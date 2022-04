La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que la mascarilla ya no es obligatoria en el ámbito laboral. “La regla general es que no son obligatorias”, resaltó tras una reunión de la Alianza de Salud de Vanguardia. Explicó que los servicios de prevención de riesgos laborales pueden establecer su uso “una vez hecha la valoración de riesgo del puesto de trabajo”. “La regla general es la no obligatoriedad de la misma”, reivindicó tras señalar que se ha analizado la evolución del virus.