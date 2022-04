“Quienes rechazaron el presupuesto y las cuentas no han dado ningún argumento”

Posa orgulloso bajo el retrato de Melquíades Álvarez, el infortunado político y abogado asturiano asesinado en la Guerra Civil, decano del Colegio de Abogados de Oviedo a fines del XIX. Luis Albo, el actual decano, lidia con otro conflicto, no sangriento, pero sí entre compañeros._Le han tumbado las cuentas y el presupuesto, pero “no han dado ningún argumento”.

–¿Qué pasa en el Colegio?

–No es en el Colegio, sino en la asamblea permanente. Lo que tajantemente tengo que rechazar es la acusación de que no hay transparencia. Las cuentas colegiales rechazadas en la asamblea permanente, fueron aprobadas el día 15 por la Junta de Gobierno, y están colgadas en la web desde el 18 de marzo, tal como exige el nuevo Estatuto de la Abogacía. Cualquier colegiado podría haberlas consultado y hacer cualquier crítica, que no la hubo.

–Esto viene de atrás.

–La asamblea permanente venía funcionando con absoluta normalidad hasta finales de 2020, cuando se iba a hacer la asamblea ordinaria del presupuesto para el 21 y la extraordinaria de las cuentas del tercer trimestre. Un asambleísta, el director del Centro de Estudios (Fernando Castro), venía manteniendo una postura contraria a la Junta de Gobierno. Hacíamos todo el tema de grabaciones de conferencias y de actividades de formación con servicios externos. Le dijimos que no iba a ser necesario porque los informáticos del Colegio eran capaces de hacerlo, como luego han demostrado. Ha supuesto un ahorro de 21.000 euros. Nos encontramos con que no solo hay una actuación de rebeldía, de no querer el servicio, sino que llega a proponer que se contratase a una de esas personas externas. No había explicación racional. Debido también a la inactividad del centro de estudios, se tomó la decisión de cesar a esa persona. Ese decreto se ratifica en la Junta.

–¿Qué ocurre entonces?

–El cesado tiene una serie de apoyos y plantea el bloqueo de la asamblea. ¿Cómo? Pues, al no llegar a 20 miembros, no podía celebrarse. Si creas una situación de desencanto… Por eso se aprueba un reglamento, de forma que siempre va a haber sesión. Él reacciona y presenta un recurso, pero el Consejo de la Abogacía se lo rechaza, primero porque pedía la suspensión del reglamento para que no entrase en vigor, pero también por el fondo del asunto. Es firme, una decisión revisada por el Consejo, conforme a derecho. Y el recurrente no ha ido a los tribunales. Ese ordenamiento debe respetarse.

–El grupo disidente dice que se aprobaron los presupuestos de 2021 con los votos de dos asambleístas y el decano.

–El decano es presidente de todos los órganos colegiales y tiene voz y voto. En caso de empate tiene voto de calidad. En esa sesión asamblearia hubo abstenciones y al final votamos solo tres. Todo debido a que había habido una comunicación de este cesado diciendo que no se acudiese a la asamblea. Y sin embargo hubo compañeros que sí vinieron. Ahora, el cesado y el grupo de compañeros que van con él han dicho “no” a las cuentas y al presupuesto, pero no han dado hasta ahora ningún argumento para justificarlo. Un presupuesto que era de contención, con 30.000 euros menos de gasto, aunque recogía una mayor aportación para los Abogados Jóvenes, se rechazó. No sé por qué. Se ha prolongado el del ejercicio anterior, más holgado.

–Están molestos porque se les exige confidencialidad.

–Ese compromiso, el primero que lo firmó el 29 de mayo de 2019 fui yo. Todos los miembros de la Junta, los empleados del Colegio, la presidenta de los Abogados Jóvenes, algunos miembros de la Asamblea... lo han firmado. Cuando se presentan determinados datos –personales expedientes– se debe tener esa garantía.

–¿No informaron sobre la Fundación del Colegio?

–El 29 de marzo de 2021, en la asamblea bloqueada por el propio cesado, se explicó todo lo relacionado con la Fundación. Ahora se dice que no hemos informado. Lo que tiene que reconocer es que no fue a la asamblea y ahora lo pide por escrito, ahora que está constituida y publicada en el BOPA. La Fundación no es la Junta de Gobierno, es un patronato, sometido al protectorado del Principado. Cuando le toque, tendrá que rendir cuentas ante la Junta General. La Fundación es un deseo que tenía esta Junta desde el inicio del mandato para ayudar a los compañeros cuando les llegaba el momento de dejar de trabajar, o a sus viudas. Vimos sobre todo la necesidad en pandemia.