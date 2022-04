El anteproyecto de la ley LGTBI en Asturias, previsto para finales de este año

Una de las cerca de treinta leyes autonómicas que el Gobierno regional tiene en distintas fases de tramitación para impulsarlas en esta legislatura es la de garantía de derechos y libertades del colectivo LGTBI. La consejera de Presidencia prevé tener listo el anteproyecto en los próximos meses.

“Está en marcha. Se ha creado un observatorio contra la LGTBI fobia con entidades del colectivo LGTBI y a través de la Dirección de Diversidad Sexual se está trabajando en un borrador que sea consensuado con esas entidades. Nuestro interés es pisar el acelerador todo lo que podamos y llevarlo al Consejo de Gobierno antes de que termine el año”, avanza Rita Camblor, que hace un alegato contra quienes recurren al relato de que no existen ataques de odio específicos a las personas de este colectivo.

“El teléfono de atención a las víctimas, que se gestiona a través de Xega y está reforzado con una psicóloga y una abogada, nos habla de en torno a unas 20 denuncias, aunque luego planteadas ante un organismo judicial es un número más reducido. Son datos muy interesantes porque existe un discurso de negacionanismo, de que no es necesaria la igualdad por el colectivo LGTBI y eso está haciendo mucho daño a los jóvenes que tienen una desinformación tremenda y llegan a pensar que eso que se plantea es cierto”, sostiene Rita Camblor.

Por otra parte, la consejera de Presidencia también insiste en el mensaje de la prudencia hacia los aficionados que van a la montaña asturiana. “Hay que tener unos conocimientos mínimos. En Asturias tenemos una montaña que es muy complicada, condicionada por continuos cambios meteorológicos. La gente sube y se puede desorientar por la niebla o pasarlo mal por un repentino descenso de la temperatura al no llevar la ropa adecuada. Por eso recomendamos a la gente que tenga mucha preocupación, que no vayan a sitios donde no conocen, que no se aventuren con menores y que antes de salir vayan preparados y no se adentren en zonas donde ni los profesionales saben lo que va a ocurrir”, pide Rita Camblor.