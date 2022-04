La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha ratificado la condena impuesta a dos menores de edad por su pertenencia a un grupo cibercriminal que realizó un ataque informático en mayo de 2017 a un foro privado integrado mayoritariamente por miembros de la Guardia Civil, en el que participaban más de 52.000 agentes. El grupo accedió a correos corporativos y datos personales y profesionales de sus miembros y llegó a cambiar su imagen por una foto pornográfica.

La sentencia de la Audiencia desestima el recurso de uno de los menores contra el fallo del Juzgado de Menores, fechado en octubre de 2021. Además, el tribunal condiciona la aplicación de la libertad vigilada a que los dos menores, en la actualidad ya mayores de edad, reciban información sobre el uso adecuado y responsable de las nuevas tecnologías y les advierte explícitamente en la sentencia de que, en caso de su incumplimiento, esta medida cautelar podría sustituirse por la de internamiento en régimen semiabierto.

Según los hechos probados, en las últimas horas del día 11 de mayo de 2017, un grupo denominado ACABGang, del que ha quedado acreditado que formaban parte los dos menores condenados, realizó un ciberataque a un foro privado pero integrado mayoritariamente por miembros de la Guardia Civil. Uno de los menores tomó el control de un usuario del foro, escribió el mensaje “Acabang was here” y creó multitud de hilos con el título “¿Os funciona el correo web?”, con el siguiente texto: “Hola, chicos, he intentado acceder al correo web y no me ha dejado entrar, me ha dado un error. Tenéis el mismo problema? Os adjunto el link …”. Además, en el curso del ataque, modificó la foto del perfil de los administradores del foro, colocando en su lugar una imagen pornográfica, y eliminó un número incontable de mensajes encuadrados en 286 hilos. Del otro menor no quedó acreditada su participación en el ataque, aunque sí su pertenencia al grupo ACABGang, que se atribuyó la comisión de los hechos a través de las redes sociales, páginas web y medios de comunicación. El grupo incluso dio entrevistas con detalles del ataque. En una de ellas, fechada el 19 de mayo de 2017, se publicaron capturas de pantalla con los mensajes del foro, evidenciando que habían tenido acceso al mismo y a cuentas corporativas.