Unos por otros y la mascarilla sin quitar

La libertad de hacer la compra con la mascarilla puesta solo se disfruta si las autoridades te dicen que ya te la puedes quitar. Así son las cosas. “Somos espíritu de contradicción”, resume un carnicero del popular mercado del Fontán, en Oviedo, donde ayer, miércoles 20 de abril, primer día en dos años que los españoles podían mostrarse a cara descubierta en interiores –salvo excepciones, que las hay–, ganaron por goleada los del rostro tapado. Tanto en el gremio de los tenderos como entre la clientela.

La mascarilla fue tendencia cuando el BOE dictaba y autorizaba a todo lo contrario.

“Me acuerdo de que al principio de la pandemia, cuando obligaron a ponerla, yo me cansé de pedir a la gente, de forma amable por supuesto, que se la pusiera. Y no te creas, que me costaba convencerles, lo hacían a regañadientes y alguno que incluso nada, no había manera. Pues bien, hoy, que se puede ir sin ella, todo el mundo la lleva puesta”.

Palabra de carnicero. Su gozo en un pozo. Admitió haber llegado bien temprano a su puesto del Fontán dispuesto a cumplir la jornada laboral destapado, pero viendo el panorama no le quedó otra que mantener la mascarilla. Porque esa es otra: a ver quién le pone el cascabel al gato. O lo que es lo mismo: a ver quién es el primer comerciante (carnicero, pescadero, frutero, quiosquero, etcétera) que se atreve a despachar sin protección a un cliente que ejerce su libertad a contracorriente.

“Es cuestión de respeto. Habrá que mantenerla hasta que la gente se vaya a poco a poco acostumbrando. Calcula quince días más o menos”, opina un joven pescadero, que cada poco se la baja para respirar y, de paso, “para que vean que no es plato de buen gusto trabajar con ella. Esto ahoga y, si te dicen que ya puedes ir sin ella, para qué darle más vueltas...”. Pero en el Fontán y, en general, en el resto de comercios, bares y restaurantes, vaya si se le da vueltas.

Delante de la frutería, una clienta cuenta que hace poco más de dos semanas estuvo en Ámsterdam y en la bonita ciudad de Países Bajos eso del covid ya es prácticamente historia y que las pocas mascarillas que vio fue a turistas y solo un rato: “En hoteles y museos, si te ven con ella, te avisan de que no estás obligado. Así que en cuanto percibes alrededor que nadie la lleva, pues haces lo mismo. Se quedó en la maleta todos los días hasta la vuelta a España”.

Porque España es diferente, y esa fama de “sureños despreocupados” que tienen sus ciudadanos entre los del norte de Europa no encaja si está en juego la salud. “Por esos países hay mucha despreocupación, y así les van las cosas, que hay mucho infectado”, zanja una señora ya mayor y, por supuesto, bien protegida. “Además, si el tendero la lleva, pues yo también. En solidaridad”.

La frutera asiente y lo agradece. También se resigna. Porque se ha quedado con las ganas de decirle a la señora y al resto de clientes que ella no se la quita hasta que lo hagan ellos. La pescadilla que se muerde la cola. Y así, no habrá manera: unos por otros y la mascarilla sin quitar.