Melania Álvarez promete agilizar los recursos destinados a la discapacidad en Asturias

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en el Principado de Asturias (CERMI Asturias) convocó para hoy una concentración frente a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, a fin de reclamar los recursos destinados a las entidades que colaboran con personas con discapacidad. “Se nos adeuda más de dos millones de euros” afirmaba Daniel Rodríguez, de Salud Mental Asturias.

La protesta tenía por objetivo la reivindicación de una correcta regulación de Residencias, CAIs, Unidades de Atención Infantil Temprana, alojamientos y centros concertados que ofrecen servicios gestionados por las entidades de discapacidad, debido a la falta de respuesta y el sentimiento de desconsideración a la dignidad de las personas con discapacidad, como reclamaban algunas de las pancartas con las palabras “respeto”, “dignidad” o “visibilidad”.

En la concentración se dieron cita más de 200 personas. El objetivo es llegar a un acuerdo que solucione las importantes pérdidas económicas que se han generado estos dos últimos años. “En los últimos años esto va cuesta abajo, no se revisan los precios, hay problemas de transporte, y ahora hemos llegado al límite de no pagar la nómina completa al personal, tuvimos que presionar para que llegase la segunda parte, pero el problema es que deben mucho más todavía” afirmaba José Fernández Lorenzo, padre de Pedro Jesús Fernández usuario de ASPACE desde hace 15 años. “Es el futuro de nuestros hijos” recalcó.

Las asociaciones no comprenden porqué los recursos establecidos en el presupuesto no llegan a las entidades que se sostienen por la parte presupuestaria del Gobierno del Principado: “Pedimos al Gobierno que ponga en funcionamiento la ley que aprobaron el año pasado para pagar, sino vamos a vernos avocados a cerrar los centros y no atender a los usuarios”.

Entre gritos de “dignidad para la discapacidad” y carteles en los que se leía “sin financiación no tendré atención", la consejera Melania Álvarez asumía públicamente estos retrasos en los pagos y prometía que los agilizarán: “se va a aplicar la Ley de Acción Concertada con las entidades que gestionan la atención a personas con discapacidad”.

En la concentración que concluyó con la lectura de un manifiesto, estaban presentes asociaciones como ASPACE o Plena inclusión Asturias. “La discapacidad es un derecho y obligación del Estado por ley. Nosotros somos el nexo de unión entre la discapacidad y la administración” defendía José Manuel Álvarez de ASPACE.