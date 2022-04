Tonín Álvarez, el museo etnográfico asturiano se pasa a Youtube

“Confúndome muchas veces, pero repito y me arreglo bien. Vengo solo, pongo el trípode y grabo”. Son las declaraciones de un youtuber de 68 años. Su nombre en Manuel Antonio Álvarez, pero es más conocido como “Tonín”, apodo que ha usado para su canal Youtube: “El trasterín de Tonín. Museo etnográfico virtual”. Comenzó a comprar con su mujer piezas que les llamaban la atención en los mercados de antigüedades y ahora tienen más de 1.000 que quieren compartir con el mundo a través de internet.

El “setup” —como se conoce en Youtube al fondo de los vídeos— es su casina de Cuérigo. Allí guarda su amplia colección de teléfonos antiguos, la máquina para coser puntos a las medias, una rueda de pedal de más 100 años “como la que sale en la Bella Durmiente”, una vela de rosca, un gramófono, una máquina de escribir de 1912, un trineo de la Unión Soviética... La lista es extensa, pero cada pieza tiene su historia. Y a Tonín le gusta contarlas todas con pelos y señales en su Museo Etnográfico Virtual. Montó su canal con la ayuda de su hijo informático tras truncarse uno de sus sueños: exponerlo todo en un museo en Aller. Hace un par de años llevó a cabo una muestra en Cuérigo a la que acudieron 400 personas “y les gustó bastante”. Pidió entonces un local para mantener la exposición todo el año y “fomentar el turismo en el concejo”, pero no pudo ser. “Me respondieron que tenían que hacer un inventario de los locales… una respuesta política para decirme que no”. Así nació su canal de Youtube.

“Estoy haciendo vídeos de todas las piezas que tengo. Calculo que serán 30 o 35 vídeos con lo más importante que hay. Quiero que la gente lo pueda ver y lo disfrute, exactamente igual que lo disfruto yo”, confiesa este jubilado de la fábrica de Thyssen de Veriña. Lo de arreglar cosas le viene de serie. Todas las antigüedades que compra pasan por sus manos. Las arregla y las cuida con la misma precisión que reparó motos en la Suzuki de Gijón durante 20 años para pasar más tarde al mundo de los ascensores. Ahora, ya jubilado, disfruta comprando piezas para su colección y dándoles una segunda vida.

“Yo creo que ye el primer museo así que hay en internet; no vi nada igual por ahí, pero como todo el mundo sube todo a internet hoy en día… pensé, yo también”

El salto de Tonín a Youtube no resulta extraño si tenemos en cuenta que ya lleva años vendiendo algunas de sus antigüedades en Wallapop. Esto le sirve para financiarse y seguir engordando su museo etnográfico virtual. “Yo creo que ye el primer museo así que hay en internet; no vi nada igual por ahí, pero como todo el mundo sube todo a internet hoy en día… pensé, yo también”, comenta mientras señala sus reliquias. Todas llevan una etiqueta donde apunta su año y características.

“Aguamanil viene de agua y manos, del latín”, reza el papel que acompaña al jarro que se usaba antrs para el aseo personal. “Antiguamente no había traídas de agua, había que buscar el agua a la fuente y traerla para lavarse”, apunta Tonin. A su mueble de aseo de más de 100 años no le falta detalle: tiene espejo, espacio para la jofaina (el lavamanos), un rollo de papel higiénico “El Elefante”, muy popular en los años 50, y jabón de Lagarto.

De su colección de teléfonos hay varias piezas en las que detenerse. Tiene dos genéfonos de los que se usaban en la mina: “hablaba uno desde abajo y otro desde arriba y se usaban porque no pueden hacer chispas, funcionan con electricidad intrínseca al accionar la sirena”. Su colección empieza en los años 20 con los teléfonos de Bell. Los “más lujosos, los de mármol de Onix” llegaron en los años 30, 40 y 50. “Hay uno que pone que está bañado en oro, no sé si será verdad o no”, comenta.

En los 60 llegan los teléfonos más populares de su colección, los Heraldo. En su colección conserva una decena, pero ha reparado cientos de estos populares aparatos con rosca para marcar y diversos colores para venderlos por internet y poder comprar más cosas.

Tonín también tiene el “primer móvil de los coches”, un teléfono inalámbrico de los años 80 que pesa cinco kilos y medio. Uno de los favoritos de su colección es el “primer móvil de la historia que se sujetaba con una mano; era conocido como ‘ladrillo’ ya que pesaba 700 gramos”. Es un Motorola de 1983, conocido como “dynatac 8000x” y a su dueño le gusta llamarlo “el abuelo de los móviles”. A partir de él, se abrió una nueva era para los móviles y esos primeros que salieron al mercado, como el Motorola de tapa “estilo concha”, el Philips y el Nokia, los tiene todos.

Las primeras piezas de una generación son sus tesoros más preciados. Tiene, por ejemplo, la primera olla exprés doméstica del mundo o las primeras lámparas que se bajaban a la mina. Las consigue explorando mercados y tiendas de antigüedades junto a su mujer. “Seguimos coleccionando, pero en plan especial, no me vale cualquier cosa; además, cada vez hay menos”, aclara. Su ilusión ahora es compartirlo con otras personas a través de su canal de Youtube. “A ver si tiene buena aceptación. Espero que sí y, sino, tampoco pasa nada. Mi ilusión es exponer lo que tengo y lo expongo”, concluye. Solo hay que añadir una cosa más: como dirían los "youtubers", si te ha gustado, síguelo y dale al "like".