Las vacas le vienen de familia

Marta Díez del Tronco, de 27 años, casada y madre de dos niños, uno de 4 años y el otro de 2 meses, se confiesa una ganadera vocacional y enamorada de la vida en el pueblo y, especialmente, del lugar en el que reside, Parrondo, en Cangas del Narcea.

“Yo soy de aquí al lado, de Cadrijuela. De niña estudié en Buelles, cerca del pueblo; hice el Bachillerato en Cangas del Narcea y luego me fui a Tineo a sacar el módulo superior de Administrativo. Cuando terminé las prácticas supe que tenía que tomar un rumbo y, al final, elegí estar con las vacas”, afirma esta joven ganadera que, en 2021, fue reconocida como “joven emprendedora rural” por la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias (AMCA).

Con poco más de 21 años tomó la decisión de hacerse cargo de los animales de un tío suyo cuando se jubiló. “Él no tenía hijos y me ofreció la posibilidad de continuar yo con la ganadería para que no desapareciera. Toda mi familia es ganadera y conozco el oficio desde la cuna, pues he vivido en ello desde siempre. Le ayudaba durante los fines de semana. Yo me quedé al jubilarse. También pedí las ayudas por la primera instalación que fue asociada a un plan de mejora y, con todo ello, poder construir la nave que tenemos hoy y que antes no existía. Antes las cuadras antiguas estaban en la parte baja de la casa y ahí tendría el hombre unas diez vacas, más o menos”, recuerda.

Hoy, al frente de su ganadería, Casa El Palacio, esta emprendedora rural ha incrementado el número de animales a 45 madres y también recría. “Son de la raza asturiana de los valles y están todas marcadas IGP por Aseava. Yo estoy con la marca Xata Roxa”, matiza esta mujer, que, como su marido, siempre quiso vivir en el campo, llevar una vida tranquila y criar a sus hijos en él.

“Cuando inicié la ganadería mi pareja trabajaba fuera. Como quien dice empecé yo sola. Ahora también mi marido se incorporará como ganadero, yo ya me incorporé como tal el año pasado”, explica Díez.

Ambos han hecho de la conciliación laboral y familiar una cuestión de los dos. “Tenemos dos niños pequeños, el menor un bebé de dos meses. La conciliaciones posible porque los dos atendemos a nuestros hijos y también contamos con la ayuda de mi madre y de mis suegros”, dice esta ganadera que, a renglón seguido, destaca que Parrondo es un pueblo donde hay varias parejas jóvenes con hijos y dedicadas a la ganadería en muchos casos.

Afirma Marta Díez que en el campo no hay descanso, que siempre hay algo que hacer. “No están pagadas todas las horas que echamos trabajando aquí, pero compensan porque es la vida que elegimos. Mi padre siempre me aconsejó que me quedara en el pueblo porque además a mí no me gusta la ciudad. Aquí abres la puerta de tu casa, sales y estás en plena naturaleza, los niños se crían en un ambiente sano y tranquilo. Yo sí creo que se puede vivir en el campo y del campo, pero, repito, no están pagadas todas las horas que trabajamos. Se puede vivir de esto porque en ello estamos, y la ganadería va creciendo, pero, claro, a base de mucho esfuerzo, trabajo y persistencia”, explica.

Sin embargo, esta ganadera asturiana cree que hoy en día, y desde cero, no se puede emprender como ganadero.

“Se puede si partes, por ejemplo, de tener unas vacas, como fue mi caso, contar con algunos prados, pero desde cero, sin nada de nada, creo que sería la ruina total. Yo empecé con las vacas de mi tío y fui recriando alguna de casa junto con otra que adquirí de la ganadería de mi padre, además de contar con las fincas de la ganadería. Sin embargo, no son suficientes y llevo fincas arrendadas también. Por eso lo digo”, señala.