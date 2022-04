El plan de 80 millones para carreteras del Suroccidente que idea el Principado (y del que duda la oposición)

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, comprometió ayer un plan de inversiones en infraestructuras para el suroccidente de Asturias que asciende a más 80 millones y se ejecutaría en los próximos seis años hasta 2027. El anuncio del Consejero, que eleva la apuesta inversora del programa anunciado hace dos semanas a los alcaldes de Cangas del Narcea, Tineo, Allande, Degaña e Ibias, fue recibido con dudas y recelos por varios grupos de la oposición en el parlamento asturiano.

Calvo presentó un calendario de mejora del mantenimiento y conservación para más de 500 kilómetros en 30 carreteras, una programación que ya tiene actualmente obras en licitación en la AS-15 (corredor del Narcea), uno de los ejes de comunicación del Suroccidente, por un importe de cuatro millones que se destinarán a la renovación de 19 kilómetros de pavimento así como al refuerzo de taludes y estructuras para evitar argayos. El programa prevé revisar la marcha de las actuaciones en 2024 para adaptarlas a las nuevas necesidades que puedan surgir. “La intención es dejar una plan listo para que pueda ser desarrollado por el próximo gobierno”, indicó Calvo, asumiendo que la mayoría del plan se ejecutará ya en la próxima legislatura autonómica, la de 2023-2027.

El documento, presentado ayer a la oposición en la comisión parlamentaria de Medio Rural y Cohesión Territorial, prevé la inversión de más de 8 millones en los próximos años en el corredor del Narcea (AS-15), tanto en actuaciones de carácter preventivo como en mejoras en los tramos de túnel de Calabazos y Casares, en el concejo de Tineo, y en Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea. También incluye la realización de nuevos estudios de trazado para construir carriles de adelantamiento o tramos de vía rápida en varios puntos de esta carretera, entre Cornellana y el puerto de Cerredo, así como la mejora de la intersección con la AS-215, priorizando este eje que comunica con Tineo y la autovía A-63.

La otra carretera regional que vertebra la comarca, la AS-14, que conecta Puente del Infierno, en Cangas del Narcea, con Grandas de Salime, tiene asignada en este plan plurianual una inversión de 3,7 millones a materializar entre 2022 y 2026, para los tramos Pola de Allande-La Puela-Puerto del Palo y Berducedo-Grandas de Salime, en los que está prevista la mejora de 51 kilómetros de esta vía, que atraviesa el concejo de Allande. Además, también habrá actuaciones en ocho carreteras comarcales, en cinco locales de primer orden y en trece de segundo orden, repartidas entre estos cinco concejos. El consejero defendió que este plan supondrá “que año tras año, 15 millones se van a ir a las carreteras del Suroccidente”, dentro de una partida anual global de 40 millones para el mantenimiento del conjunto de las carreteras de la región. “Es una discriminación muy positiva y justa de este territorio, que recoge no solo las peticiones de los alcaldes sino las de los grupos que materializan las iniciativas ciudadanas”, afirmó Calvo.

El plan se topó con dudas. “No hay mimbres para creerse este programa”, valoró Álvaro Queipo, diputado del PP, que puso “la inejecución de 16 millones de su presupuesto” como ejemplo de sus reticencias. Ovidio Zapico, de IU, reclamó “garantía de cumplimiento a lo que aquí se nos ha presentado porque mis compañeros me dirán: ‘Está muy guapo, ¿pero cumplirase?’”. Daniel Ripa (Podemos) destacó que “sin el empuje de la plataforma por las carreteras seguras y dignas en el Suroccidente este problema no estaría en la agenda política asturiana”. Sergio García, de Ciudadanos, se mostró receptivo con el plan: “Mantengo la confianza, no me haga perderla”. Adrián Pumares (Foro) echó de menos información previa y Sara Álvarez Rouco, de Vox, reclamó “más hechos y menos palabrería”.

Una negociación compleja para que La Espina-Ponferrada entre en el Plan estatal

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, incluyó en la planificación de su departamento para la mejora de las comunicaciones del Suroccidente la pretensión de que el eje La Espina-Ponferrada tenga cabida en el Plan estatal de carreteras de cara a su revisión en 2030. Aseguró Alejandro Calvo que el Principado llevará a cabo un estudio de alternativas que analice los distintos tipos de vía que la normativa actual permite desde La Espina hasta el límite con León, “un diagnóstico que sirva de apoyo para avanzar en las conversaciones con el Ministerio de Transportes para la incorporación de este eje vertebrador”. Una aspiración que, según recordó Álvaro Queipo, enfrió el Gobierno central en una respuesta a la senadora Mercedes Fernández al decir “que no se trata de un eje de la red de interés general del estado”. El Ministerio también se desmarcó con argumentos similares en una respuesta breve que ofreció al senador de Compromís, Carles Mulet, el pasado mes de marzo, al mantener que la ejecución de las infraestructuras “deriva de la planificación establecida por las Cortes Generales mediante el Plan de Infraestructuras (PITVI 2012-2024), en el cual no está incluida la actuación definida como autovía Ponferrada-La Espina”.