El turismo festeja alcanzar ocupaciones previas a la pandemia, pero aún no recupera la rentabilidad

La respuesta del turista a la oferta de Asturias cumplió “las mejores expectativas” de ocupación del jueves al domingo pasados, pero el nivel de entre el 90 y el 95 por ciento que el sector se calcula para esos cuatro días aún no consigue que las empresas recuperen los niveles de rentabilidad que sus semanas santas tenían antes de 2019. El aumento de costes se ha confabulado con la contracción que los empresarios observan en la longitud de las estancias –la media ha sido de 2,2 noches, la ocupación del resto de la semana no supera el cincuenta por ciento– y ha evitado que la alta afluencia de visitantes todavía no tenga reflejo directo en las cuentas de resultados de los establecimientos.

La encuesta de la patronal regional de la hostelería y el turismo, Otea, confirma que los carteles de completo llegaron a colgar en las recepciones de algunos hoteles en las noches del jueves y viernes santos. Algo más de la mitad de los locales –un 58 por ciento– subieron los precios “ligeramente”, una media del nueve por ciento “que no compensa la subida general que han experimentado los suministros”, especialmente los de los alojamientos, donde llevaban mucho tiempo estancados, apuntan las mismas fuentes. Por segmentos de actividad, los restaurantes detectaron mejores afluencias en las comidas que en las cenas y cierta contención en el consumidor con su repercusión en los niveles de rentabilidad, reticentes a volver a las cifras de antes de la pandemia. El turismo rural, mantuvo las ocupaciones medias entre el 90 y el 95 por ciento durante los cuatro días y los campings llegaron al lleno en la modalidad de bungalow y rondaron el setenta por ciento en un comportamiento irregular en el alquiler por parcelas. Un puente El único problema, dicen, es que en Asturias la Semana Santa es más bien un puente y el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, acompaña su satisfacción con el propósito de “alargar los días de estancia para que la Semana Santa sea realmente una semana y no cuatro días como hasta ahora”. Llama a aprovechar que “Asturias tiene una oferta basada en la calidad donde no hay grandes aglomeraciones, con un medio ambiente saludable” y que en estos tiempos extraños de turismo en pandemia “comprobamos que eso gusta a nuestros visitantes”, concluye. Se percibe el turismo urbano como la modalidad preferente de estas fechas, se valoran iniciativas como la Oviedo Cup y se impone “trabajar para que estos resultados se mantengan e incrementen de cara a los próximos meses”. En la región, resalta Almeida, “se han hecho los deberes y una buena labor en la promoción de nuestro destino y su gastronomía”. Tal vez como efecto del alargamiento de la estancia en otros destinos, por lo demás, el sector turístico a nivel nacional celebra una Semana Santa que ha superado las expectativas, las ocupaciones de antes de la pandemia y, por momentos, incluso el rendimiento. “Hemos facturado igual o por encima del año 2019, pero también los costes han aumentado significativamente”, concluyó el presidente de la Mesa de Turismo de España, Juan Molas.