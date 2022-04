Habla "El Marqués", el pescador que sacó el campanu (otro más en su palmarés) del Esva: “Tanta prohibición quita las ganas de pescar”

José Manuel Mori Cuesta, “El Marqués”, sabe de campanos como nadie. Ha sacado ocho. El último, el pasado domingo, el del Esva. Y tiene el récord absoluto de salmones capturados en una temporada: 43 hace dos decenios. Natural de Cangas de Onís, reside en Ribadesella y es propietario de tres restaurantes, dos en la villa riosellana y otro en Gijón, que llevan por nombre, precisamente, El Campanu. Este año abrió la temporada en el Esva. Eligió el coto de Piedra Blanca porque siempre le gustó mucho: “Es un coto buenísimo, de los mejores de España con diferencia. Lo que pasa es que hay muy poco salmón estos últimos años allí”, se queja.

Ya estuvo a punto de sacar el campanu del Esva –y de Asturias– el año pasado. También en Piedra Blanca, agarró un pez a las diez de la mañana pero se acabó soltando. Fue el último capítulo de diez años de “mala suerte”, desde que sacara el campanu del Sella en 2011, que inauguró además la subasta del primer pez de ese río en Cangas de Onís. Mala suerte porque se le escaparon por poco varios campanos, y sacó unos cuantos segundos y terceros en diferentes ríos.

Tiene campanos del Sella (2003 y 2011), Esva (1993 y 2022), Eo (2003 y 2005), Deva (2006) y Pas (2007). En 2003, por cierto, logró dos campanos en dos días seguidos. Y alguno de los que capturó fueron a nivel de Asturias; por ejemplo, el que en 2005 inauguró la puja que se celebra en Cornellana.

Desde el primer momento tuvo claro que no vendería el campanu de este año. Se lo quisieron comprar restaurantes de Tazones y Ribadesella pero prefirió quedárselo “para compartirlo con los clientes y los amigos”. Lo comercializará en sus restaurantes de Gijón y Ribadesella. Asegura que la pesca del salmón requiere “suerte, habilidad y vista”. “Este año tenía coto en el Pas, en Cantabria, el día de la apertura y veinte días antes había salmones, pero el día anterior hubo una riada y se fastidió todo”, cuenta. Al Esva solo fue el día antes de la apertura de la temporada, y “por casualidad” vio un salmón cebarse en Piedra Blanca. Así que fue al día siguiente “con una ilusión tremenda”. En la segunda varada lo tropezó, y después más veces, pero no picaba. “Probé con todos los cebos y al final fui a agarrarlo con una cucharilla pequeña, poco antes de las once, cuando ya no contaba con que fuera a picar”, narra.

Cree que ha habido en los últimos años “un problema con el agua del Esva”. La última vez que vio muchos salmones en el río fue hace un decenio. Había diez o doce en un pozo. Desde entonces dejaron de entrar peces. El incremento de las prohibiciones le está alejando cada vez más de la pesca: “Llega el momento en que te quita las ganas de ir al río. Lo que necesito es relax cuando descanso, y si voy a ir al río a enfadarme... Por eso ahora cojo el rifle y me voy al monte, donde no me molesta nadie. Para tres salmones que te dejan pescar al año, los sacas en tres días y para casa... Vale más no ir”.