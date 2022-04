Las reservas hoteleras se frenan con la escalada de precios: “Los teléfonos dejaron de sonar”

Es la primera Semana Santa en “libertad total”, o casi, una vez dejadas atrás las restricciones sanitarias. Por este motivo, con la pandemia del covid en horas bajas –no tanto por incidencia sino por la ausencia de medidas restrictivas–, se aventuraba a principios de año que el gran primer periodo vacacional de este 2022 iba a salir redondo, con hoteles llenos y reservas disparadas. Pero la incertidumbre volvió a instalarse desde hace un par de meses para acá: la factura de la luz empezó a subir sin freno y, para rematar, estalló la guerra en Ucrania. Resultado: muchos han tenido que pensarse de nuevo lo de la escapada de Semana Santa.

Hay moderado optimismo. Es como se expresan en el sector hotelero para hablar de cómo se presentan en cuanto a ocupación los próximos días. La subida del coste de la vida y la incertidumbre de lo que pueda pasar provocó un parón en las reservas. Con todo, la situación es halagüeña. En la mayoría de los establecimientos rozan el lleno y confían en alcanzarlo en los próximos días, antes del gran puente festivo del Jueves Santo al Lunes de Pascua. Porque una de las tónicas generales es que los visitantes han dejado para última hora la planificación.

Así lo constatan en un establecimiento referente en Los Oscos: Casa Pedro, en Villanueva. “Llaman al final y preguntan mucho las condiciones. También hay mucha llamada para un día solo”, resumen. Allí tienen seguro que llenarán su hotel en los próximos días pero “la alegría inicial se ha congelado un poco, aunque no nos quejamos. La cosa va bien, aunque no se puede comparar con aquellas semanas santas de hace cinco o seis años”.

En San Esteban (Muros de Nalón) abrió hace dos semanas Gwenaelle Gutiérrez un albergue de categoría superior, Buen Camino. Por las características del alojamiento lo que más reciben son llamadas de última hora aunque ya tienen algunas reservas de cara al verano. “La primera semana abiertos fue muy buena, con diez alojados, no nos podemos quejar. Y vemos que la cosa se empieza a animar pero es casi todo de última hora”, señalan en un local que la pandemia retrasó y ahora espera rentabilizar las ganas de viajar de la gente. “Se busca cierta tranquilidad y San Esteban, y en general el Bajo Nalón, lo tienen, es un territorio que tiene mucho recorrido”.

La misma estampa se repite en Oviedo. En el Gran Hotel Las Caldas “rozan” el lleno pero aún tienen plazas. “La recuperación es notoria y las expectativas de ocupación son altas los días de Semana Santa”, explica Begoña Menéndez, responsable del departamento de ventas. “La dinámica de reservas en cuanto a su antelación es corta, continúan entrando nuevas cada día y la previsión es que logremos llenar estos días previos. Además, si nos acompaña la meteorología, será un factor importante para animar a los indecisos de última hora. La comparativa de datos la hacemos con el 2019, tanto en precios medios y estancias, como respecto a la ocupación o antelación de reserva. Esta última es visiblemente menor ante la incertidumbre de la que venimos y la necesidad de gestión de imprevistos de los últimos tiempos”, aclara.

Cautela en el Oriente

La comarca del Oriente de Asturias afronta también con un “moderado optimismo” las expectativas turísticas para esta Semana Santa. La situación general de subida de costes ocasionó un parón en las reservas. “Hay cierta cautela”, explica el presidente de la asociación empresarial Otea de Llanes, José Alberto Concha, que prefiere no hablar de porcentajes de previsión de ocupación al no existir datos concluyentes. Concha explica que los empresarios se han preparado con esfuerzo para el inicio de la temporada. “Nos hemos preparado con enorme esfuerzo y mimo, hay nuevos negocios y estamos esperando, pero hay cierta cautela porque la situación ha paralizado un poco las reservas. Y el ocio es una de las cosas que se suprime cuando hay dificultades”, apunta. Aún así confían en las compras y reservas de última hora. Esto es un sentir general en la comarca. También el presidente de Incatur, la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa, Saúl Asprón, dice que espera que se muevan las reservas del último momento en los próximos días y apunta a un pronóstico “positivo”. A través de un pequeño sondeo entre los socios y a falta de que se confirmen los datos una vez que pasen estas fechas, situó la ocupación en torno a un 75 por ciento. “Las encuestas de ocupación las haremos pasada la temporada. El pronóstico es positivo y los datos no son fijos. Creemos que habrá reservas de última hora y que se notará al final”, informa María Villoria.