“Nada de nada. El río está inmejorable, pero cuando no hay salmones no pueden picar. Ahora hay pocos, es difícil de pescar uno. No se vio nada, mala cosa”. Así resumió Manuel García Sanfeliz, de la saga de Los Molineros, la apertura de la campaña de pesca sin muerte en Asturias. Él estuvo en el coto Tempranes, entre Avalle (Parres) y Cañu (Cangas de Onís), uno de los mejores de la cuenca del Sella. Pero el río se estrenó en blanco.

Hubo madrugón entre los ribereños, que ansiaban sacar el campanu sellero. Al filo de las 7.15 de la mañana, hubo sorteo de turnos en algunas zonas libres, como la del puente “romano”, con quince pescadores. o en Rozanoes, con una veintena. “Está un poco alto, aunque muy fuerte”, aseveró el piloñés Secundino Palacios Noriega, de Sevares, el primero en echar en el lance en Cangas. “Para el fin de semana que viene estará mucho mejor”, matizó. Apenas se vio pez alguno a lo largo de la cuenca sellera, pues, a tenor de los entendidos en la materia, las aguas estaban francamente frías, a raíz de las últimas nieves registradas en los Picos. Incluso, se apuntó que hay mucho nivel de agua en algunos pozos. “Hubo un par de picatos, en Rozaones, a Pepón el Barqueru. Nada más”, señaló un ribereño. Fueron muchos los que probaron suerte, entre ellos, el exministro Francisco Álvarez-Cascos, un veterano, pero también sin suerte. Así las cosas, al Ayuntamiento de Cangas de Onís no le quedó otra que aplazar la subasta del campanu del Sella, dado que no se logró capturar ese preciado ejemplar. Eran nueve los pujadores interesados. Ahora, a esperar. Si hay un pozo salmonero popular y querido por todos en el Narcea ese es el de Puente Quinzanas, en Pravia, una zona libre en la que raro es la temporada que no haya que hacer sorteos entre los que acuden para repartirse los tiempos (media hora por persona) para pescar. Así sucedió este mismo domingo en la jornada de apertura de la temporada con muerte. La jornada deparó sorpresa: el nuevo puente –hubo que retirar el anterior, por riesgo de derrumbamiento– ha modificado las corrientes en el pozo y los pescadores han tenido que adaptarse a estas sobre la marcha. Muchos se disgustaron y quejaron, al considerar que debería tenerse en cuesta la pesca a la hora de planificar intervenciones de tal envergadura en el río. Así lo señalaron Benigno Fernández, de Grado, y Pedro Esteban Torres, de Corvera, quienes a media mañana se alternaron bajo la nueva estructura. Avisan de que al haber desaparecido una pilastra, el agua ya no choca en la misma y por tanto las corrientes no se dividen. Sobre el puente probaron suerte con la caña el praviano Iván Álvarez y Manuel Arango, de Pola de Lena. Este último había pasado la noche en Puente Quinzanas con su furgoneta para madrugar y disfrutar del Narcea. “Está muy guapo el río, aunque no se ven muchos salmones”, explicaron. Ambos su fueron de vacío. “Pero habrá que probar de nuevo”.