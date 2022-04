Marcha por la paz en Gijón: “Están saqueando nuestra tierra”

“Quienes protegen a Ucrania también protegen a Europa”. Alrededor de 300 personas, en su mayoría ucranianos afincados en la región, marcharon ayer por el centro de Gijón para pedir ayuda internacional contra la invasión rusa de su país. La cita estaba organizada por la Asociación de Ucranianos en Asturias “Viche”, y terminó con una emotiva puesta en escena frente a la plaza Mayor en la que varios manifestantes yacieron en el suelo en un gesto hacia sus compatriotas asesinados, ahora que empiezan a salir a la luz imágenes de matanzas como la de Bucha. “No hay palabras para describir aquello. Siempre decimos que todo es culpa de Putin, pero no es solo suya: quien dispara a los niños no es Putin, es un soldado. ¿Cómo son capaces de esa barbarie?”, se preguntaba ayer Rostyslav Gurin, nuevo presidente de la asociación.

Gurin lleva cosa de dos décadas en Asturias, y después del comienzo de la invasión de Ucrania, preparó las maletas para irse a luchar. “Tras varias llamadas, mi madre me dijo que ni se me ocurriese, así que estoy luchando como puedo desde aquí”, explicó. Lo ayuda con la asociación la anterior presidente, Olena Kosensko, que ayer en su intervención recordó que el de su país no es el primer ataque liderado por el país ruso. “Ahora están saqueando nuestra tierra, pero ya lo habían hecho en Alemania en la Segunda Guerra Mundial”, reprochó.

La marcha partió desde el teatro Jovellanos y hasta la plaza Mayor, atravesando las céntricas plazas del Seis de Agosto y el Parchís, y por la calle San Bernardo. Los manifestantes, en su mayoría ataviados con banderas de su país, lanzaron todo tipo de proclamas contra el presidente ruso y contra el “genocidio” ucraniano.

Acudieron también algunos refugiados que han llegado a Asturias después del estallido bélico. Entre ellos, Alla Horpatenko, original de Izium (Járkov) y madre de Dmytro Rovchak, ucraniano afincado en Gijón desde hace casi un lustro. “Logró escapar con otros familiares por el último puente que aún no habían derribado. Vio morir a sus vecinos y ahora nuestra ciudad ha vuelto a la Edad de Piedra. Está totalmente destruida”, lamentó el hijo.

“Algunos somos refugiados dos veces. Yo tuve que huir de Crimea y, después, de Járkov”, añadió Hanna Kuvanova, que acaba de conseguir su permiso de residencia tras años de batalla con la administración. “Mi hijo menor sigue en Ucrania y su esposa y dos niñas se han ido a Polonia. Nadie podía imaginar que esto pudiese pasar en pleno siglo XXI”, concluyó Bogdan Kysil, ucraniano afincado en la región desde hace 21 años.