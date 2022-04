Llegaron a maltratarla de palabra, llamándola "inútil", mientras le sacaban 350 euros al mes sin que ella supiese que era para ellos. Así durante cinco años. "No pasé hambre, pero casi. Iba a comprar comida y ellos se la llevaban casi toda, me dejaban solo la fruta", aseguró la allandesa víctima de una estafa de 21.000 euros, según la Fiscalía, 17.000 según la acusación particular, que ejerce el tutor de la víctima, su hermano, asesorado por el letrado cangués Javier Villar. La tesis de las acusaciones es que la víctima no estaba en condiciones de decidir y saber lo que estaban haciendo con ella: no sabe leer ni escribir, tiene dificultades de visión y un daño cognitivo que hace de ella una persona dependiente y total y absolutamente influenciable.

Algo que negaron este lunes los acusados, la asistente de ayuda a domicilio Mercedes M. S., Merce, y su marido, el albañil Alcides R. Ll. Ambos admitieron haber buscado una casa de alquiler para la mujer, por la que tendría que pagar 40 euros al mes. A cambio de esta cantidad tan módica, la mujer, dice, se comprometió a hacer unas obras en la vivienda, que corrieron a cargo del albañil ahora acusado. La anciana se mostró de acuerdo, aseguran los acusados, en pagarles 350 euros al mes para realizar las obras. El problema es que las acusaciones sostienen que no hay prueba alguna de tales obras, sobre las que no consta proyecto ni facturas. Por este motivo, las acusaciones mantuvieron su petición de pena: el fiscal, dos años y cinco meses de prisión para cada uno de los acusados; la acusación particular, dos años y medio. Ambas acusaciones sostiene que la pareja acusada se aprovechó de la mujer. No son los primeros que lo hacen, asegura su hermano, residente en Madrid, que ha decidido hacerse cargo de ella. El juicio quedó visto para sentencia a primera hora de la tarde de este lunes en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo.