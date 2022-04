Un centenar de personas, muchas de ellas vinculadas al sector agroganadero asturiano pero también del mundo de la política y la empresa, participaron ayer en el homenaje al exviceconsejero de Medio Ambiente del gobierno de Javier Fernández, Benigno Fernández Fano, tras su jubilación como funcionario de la administración regional. Fano, que estuvo acompañado por su esposa, Yolanda Peñalva, y arropado por amigos de su círculo más íntimo, pronunció a los postres unas palabras, visiblemente emocionado, en las que recordó sus inicios profesionales, en el año 80, “en una Asturias rural con mucha pobreza económica y cultural, que tanto ha cambiado a lo largo de las últimas décadas, un cambio radical al que tanto habéis contribuido algunos de los que estáis aquí”. Tras un alegato en favor de la Transición, este veterinario nacido en Muñás de Arriba (Valdés) en 1956 –localidad natal también de Joel García, presidente de la patronal asturiana de la construcción, presente en el homenaje– reconoció que, exigente al máximo consigo mismo “como jefe fui un rompe huevos”. Y añadió que, alejado ya de las obligaciones profesionales, “seguiré siendo el paisano ese de la consejería”, mítica y añeja definición del personaje acuñada por el padre de una de sus mejores amigas, Elena Díaz Palacio, que también estuvo en el acto, acompañada de Alfonso Díez, archivero del Gobierno de Asturias; y Rosa Urdiales, ex directora de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado.

De la presentación del homenajeado se ocupó otro amigo personal: Antonio Trevín, expresidente del Principado y aspirante a repetir como alcalde de Llanes en las próximas elecciones municipales. Trevín habló de un veterinario “al que no le gustan los animales porque piensa que lo importante son las personas; no un funcionario, sino un servidor público, que no es lo mismo”. Y se refirió a “nuestro hiperactivo Fano”, de quien dijo que “nunca un apellido se camufló tan bien de nombre”.

Entre los asistentes al acto se encontraba el senador socialista Fernando Lastra; los alcaldes de Llanera, Gerardo Sanz; de Salas, Sergio Hidalgo; de Somiedo, Mino Fernández; y de Peñamellera Alta, José Antonio Roque. Los ex regidores Eduardo Lastra, de Taramundi; y Aurelio Álvarez, de Somiedo. Responsables de sindicatos agrarios como Ramón Artime (ASAJA) y Mercedes Cruzado (COAG) ; ex altos cargos de la administración asturiana, como Juan Fernández Pereiro; o el ex director del parque natural de Somiedo, Sabino Blanco; Alberto González, director general de FADE, y el empresario Macario Fernández, de Asturiana de Laminados.