, gastronomía y una oferta de ocio muy buena. Cada vez hay más turismo en Cangas y no sólo en las épocas claves. En este sentido creo que el Parador de Corias ha sido y es muy importante, nos ha dado un empujón muy grande a nivel turístico”.