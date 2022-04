Fernández Bartolomé alega contra su suspensión de militancia en Ciudadanos: "Llevo cinco meses apartado del grupo, en total indefensión"

El diputado autonómico Armando Fernández Bartolomé ya ha presentado alegaciones contra la suspensión temporal de militancia acordada por la Comisión de Régimen Disciplinario, tras la denuncia remitida desde Asturias por el secretario de Organización, Sergio García. El parlamentario, que además es vocal en la Mesa de la Junta, presentó el pasado 26 de marzo un extenso escrito de alegaciones contra el expediente en el que se le achacan supuestas infracciones muy graves, entre ellas saltarse la disciplina de voto del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta General del Principado en la votación de la ley de Presupuestos de 2022 y en la nueva ley de medidas administrativas urgentes del Principado . “Llevo cinco meses separado del grupo, no se ha celebrado ninguna reunión, pese a que el reglamento establece que deben hacerse dos a la semana”, ha asegurado a LA NUEVA ESPAÑA el diputado que hoy ha intervenido en nombre de Ciudadanos en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales.

Armando Fernández Bartolomé sostiene que las diferencias en el seno de Ciudadanos vienen “de muy atrás” pero aseguró que “se acrecentaron cuando en octubre denunciamos la operación del PP y Hervías, con motivo de su visita a Asturias. A partir de ese momento se produjo mi arrinconamiento en el grupo parlamentario, que ya se venía gestando desde más atrás, para la toma de decisiones y estrategia” . De hecho, el parlamentario, prácticamente el último de los cargos públicos que llegó a de UPyD a Ciudadanos Asturias, ya había presentado un recurso de amparo ante la Comisión de Derechos y Garantías del partido el 10 de noviembre pasado, de ocho folios, “del que no recibí ni acuse de recibo”. Fernández Bartolomé asegura que desde el 30 de noviembre “no he sido convocado a ninguna reunión formal del grupo parlamentario, cuando el reglamento establece que deben celebrarse dos a la semana”. Y rechaza “las supuestas infracciones que se me achacan porque al no haber esas reuniones no había deliberación previa del sentido del voto en los plenos y comisiones”. De ahí que el diputado haya alegado que encuentra “en total indefensión” porque, además, se “me ha impedido acudir a reuniones internas” de ámbito local y autonómico del partido. Fernández Bartolomé sostiene que “el grupo parlamentario no me abrió ninguna infracción ni expediente” y asegura que ”se han saltado todo el procedimiento”. Ahora, la Comisión de Derechos de Garantías deberá decidir si la denuncia trasladada por Sergio García, que es compañero de bancada en el grupo parlamentario, es de la suficiente gravedad para motivar su expulsión de Ciudadanos o si, por el contrario, estima las alegaciones de Armando Fernández Bartolomé.