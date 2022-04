“Lo más difícil fue tomar medidas para restringir las relaciones entre personas”

Ismael Huerta González (Sama de Langreo, 1961) fue jefe del servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud del Principado entre enero de 2014 y marzo de este año. Desde este cargo, ha sido uno de los principales protagonistas de la gestión de la pandemia de covid-19 en Asturias. Este pasado jueves, fue condecorado por el Ministerio de Sanidad junto al resto de los coordinadores autonómicos de vacunas por su “intenso y encomiable trabajo que ha logrado que España sea el país de nuestro entorno con mayores tasas de vacunación”. Recibió la Cruz Sencilla de manos de las ministras de Sanidad (Carolina Darias) y Defensa (Margarita Robles). En esta entrevista, el doctor Huerta analiza estos dos años largos de pandemia de coronavirus y relata algunos episodios que le han dejado una huella particularmente profunda.

–¿Qué ha significado en su vida la pandemia de covid-19 a nivel personal y profesional?

–En mi vida me ha tocado pasar por cuatro pandemias, tres de gripe y una de covid-19. De las dos primeras de gripe, en 1968 y en 1977, no tengo recuerdos especiales. A nivel profesional me ha tocado lidiar con la pandemia de gripe de 2009 y con la actual de covid-19. Esta última ha supuesto el mayor desafío a nivel profesional al que he tenido que enfrentarme, tanto por el enorme impacto sanitario y social, que aún sigue coleando, como por la necesidad de responder a un gran desafío técnico con unos medios muy limitados, lo que ha sido una característica de los servicios de salud pública en España desde hace muchos años.

–¿Y a nivel personal?

–Supuso un largo tiempo de dedicación laboral intensiva y casi permanente, sin opción a una vida normal y teniendo que dejar de lado relaciones personales y actividades de ocio. Esto te hace apreciar mucho más las pequeñas cosas de la vida normal, como dar un paseo sin prisa o estar con los amigos.

–Usted estuvo hospitalizado al principio del proceso pandémico. ¿Cómo lo recuerda?

–Fue una estancia corta y por razones de aislamiento, sin síntomas. En todo caso, me pasé casi todo el tiempo trabajando con un portátil y con reuniones virtuales a través del móvil, que estaban empezando ya a ser así. Mi principal recuerdo es el inicio de los homenajes a los sanitarios, con las sirenas de ambulancias y policías que podía escuchar y ver desde donde estaba.

–¿En qué momento empezó a ver que el virus SARS-CoV-2 iba a causar estragos en nuestro entorno?

–Por un lado, cuando se empiezan a detectar casos y brotes sin poder identificar el foco inicial, que implicaba que la difusión era mucho mayor que la que podíamos medir. Pero, sobre todo, cuando aparecen los primeros brotes en las residencias de mayores y se ve la gran mortalidad que producían. En la segunda onda empezamos a ver otro grave problema, el de la posibilidad del colapso de los hospitales, un riesgo que en la primera pudo pararse gracias al confinamiento.

–¿Qué decisiones recuerda cómo las más difíciles de adoptar?

–Lo más difícil siempre fue adoptar decisiones que implicaban una restricción de la vida social y de las relaciones entre las personas. Estaba muy claro que esas medidas eran importantes para controlar las ondas epidémicas, pero también éramos conscientes del enorme impacto económico y social que implicaban.

–¿Le quitó el sueño la pandemia?

–Solo al principio, cuando aún no sabíamos prácticamente nada de a qué nos enfrentábamos. La incertidumbre era muy grande, y cada pocos días cambiaban las ideas que tenías sobre lo que estaba pasando. Cuando ya la pandemia llega a España y comienza el trabajo duro, ya te dormías rápidamente por el cansancio.

–¿Cómo vivió las semanas con más casos graves y más muertos?

–La segunda onda, en el otoño de 2020, fue la más dura que tuvimos que pasar. Los hospitales llegaron a rozar situaciones de colapso y los fallecidos no paraban de aumentar. En ese momento, no teníamos herramientas claras de control de la diseminación de los contagios. Estaba claro que no íbamos a poder hacer un nuevo confinamiento, así que la sensación era de bastante impotencia y de intentar apagar algún fuego porque atajar el incendio no se podía.

–En el conjunto de la estrategia sanitaria frente al covid, ¿puede citar un par de aciertos y un par de errores que considere particularmente relevantes?

–Desde dónde yo lo viví, el principal acierto fue la muy buena coordinación entre Salud Pública y el sistema sanitario, fundamentalmente el Sespa, a la hora de ir adaptando las actuaciones a la situación. Otro gran acierto fue mantener una coordinación de actuaciones básicas a nivel nacional, pero manteniendo una flexibilidad para adecuar las actuaciones a las situaciones locales y regionales.

–¿Y fallos?

–Errores, como tales, no creo que se hayan cometido muchos, pero sí hubo disfunciones en algunos de los múltiples elementos que se pusieron en marcha como respuesta a la pandemia. Por otro lado, desde mi perspectiva de Salud Pública, veo como una gran oportunidad perdida el que no se hayan reforzado los sistemas de salud pública durante todo este tiempo.

–¿Cómo se vive en un país en el que, de repente, hay varios millones de “epidemiólogos” opinando?

–Pues básicamente con la sensación de falta de rigor de los medios de comunicación, que son los que buscan a esos “expertos” para rellenar las noticias. Como los que trabajábamos directamente en la pandemia estábamos muy ocupados, se ha tirado de cualquiera que quisiera opinar sobre el tema. La cosa es que se han mezclado comentarios y opiniones de muy buenos epidemiólogos con las de otros con bastante poco criterio, lo que acaba redundando en un descrédito general para todos.

–¿Cómo valora la actuación de Fernando Simón?

–Desde los servicios de epidemiología de las comunidades autónomas hemos tenido una relación muy diferente y mucho más intensa y profesional con Fernando que la población en general, con innumerables reuniones casi cada semana. Solo puedo valorarlo como el gran profesional que es. Sin duda, ha sido una persona clave para liderar toda la respuesta más técnica a la pandemia a nivel nacional. Sé que la población en general lo valorará en base al nivel de sobrexposición a los medios de comunicación que le tocó hacer, pero, para mí, esa es solo la parte menos agradecida de su trabajo.

–¿Estaban claras en todo momento las fronteras entre los criterios técnicos y los de índole social, económica o laboral?

–Pues sí y no. Algunos planteamientos pueden partir de un criterio enfocado a un aspecto concreto, pero las medidas tienen que tener en cuenta todos los componentes necesarios para saber si van a funcionar o no y de qué manera, y eso implica tener siempre en cuenta las repercusiones sociales y económicas. Así que no se puede hablar de fronteras, sino de diferentes aspectos a tener en cuenta y todos son criterios técnicos.

–¿Se sintió presionado en algún momento por motivaciones políticas, ya sean desde el Gobierno regional o desde los ayuntamientos?

–Ya digo que, en las medidas de salud pública, el entorno social y político es un condicionante más a tener en cuenta a la hora de valorar si esas medidas se pueden llevar a acabo y si van a funcionar como se espera. Por otro lado, es una cuestión básica del funcionamiento social que, tras el debate oportuno, el nivel técnico propone y el nivel de responsables institucionales decide.

–¿Tuvieron alguna eficacia los cierres de los municipios?

–Como con otras medidas restrictivas de la interacción social, el cierre de municipios contribuyó a reducir la velocidad de los contagios, aunque su eficacia no puede ser muy alta ya que solo influye en una parte de las relaciones entre las personas. Sin embargo, no hay que desdeñar el impacto sobre el comportamiento más responsable de las personas que habitan en los municipios con cierre perimetral, ya que este cierre llamaba especialmente la atención sobre una situación de alto número de contagios dentro de ese municipio.

–¿No tuvo la sensación en algunos momentos de que el virus seguía una misma curva de infectados y muertos con independencia de lo que se hiciera desde los poderes públicos?

–Desde un punto de vista estricto de la epidemiología, solo las medidas del confinamiento del estado de alarma y la vacunación masiva de la población han tenido un impacto directo y apreciable sobre la evolución de los contagios y los fallecimientos. El resto de medidas de higiene y de restricción de la interacción social solo reduce la velocidad de diseminación del virus, pero no altera mucho el comportamiento típico de una pandemia de una enfermedad de transmisión respiratoria, que se manifiesta típicamente en forma de ondas sucesivas. La historia de las pandemias anteriores de gripe nos lo muestra.

–El Ministerio de Sanidad le ha condecorado por la campaña de vacunación del covid en Asturias. ¿Cómo la valora?

–La campaña de vacunación frente al covid-19 ha sido uno de los mayores retos organizativos al tratarse de una vacunación poblacional masiva. Por otra parte, la gran implicación personal de todos los profesionales sanitarios que participaron en ella ha sido clave para alcanzar el gran resultado que hemos conseguido. Solo podemos considerar que la campaña de vacunación en Asturias ha sido un gran éxito, tanto por la cantidad de personas que se han vacunado, como por los resultados de prevención de casos graves y fallecidos. Aunque yo he recogido la condecoración como coordinador, este reconocimiento se dirige a todas las personas que han contribuido a este éxito.

–¿Usted confió en todo momento en la vacuna o le causó recelo la escasez de ensayos?

–Todas las vacunas autorizadas han pasado todos los estudios que exigen las agencias de autorización de medicamentos. Se partió de investigaciones ya desarrolladas con otros coronavirus parecidos, y se aceleraron mucho los plazos administrativos y burocráticos. Esto ha permitido disponer de vacunas en un tiempo muy corto, pero todas ellas han pasado por los ensayos clínicos necesarios para asegurar los niveles suficientes de seguridad y de eficacia. No tuve ninguna duda en que debíamos usarlas, y lo antes posible.

–¿Realmente ha salvado muchas vidas la vacuna?

–Viendo la evolución de los contagios, especialmente con las últimas variantes, y la relación de casos graves y fallecidos entre las personas vacunadas y no vacunadas, podemos asegurar que se han salvado miles de vidas en Asturias, centenares de miles de vidas en España y muchos millones de vidas en todo el planeta.

–¿Qué nota pone a la gestión global de la pandemia en Asturias y en España?

–No se puede poner una nota como tal, porque no hay un nivel de comparación claro. Creo que se hecho lo que se ha podido hacer en cada momento y con la intención de hacerlo bien. Comparando con otros países de nuestro entorno, podemos considerar que hemos gestionado la pandemia de una manera bastante adecuada a nuestras propias circunstancias.

– Desde su perspectiva, ¿hay alguna comunidad autónoma que lo haya especialmente bien o especialmente mal?

–Creo que todos los territorios en España han ido gestionando sus propias situaciones particulares de la manera que se ha considerado más adecuada. Cuando vemos la evolución general durante la pandemia, no se ven grandes diferencias entre los diferentes territorios.

–¿Estamos en la séptima ola?

–Ahora mismo no podemos decir que estemos en una nueva ola. Los casos se han estabilizado y no se ven aumentos claros de ingresos o de incidencia en personas mayores. Pero la situación irá evolucionando y habrá que estar pendientes de cómo va.

–¿Cómo valora la dimisión de Rafael Cofiño como director general de Salud Pública?

–Es una decisión personal y por ello no puedo ni debo valorarla. En todo caso, le tocó gestionar muy directamente y con un alto nivel de responsabilidad lo más duro de la pandemia hasta ahora y eso hay que agradecérselo.

–Usted tuvo que dejar la jefatura de servicio hace unos meses. ¿Le resultó duro?

–Pues no, la verdad. Después de haber pasado bastantes años y la mayoría de la pandemia en ese nivel, se agradece estar un poco más al margen de la toma de decisiones.

–¿A qué se dedica ahora?

–En este momento me tocan las tareas de coordinador de salud pública en el área sanitaria III, la de Avilés, incluyendo el trabajo de epidemiología de campo en esa zona.

–¿Cree que es adecuado que las mascarillas dejen de ser obligatorias a partir del próximo día 20?

–El poder quitarse las mascarillas en interiores es algo que demanda bastante gente, y puede contribuir a acercarnos a una vida más normalizada. Creo que hemos aprendido algo sobre la utilidad de las medidas de higiene, y especialmente las mascarillas, para el control de enfermedades contagiosas por vía aérea, y espero que eso nos quede para más adelante. Se van a mantener en medios de transporte y centros sanitarios y sociosanitarios, que son entornos más vulnerables en los que sí que creo que tienen mayor utilidad.

–Hay gente que seguirá usándola...

–Espero que nos quede lo que ya hacían los japoneses antes de la pandemia: si tienes alguna enfermedad respiratoria que puedes transmitir a los demás, debes ponerte una mascarilla por respeto al resto de las personas y, especialmente, a tus familiares y amigos como una muestra del cariño que les debes.