El Principado reclama, frente al resto de España, mantener la mascarilla en interiores por la alta tasa de contagios

El primer día de vigencia del decreto que elimina las mascarillas en interiores terminó ayer en Asturias con un “llamamiento y recomendación” del Gobierno del Principado para que la protección respiratoria siga siendo utilizada en los espacios bajo techo de la región. El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, justificó el emplazamiento en la constatación de la coincidencia de la entrada en vigor de la norma que retira la obligatoriedad de las mascarillas en casi todos los interiores con una situación de “empeoramiento epidemiológico” en la región. “Hemos entrado en un nivel de alto riesgo” en dos indicadores, remarca el Consejero, y eso explica que haciendo uso de una de las previsiones de la nueva estrategia de vigilancia epidemiológica los responsables sanitarios del Principado hayan mantenido unas reuniones con el Ministerio para “establecer unas medidas específicas” ya previstas para los territorios donde concurra una situación epidemiológica desfavorable. Asturias tiene por ejemplo la tercera incidencia más alta del país en mayores de 60 años.

La más importante establece que con este nivel de contagios “el uso responsable de la mascarilla del que habla el real decreto” debe interpretarse como la necesidad de “mantener las mascarillas en interiores”. Además, habrá otras tres decisiones que el Principado detallará hoy. Una pretende recuperar el aislamiento de los positivos, otra consiste en el adelantamiento de la segunda dosis de recuerdo de la vacuna a personas mayores de 80 años o residentes en centros sociosanitarios y una tercera está vinculada a “las indicaciones de las pruebas diagnósticas de infección activa”, reseña el Consejero.

Este miércoles, mientras tanto, las sonrisas volvieron a las aulas con seguimiento dispar. Son las nueve de la mañana y la directora del colegio La Gesta de Oviedo, Elisa Fernández, recibe a los alumnos con la noticia más esperada del curso: “Recordad que la mascarilla ya no es obligatoria”, explica a la entrada. “Para nosotros es una liberación, hay niños que pasan más de ocho horas en el centro y es mucho tiempo para estar con mascarilla. Habrá situaciones en las que tendremos que ponerlas, pero ya no va a ser el día a día y el minuto a minuto”, explica.

Las sonrisas han vuelto a las aulas, aunque algunos alumnos han optado por seguir con mascarilla. “Mi hijo la trae en el bolsillo por si acaso, pero vamos a intentar quitarla, que ya es hora”, asevera José Fernández. En el aula de 6ºC, la mayoría de los estudiantes han dejado la mascarilla en el pupitre. “Teníamos muchas ganas de quitarla porque se nos empañaban las gafas”, argumentan Mateo Robles y Miguel Cárdenas. “A mí me dolían mucho las orejas”, apunta Lucía Corral. Algunos, como Carmen Polo, optan por tenerla colgada “de momento”.

El colegio público Turiellos, en La Felguera, no se olvidó ayer de la mascarilla. El cien por cien del profesorado y personal del centro decidió seguir trabajando con ella puesta, a pesar de que no era obligatorio. Entre los alumnos, depende de las clases, como explica su directora, Paz Alonso. En el caso del alumnado, aclara que “los padres son los responsables de que la lleven o no y estamos viendo que hay alumnos que han llegado con mascarilla, pero ha habido un efecto dominó cuando uno se la ha quitado en clase, porque los demás le seguían”.

“Hay alumnos a los que no conocía sin mascarilla”. Quien habla es Glenda Alonso, profesora en el colegio San Lorenzo, en Gijón. Explica que la mayoría de alumnos sigue llevando el cubrebocas y que han hecho lo mismo los docentes. “Es una situación que cada uno tiene que decidir. Al menos ya no tenemos que estar detrás de los estudiantes para que la suban”, celebra. Se dieron casos en los que en una misma clase unos llevaban la mascarilla y otros no. Uno de los que eligió no llevarla fue Javier Dapena, de tercero de la ESO que reconocía que “es incómoda”. Una de las que sí la llevó, Aitana Raya, quiere “tener precaución. No quiero que mi abuela se contagie”.

El alumnado y profesorado del colegio de Sabugo de Avilés está dividido. Hay docentes que la usan en unas aulas y no en otras como Javier Miranda, de Matemáticas. Argumenta que se la coloca en la clase de 4º de Primaria “ya que es pequeña y con poca ventilación”; sin embargo, en otras se la quita. Hay pequeños, como Vera Gallardo y Jorge Fernández, que decidieron no llevarla a clase porque están “hartos”. “Todo está consensuado con los padres”, añade Gallardo. Las que mantienen el cubrebocas en el aula son, por ejemplo, Isabel Martín y Naiara González. Ambas dicen sentirse más seguras así. La primera afirma que su abuelo “tiene covid”; la segunda tiene miedo de contagiarse.

En otros centros, como el Colegio Rural Agrupado (CRA) de Viella (Siero), la vuelta al cole sin mascarilla tendrá que esperar a hoy. El director, Javier de La Roz, ha decidido posponer un día la entrada en vigor de la no obligatoriedad del uso de mascarillas “a la espera de que la Consejería publique en el BOPA su propia resolución”. “Decidimos ser prudentes, y así lo informamos a las familias”, razona el director. En el colegio Hermanos Arregui de Pola de Siero sí que se podía dejar la mascarilla en casa, pero tal y como señala la directora, Eva Iglesias, “el muestreo que hemos hecho sobre la marcha nos dice que la mayoría sigue llevándola”.