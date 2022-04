El sol y las temperaturas al alza marcarán la recta final del puente festivo

Parece que los astros se han conjurado para la primera Semana Santa en dos años sin grandes restricciones por la pandemia de covid –ojo, aún se debe llevar mascarilla en interiores y mantener distancia social– se pueda disfrutar a tope, al aire libre y sin miedo a coger frío o mojarse por la sempiterna lluvia en Asturias.

De aquí al Martes de Pascua 19 de abril –ese día aún hay fiesta en la región, concretamente Güevos Pintos, en Pola de Siero– habrá de todo en el cielo del Principado. No hay que olvidar que si la región es famosa por sus verdes prados y se le llama Paraíso Natural es porque no falta agua para que crezca vigorosa la hierba.

Un resumen: este fin de semana empieza con lluvia, pero mejorará el Domingo de Ramos y a lo largo de la semana se alternarán las nubes y el sol para enfilar el puente festivo desde el Jueves Santo con pocas nubes y temperaturas al alza (se superarán sin problema en algunos lugares los 20 grados).

Sol, nubes y lluvia no faltarán en el periodo vacacional, donde no sobrará el paraguas, pero tampoco las gafas de sol, sin olvidar ropa ligera pero también buena ropa de abrigo para la noche. Este sábado, de momento, toca salir con paraguas, al menos por la mañana. Se va el viento fuerte que mantuvo estos días en alerta a la región, y la lluvia desaparecerá a lo largo del día. Los termómetros subirán algo, para el domingo de forma notable las temperaturas máximas. En esa jornada el cielo respetará el inicio de la campaña del salmón, pues no se anuncian lluvias, que sí podrían regresar el martes, incluso con alguna tormenta.