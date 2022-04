Carne con futuro en el Caudal

Dice Iván Suárez, de 25 años, que desde pequeñín siempre le gustó todo lo que tiene que ver con el mundo de la carne. “Cuando había matanza no quería perdérmela. En mi casa siempre se hicieron chorizos, morcillas y se salaban pancetas. Desde siempre supe que algún día tendría mi negocio, algo que sería mío y relacionado con la carne”, explica este joven emprendedor vecino de Misiego, a unos kilómetros de Urbiés (Mieres) y donde hace dos años decidió reabrir una fábrica chacinera que estaba cerrada.

“Empecé en julio de 2020, cuando la pandemia, me decían que eran el peor momento, pero yo abrí y me puse a trabajar. Empecé yo solo. Así fue como un día me encontré con mis primeros cien kilos de morcillas y chorizos. Los tenía ahí colgados y me dije, pues ahora lo que toca es ir a venderlos. Me fui por los bares, por las tiendas de toda la zona; empecé a moverlo también por las redes sociales y la gente empezó además a pedirme para llevarlo a domicilio. Ese fue mi comienzo. Desde entonces hasta hoy pasaron dos años”, explica este joven que, además de conocer el oficio por verlo en casa, estuvo trabajando un tiempo en un matadero. Además, su abuela había sido carnicera en Urbiés y la fábrica de embutidos, cuando se abrió, la llevaban familiares suyos. Posteriormente lo alquilaron otras personas.

“Justo coincidió que estaba parado porque había poco trabajo en el matadero y estaba pensando en abrir mi propia carnicería, cuando me avisaron de que esto quedaba vacío. Llamé a la dueña y lo cogí en alquiler. Eso fue hace dos años. Hace quince días firmé el contrato de compra”, recuerda con comprensible orgullo.

Iván Suárez disfruta con su oficio, su vocación resulta evidente cada vez que alude a su infancia y a su familia y además cree firmemente en que se puede emprender en el medio rural. En esos dos años se incorporó al trabajo su madre, Ana Losada, además de otro joven para realizar los repartos. “Empezamos a elaborar mi madre y yo. Yo me encargaba también de captar clientes y repartir. Fuimos creciendo y contraté a otro chaval. Compramos la nave porque queremos hacer una reforma importante y, si te vas a involucrar hasta el fondo en ello, entonces mejor que sea tuyo. La reforma será posiblemente el año que viene y para ello pediré una ayuda Leader”, dice.

Con el nombre de Cárnicas y Embutidos Alto Urbiés, su empresa elabora chorizo tierno para la pota, longaniza dulce y picante, salchichón, morcilla, chorizo de jabalí y de venado, costillas adobadas, panceta salada y también salan algún lacón. “Mas o menos estamos haciendo, entre chorizos y morcillas, unos 800 a 900 kilos por semana, algo que cuando empecé yo solo era impensable. Nuestro producto no lleva ningún tipo de conservantes, son ingredientes todos cien por cien naturales, como se hacía antes en casa a la manera tradicional, con pimientos, sal y ajo”, explica.

Iván Suárez se ha comprado un piso en Urbiés y vive allí desde hace un tiempo. Además cuenta con una buena conexión a internet, algo imprescindible hoy en día para cualquier emprendedor, ya sea en la ciudad, como en el medio rural. Entre sus últimas iniciativas está “vender el pack completo de compango y fabas para que la gente lo tenga todo para hacer fabada. Eso sí, las fabas son IGP Asturias, porque si la calidad del compango es la que es, también lo tienen que ser las alubias”, señala.

El joven afirma que “se puede emprender en Asturias en el medio rural. Yo animo a toda la gente cuando me pregunta cómo me va a mi, si están pensando en hacer algo similar. Me va bien, pero eso sí, hay que luchar mucho, trabajar mucho y apostar por lo que haces desde el primer momento hasta el último. Yo, personalmente, animo a a hacerlo”.