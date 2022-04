Tres de los acusados de Asturpharma pactan penas de 1 año con la Fiscalía por falsedad mercantil tras abonar 800.000 euros de indemnización

El juicio por falsedad mercantil, falsedad de cuentas e insolvencia en concurso fraudulento en la compraventa de la empresa Asturpharma ha arrancado esta mañana en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo después de cinco años de retrasos y suspensiones por diferentes motivos. La vista, que continuará el próximo jueves, ha tenido como principal novedad que la Fiscalía ha llegado a un pacto con las defensas de tres de los procesados al rebajarles la petición de condena a un año de prisión tras abonar de manera solidaria una indemnización de 800.000 euros a favor de la masa de la quiebra de la mercantil de esa empresa, que se dedicaba a la producción y venta de medicamentos genéricos. El ministerio público también reconoce para todos los encausados la atenuante de dilaciones indebidas. La vista proseguirá el próximo jueves, después de que hoy hayan prestado declaración los seis acusados, con la declaración de testigos y las pruebas periciales.

Los tres acusados con los que la Fiscalía ha pactado la reducción de condena son los anteriores propietario de Asturpharma, secretario y una vocal del consejo de administración, respectivamente. El Fiscal ha justificado esa rebaja al apreciarles la atenuante cualificada de reposición del daño, por el abono de forma solidaria, de una indemnización de 800.000 euros y también la citada atenuante de dilaciones indebidas. Estos tres acusados han admitido una pena de un año de prisión y cuatro meses de multa, razón de una cuota diaria de 6 euros. Los seis procesados prestaron declaración esta mañana, pero los tres que han alcanzado un pacto con la Fscalía no deberán volver a la reanudación de la vista, señalada para este jueves a partir de las 10 de la mañana. Otro de los acusados , que compró la empresa en noviembre de 2008, intentó sin éxito que se aplazara nuevamente el juicio con el pretexto de que no confiaba en su abogado, pero el presidente del tribunal, Javier Begega, desestimó la solicitud al considerarla improcedente porque el calendario de la vista "lo señala el tribunal, no ningún acusado".

Esta empresa de productos farmacéuticos fue objeto de compra venta en noviembre de 2008 y acabó en concurso apenas un año después, lapso de tiempo en el que trascendió un déficit superior a los 27 millones de euros.