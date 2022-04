Carla Toscano, diputada nacional de Vox: “Somos muy diferentes al PP pero lo esencial es evitar que gobierne la izquierda”

Carla Toscano es la diputada que defiende en el Congreso las posiciones de Vox sobre violencia de género y feminismo. Lleva varios días en Asturias para participar en actos de su partido y esta noche pasada se integró en La Madrugá ovetense, con la Hermandad de Los Estudiantes.

–¿En qué se va a notar la presencia de Vox, por primera vez, en un gobierno autonómico como el de Castilla y León?

–Se notará en que va a hacer una política de sentido común. Al ser un gobierno de coalición, no podremos aplicar nuestro programa al cien por cien porque ha habido que llegar a acuerdos, que siempre son complicados. PP y Vox tenemos posiciones distintas sobre muchos asuntos, pero vamos a conseguir que los españoles vean que otra alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez es posible, especialmente en algunos puntos.

–¿Cuáles?

–Pues, por ejemplo, sobre la Memoria Histórica y también sobre la propuesta que Vox hace sobre la violencia intrafamiliar. Veremos cómo se dejan de lado ciertas políticas progresistas y se defienden más los derechos de los españoles y la igualdad ante la ley.

–¿Ha cambiado la posición de Vox respecto al PP? ¿Ya no son “la derechita cobarde”?

–No se trata de cambiar de posición respecto al Partido Popular. Vox tendrá siempre el mismo discurso y las mismas propuestas en cualquier municipio y provincia de España. Ahora ha habido que llegar a acuerdos y Vox defiende ciertas ideas que son distintas a las del PP. Somos partidos completamente diferentes, pero lo esencial es evitar que gobierne la izquierda y con esos acuerdos conseguir que la vida de los españoles mejore.

–Vox ha sido duro en sus críticas a Núñez Feijóo, por cuestiones como su apoyo al bilingüismo en Galicia. ¿Mantendrá esa posición ahora que lidera el PP?

–Vox mantendrá el mismo discurso. No es que Vox haya sido crítico con Feijóo, es al revés. El PP debe decidir de qué lado está: si apoya determinados pactos con la izquierda y con el Grupo de Puebla y sigue la agenda globalista o si vuelve al sentido común para preocuparse más por los intereses de los españoles y para defender, por ejemplo, en el caso del bilingüismo la libertad de los españoles a elegir en qué idioma se educa a sus hijos.

–¿Entiende que en Galicia ahora no hay esa libertad?

–En Galicia se ha llevado a cabo una política de imposición lingüística que ha alimentado Núñez Feijóo.

–¿Qué le parece que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, haya dicho que su Gobierno no puede trabajar con consejeros de un partido que niega la violencia machista?

–Adrián Barbón ha mentido al hablar del AVE, de la reindustrialización y ha hablado de muchas cosas que luego no ha cumplido; por lo tanto no hay que tener en cuenta para nada lo que dice el presidente Barbón. Y en este caso, también es mentira que Vox niegue la violencia de género o machista. Vox siempre ha condenado la violencia contra las mujeres, contra los hombres y contra los niños. La izquierda mantiene que Vox no condena la violencia contra la mujer para demonizarnos y para incitar al odio contra Vox. Vox condena toda violencia, pide igualdad ante la ley y la presunción de inocencia para los hombres que estas leyes de género no respetan.

–¿Por qué desde que está Vox en las instituciones resulta casi imposible acordar declaraciones institucionales cuando hay un crimen de una mujer?

–En primer lugar hay que preguntar por qué se condenan solo los asesinatos contra mujeres y no los que se cometen contra niños o hombres. ¿Qué sociedad estamos creando? A veces no es posible llegar a una declaración porque no se condena solo el asesinato contra una mujer, sino que aprovechan para meter en la letra pequeña consignas feministas y premisas falsas, como que vivimos en una sociedad patriarcal.

–¿Qué opinión tiene del cordón sanitario del PSOE a Vox?

–Es una estrategia para incitar al odio contra Vox y antidemocrática porque no respeta la voluntad de más de cuatro millones de españoles. La izquierda no soporta que haya un partido que, por fin, se salga de su discurso, que todos han comprado, el PP incluido, de proclamas globalistas.

–Usted ha trabajado en la ayuda humanitaria. ¿Cómo ve el éxodo masivo de Ucrania?

–La situación que vive Ucrania es terrible. Vox siempre ha sido muy claro sobre su apoyo a Ucrania ante la invasión de Putin. Aplaudimos la posición de Polonia y Hungría de acoger a estos refugiados. Es paradójico que con las condenas que han recibido de la Unión Europea, estos dos países sean los que más están dando la cara. Estos refugiados son más susceptibles de ser acogidos por países de cultura y fe similares. Vemos este caso distinto al de los refugiados de Afganistán, que creemos han de ser acogidos por países más afines a su religión y costumbres. España debería hacer un mayor esfuerzo porque casi todo el peso recae en Polonia y Hungría.

–¿Les molesta que se defina a Vox como un partido de extrema derecha?

–Estamos acostumbrados pero, obviamente, no nos consideramos de extrema derecha. Esa etiqueta responde al interés de casi todos los partidos y de medios de comunicación de demonizar a Vox para que la sociedad crea que somos un partido peligroso y violento. Esa incitación al odio acarrea agresiones como la que sufrió María Estévez, nuestra vicepresidenta en Navarra.

–¿En Francia: Macron o Le Pen?

–Evidentemente a Vox le gustaría que Macron no gobernase en Francia porque es un siervo de la agenda globalista y ha cometido alguna injerencia en la política española a través de Ciudadanos. Vox siempre apoyará a un candidato que fomente la soberanía y luche contra la inmigración ilegal, y este no es el caso de Macron.