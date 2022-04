El primer bocarte del año “vuela” de la rula y de las pescaderías: “Está estupendo”

La costera del bocarte no ha hecho más que empezar en Asturias y, de momento, deja muy buenas sensaciones. Tanto en las rulas –Gijón y Avilés van camino ya de subastar cerca de un millón de kilos desde principios de esta semana gracias a la flota del Cantábrico que descarga en sus puertos– como en las pescaderías. “Está estupendo”, resume Rodrigo Fernández, pescadero en la plaza de abastos del Fontán, en pleno centro de Oviedo, en el que este miércoles antes del mediodía apenas le quedaba un puñado. “Llevaremos vendidos 40 kilos, el martes otros 40... Vuela. Está fresco, gordo”, celebra el pescadero.

El kilo en Pescados Tito y el resto de pescaderías de la plaza donde también agotaron el género rondó los 10 euros: a 9,6 exactamente en el caso del primer establecimiento.

Un precio nada bajo para el bocarte, cuya cotización en la rula también ha estado marcada por ser más bien alta, entre 5 y 6 euros. Ello animado por ser los primeros ejemplares que llegan a puerto, muy demandados por los comercializadores, sobre todo, aquellos que lo destinan para las conserveras que transformarán el bocarte en anchoas. No obstante, el precio en rula oscila mucho de un día para otro, en función también del tamaño de los ejemplares y la cantidad desembarcada.

De momento, en las pescaderías es el rey entre la clientela. “Se vende muy bien, pero no traemos más porque si no, ¿qué hacemos con el resto? Hay que venderlo todo”, apunta Rodrigo Fernández. Hasta bien entrado el verano hay tiempo para disfrutar del rico bocarte, cuya costera se suele alargar toda la temporada estival en la que, no obstante, le toca compartir reinado con otros clásicos aún por llegar: la sardina y el bonito del Norte.