“Nunca vi voluntad de unidad en el PP, ¿qué más tiene que pasar para que abandonen su no a todo?”

La última modificación en el despacho del_Presidente del_Principado,_Adrián Barbón (Laviana, 1979), es una pequeña escultura de Faustino_Goico Aguirre (1905-1987), “Figura recostada”, del fondo del Museo de Bellas Artes. El líder socialista relata la trágica carrera de este artista cuya carrera truncó la Guerra Civil. Nombrado delegado provincial de Bellas Artes por el gobierno de la República, se le atribuye haber salvaguardado la imagen de la Santina, enviada a Gijón y luego hallada en la embajada de España en París. Barbón no está recostado esperando los frutos del último año de la legislatura; al contrario, no cesan los sobresaltos.

–Una pandemia, una guerra… ¿es para pasar el agua?

–Es la legislatura más difícil de la historia autonómica. Hace falta muchísima unidad y estabilidad, actuar como demostramos en la pandemia para así llevar a cabo una gestión económica que atenúe el impacto de la guerra. Muchos me dicen con cariño: ¡Vaya la que te tocó! Efectivamente, pero no solo a mí, a todos; estamos ante un cambio de paradigma y se agradecen los rezos y toda ayuda.

–Último año de su mandato, una época para recoger frutos de la acción del gobierno. ¿Qué se mantiene de lo proyectado en 2019?

–Pues lo más importante, y creo que la pandemia sirvió para ello: devolver autoestima a Asturias, ser conscientes de que somos dueños de nuestro destino. En la pandemia, pese a todo lo que sufrimos, hubo ese reconocimiento de que podíamos afrontar una etapa tan difícil. La segunda cuestión que se mantiene es la necesaria transformación económica: es un hecho que debemos afrontar.

–Tenemos una inflación desbocada. ¿Le preocupa su efecto en esos planes?

–Me preocupa especialmente, por el efecto en familias y empresas. Dije en el parlamento que venían tiempos difíciles y duros y parece que sorprendió. Pero nadie puede creer que esta situación no tenga impacto económico. Hay que actuar como hicimos en la pandemia, creando un escudo social de protección. Ante la inflación, la respuesta fundamental pasa por reformar el sistema de fijación de precios de la energía. Automáticamente ese dato se desploma.

–Se ha logrado reconocer esa excepcionalidad energética, pero queda ver cómo se aplica.

–Es cierto, solo hay una propuesta, pero el Consejo Europeo reconoce ya esa situación y el esfuerzo que se ha hecho en nuestro país para la entrada de renovables. Si se acepta poner el tope de 30 euros al gas, automáticamente el precio de la energía se desplomará entre un 50% y un 60%.

–El PP sostiene que lo que hay es que bajar impuestos.

–Se rebajaron hace meses los impuestos en la energía y el efecto fue mínimo, porque la subida de precios se comió esa rebaja. Esa receta no funciona; el mejor camino es este que reclamamos. Sacar al gas del sistema de fijación de precios es la mejor respuesta, pero al menos pedimos que se permita fijar ese tope.

–¿No se podría haber atenuado la situación tomando medidas antes o evitando que el paro del transporte se enquistase?

–En la última conferencia de presidentes expliqué, y fue bastante asentida esta tesis, que cuando uno prepara una guerra no lo hace en dos semanas: hay una parte logística y otra de sostén económico de la operación. Putin, que es un autócrata y un dictador, sabía dos cosas: que Occidente no iba a responder bélicamente, porque sería la Tercera Guerra Mundial, y que también habría sanciones económicas. Se preparó para sobrevivir y por eso no ha colapsado el país. La elevación del precio del gas se lleva produciendo meses atrás y creo que eso era por la preparación de la guerra. En cuanto a la huelga del transporte, es evidente que todo el tiempo que se ganase habría sido bueno, pero el Gobierno reaccionó y negoció en una situación difícil por una crisis de representatividad del sector.

–La oposición dice que usted también tardó en actuar.

–Hay una parte de la oposición que siempre dice que el gobierno regional actúa tarde o muy pronto, como con la pandemia. O que es por exceso o que nos quedamos cortos. Nunca he visto voluntad de unidad en esa parte de la oposición. Necesitamos dejarnos de partidismos y politiquería barata. ¿Qué más tenemos que vivir, para que el PP abandone su actitud del no a todo?

–Usted dijo que esta crisis no la pagarían los asturianos. Pues la están pagando en sus recibos del gas, en la compra diaria…

–Lo que dije es que las consecuencias no serían las mismas que en la crisis de 2012. En ese año yo era alcalde y recibía a decenas de vecinos que pedían ayudas por despidos. Ahora los ERTE protegieron el empleo, la regulación laboral impide el despido… Se amortiguan los golpes en el empleo y en la situación social.

–¿Se ha amplificado el descontento social?

–Lógicamente hay malestar social y preocupación. En ese clima de inseguridad cabalga la extrema derecha. Por eso dar estabilidad y certezas es la mejor respuesta. No hay que confiar en discursos simplificadores, que no son una respuesta real ni tienen aplicación. Que nadie dude de que el gobierno de Asturias hará lo que deba hacer.

–Usted presume de buen olfato demoscópico. ¿Sigue creciendo en voto Vox?

–Crece y se come una parte del electorado de derechas. Si hubiese elecciones hoy en Asturias, creo que la extrema derecha estaría rozando al PP. Eso me preocupa y por eso quiero que el PP se modernice. Prefiero un PP fuerte que un Vox fuerte. De Francia deberíamos sacar una lección: si Le Pen consigue entrar en la segunda vuelta, estoy seguro de que los demócratas se agruparán en torno a Macron. Eso en España hoy parece imposible: ya ve que la extrema derecha ha pactado un gobierno con el PP.

–¿No cree que el PSOE es responsable en parte de esa situación?

–¿Nosotros? Eso es por la debilidad del propio PP. No creo que la ciudadanía entienda que el PP deba crecer porque el PSOE se lo permita. Esto es una competición. Animo a los populares asturianos es a que se fortalezcan y celebren ya un congreso. Se habla de los congresos de la FSA, pero ¿cuándo vota la militancia del PP? Lo que yo no voy a hacer es cometer errores para dejares espacio. Pero hoy, hay que decirlo, no hay alternativa al PSOE en Asturias y eso lo saben hasta los votantes populares.

–Siempre exhibió buena relación con Alberto Núñez Feijóo…

–La tuve, la tengo y espero seguir teniéndola. No es fácil lo que tiene por delante. Creo que pasará la prueba del nueve con la moderación del partido y la búsqueda de acuerdos. Venimos de un PP echado al monte. Todo depende de qué acuerde con el Gobierno de España, que está dispuesto a ello.

–¿Hay que conformarse con lo que el Gobierno central considera el máximo de compensación por emisiones de dióxido de carbono a la gran industria?

–Yo nunca me conformo, por eso hemos pedido una aclaración al Ministerio, porque consideramos que se puede ampliar esa ayuda. Es cierto que en esos fondos ha habido un incremento importante: de los 6 millones de Rajoy en 2018 a los 244 de ahora. La rebaja del 80% de los peajes eléctricos supone otro ahorro. Pero creemos que aún hay más margen y lo vamos a argumentar. Por eso, frente al “raka-raka” del sucursalismo, yo le digo que en caso de discrepancia colocamos antes los intereses de Asturias.

–¿Ha sido eficaz tener construida y cerrada la regasificadora de El Musel?

–No, y desde 2019 pusimos en marcha medidas para legalizar la situación. Recuerdo que estuvo paralizada por una denuncia de la Xunta de Galicia. El Gobierno central quiere abrirla para convertirla en un almacén logístico de gas. Es una buena noticia. Hay temas pendientes que se encauzan, como el polígono de Bobes –ahí tenemos Amazon– o la Zalia, con un acuerdo para redimensionarla.

–Si volviera atrás en el tiempo, ¿atenuaría el afán por acabar con las térmicas?

–El ritmo de desmontaje no fue una decisión política española: un reglamento de la UE establecía que si no se hacían adaptaciones de mejora en las centrales había que cerrarlas. EDP sí invirtió en Aboño o Soto de Ribera. Defendí y defiendo que se prolongue en este momento el uso del carbón para que las térmicas sean fuente de respaldo en nuestro mix energético. Pero también es cierto que ya no eran las principales fuentes de respaldo y que los precios han subido en países que sí tienen más térmicas.

–Hace meses se repetía el mantra de la reestructuración industrial. ¿La actual situación puede afectar a los planes inversores de las empresas?

–Al contrario. El objetivo es la reindustrialización. Los proyectos siguen en marcha. El mejor resumen es el crecimiento del índice de producción industrial. Pese a los agoreros, la industria resiste y tiene fu­turo.

–Estamos en abril. ¿Aguantará el Presupuesto autonómico?

–Veremos cómo evoluciona pero no descarto introducir modificaciones. La situación es impredecible y no sabemos cuánto va a durar.

–En ese caso habrá que negociar en el Parlamento.

–Con los que votaron el Presupuesto en primer lugar, con quienes tuvieron altura de miras.

–Cosas de casa. Celebró un congreso autonómico de la FSA sin conflicto, pero hay choque de listas en agrupaciones. ¿Falló la calculadora en_Llanes y_Gijón?

–La gestión de cualquier resultado en un congreso debe hacerse con humildad y responsabilidad. Hay que tender puentes y la responsabilidad es la de defender al partido por encima de todo. Hace 4 años la Ejecutiva regional salió con un 64% de votos y en este último con un 97%. Por tanto, nadie puede dudar de que el liderazgo autonómico está resuelto. En las agrupaciones la militancia es la columna vertebral y las posiciones diferentes no implican discrepar del proyecto regional. Hay quien discrepa sobre la mejor forma de recuperar una alcaldía o cómo liderar la reconexión con la sociedad. Lo que me preocupa es que en agrupaciones en los que hay resultados muy ajustados eso implique una debilidad para mantener la alcaldía o aspirar a lograrla. Les pido que sigan el modelo de la FSA: convertirse en una organización más fuerte.

–¿Ha intervenido la FSA en esos congresos locales?

–No. En esos casos que usted me dice había partidarios claros de Pedro Sánchez en ambas listas. La FSA no interviene, por el respeto al valor decisorio de la militancia.

–¿Ve a Wenceslao López repitiendo de candidato en Oviedo?

–Eso es cosa de la agrupación local, les corresponde a ellos.

–Corríjame, pero jamás que recuerde en un congreso de la FSA se escuchó el himno de Asturias con gaitas, como en este. ¿Está regionalizando al partido?

–No sé en los congresos de los años 20 y 30 del pasado siglo… (se ríe). Me sorprende que sorprenda. ¿Esperaban que sonase el himno de Ceuta? La gaita es un instrumento simbólico y totémico y el himno demuestra respeto a nuestra institucionalidad. Somos el partido de Asturias y eso no es un lema, es que llevamos 125 años aquí. Entonar el himno con todos los honores es una muestra de respeto a la identidad asturiana. Deberían hacerlo todos los demás partidos. No es regionalizarse, sino defender sin pudor la identidad asturiana: la más sana que hay, complementaria con la española y la europea.

–Bueno, precisamente que sea novedad resulta llamativo.

–El partido lo ha asumido con gran respeto y fue bien recibido. Creo que permanecerá en los futuros congresos.

–¿Qué es ese asturianismo político del que usted habla?

–La defensa de la identidad asturiana, anteponer los intereses de Asturias, que no quiere ser más pero tampoco menos.

–Con la que está cayendo, ¿afrontaría ahora mismo la oficialidad si tuviese votos suficientes en la Junta?

–Con la que está cayendo la prioridad es tomar medidas económicas. Pero si uno tiene un programa debe cumplirlo si se dan las condiciones para ello.

–Ha reconocido el fracaso de la reforma estatutaria.

–En política hay que reconocer los fracasos; me indigna quien no los reconoce. Los cometemos y a veces no conseguimos los objetivos. Insisto, estaba en nuestro programa y se intentó cumplir, pero no abunda eso de que alguien quiera sacar adelante su programa.

–¿Tienen un talón de Aquiles en el Occidente? Obras que se alargan, sensación de abandono, el enfado del medio rural…

–Hace pocos días el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, anunció a los cinco alcaldes de la zona una inversión anual de 10 millones durante cinco años. En modo alguno hay abandono. Es cierto que algunas obras querríamos que vayan más rápido...

–Hay runrún de que emergerán nuevos partidos en la zona.

–No entro a valorar eso; tengo que centrarme en los problemas. Sí le digo que habrá una que defenderá al Occidente: la del PSOE.

–En Madrid se investigan problemas con contratos de mascarillas. ¿Ha revisado el gobierno asturiano los suyos?

—No hay ninguna duda, fue un proceso transparente. Incluso se pidió ayuda a los grupos políticos cuando se buscaban mascarillas por todo el mundo, les preguntamos si conocían a algún proveedor. Los contratos estuvieron revisados por el equipo técnico de Salud. Le aseguro que aquí no habrá ningún primo de Adrián Barbón.

—Hablaba de la presencia de Vox en el gobierno de Castilla y León, con consejeros en Industria, Agricultura y Turismo, asuntos en los que Asturias comparte estrategias. ¿Qué cambiará en las relaciones? ¿Seguirán acordando acciones en el lobo o la defensa del Noroeste?

—Me llama la atención que un partido que proclama que deben desaparecer las autonomías quiera entrar en gobiernos autonómicos y se plantee replicar alianzas con el PP. Vox dice que está en contra de los gastos de la política, pero cobran y reciben las asignaciones y salarios aunque no tengan dedicación completa. Pero todo esto va a cambiar. No me imagino a un consejero de Asturias alcanzando un clima de confianza con consejeros de Vox, un clima que sí tenemos con consejeros de otros partidos.

–¿Qué significa eso?

–Las relaciones institucionales entre comunidades se garantizan con los Presidentes. Pero en reuniones sectoriales informales no nos sentaremos con consejeros de Vox. Creo que alguna otra comunidad hará lo mismo. Es una cuestión de coherencia. Un consejero socialista no se puede sentar con quien defiende eliminar la lucha contra la violencia machista, o que se opone a subir las pensiones o el salario mínimo. O que defendía que no había que tomar medidas con la pandemia.

–Resuma, ¿qué toca hacer este último año?

–Mucho. Hay que desplegar el presupuesto, apoyarse en la concertación, gestionar y aplicar los fondos europeos, para los que ya sumamos más de 400 millones. El riesgo en algunas inversiones por la elevación de precios se ha atenuado al aprobar la renegociación de contratos. Hemos eximido de hasta 29 tasas a los sectores más impactados por esta crisis por la guerra… El otro día, en el acto con Pedro de Silva por los 40 años del Estatuto, lo que más me agradó es que él dijese que es necesario que un gobernante tenga audacia y persistencia.

–¿Lograrán aprobar en lo que queda de legislatura su ley de Reto Demográfico?

–Ya se ha formado un equipo y esperamos llegar a tiempo. Vamos a aprender de otras regulaciones que ya existen y de lo que se hace en otros países. Pero en esta cuestión no se puede engañar: vamos a bajar del millón de habitantes eso es evidente; quien diga que si gobiernan ellos no Asturias bajaría están engañando. Dar la vuelta a la realidad demográfica llevará tiempo, pero será imposible si no se hace nada. Hemos aprobado deducciones en el IRPF para el entorno rural, o ayudas para retener y atraer el talento. Son medidas que tratan de hacer frente a ese gran reto que tiene Asturias por delante.

–Mójese. ¿Apostaría por un adelanto electoral en las generales?

–No.

–¿Taxativamente?

–Taxativamente. Y creo que es bueno que no se produzca. Esta es una situación excepcional y la gente quiere estabilidad, un gobierno serio, responsable y estable. No vendemos humo. Yo no vendo humo, como otros presidentes autonómicos. Necesitamos gobiernos serios, que estén a las cosas de comer, a ayudar a las familias, que actúen para bajar la luz, amortiguar el coste del gas… para eso necesitamos un Gobierno en España que no esté trabajando en otra cosa, como unas elecciones. Creo que es bueno que las elecciones se convoquen cuando toque.