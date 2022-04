El juicio contra los dueños de la empresa farmacéutica radicada en Llanera Asturpharma quedó este viernes visto para sentencia, después de que las acusaciones mantuviesen su petición de seis años de prisión para cada uno de los acusados, Joaquín M. A. y José Antonio del P. M., quienes adquirieron la empresa "por cuatro euros y se pusieron un sueldo de 30.000 al mes", según el fiscal Enrique Valdés-Solís, quien no dudó en calificarles de "enterradores" de la sociedad. La empresa llegó a acumular un agujero de 7,5 millones. El fiscal retiró los cargos respecto al abogado Fernando G. C., durante un tiempo consejero delegado, después de que los administradores concursales de la empresa negasen que hubiese tenido que ver en las maniobras de descapitalización que se han venido juzgando en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, un proceso que se abrió tras el juicio concursal. En la primera jornada del juicio, celebrada este martes, tres acusados, entre quienes se encontraba el anterior dueño de la empresa, Gerardo Ubaldo A. A., aceptaron un año de prisión. "Pusimos dinero de sobra, casi 600.000 euros, y nos reclaman 332.000", dijo al final de juicio Joaquín M. A., negando haber descapitalizado la empresa.

Los administradores concursales relataron cómo Joaquín M. A. (que en los años noventa denunció el caso de las comisiones del AVE) y José Antonio del P. M. les garantizaron que "iban a invertir en la empresa", cómo "hablaron de un plan de viabilidad, una quimera que requería una inversión de cuatro millones de euros", pero en vez de eso, en el momento en que los trabajadores habían dejado de percibir sus sueldos, ellos "empezaron a cobrar todos los meses 30.000 euros". Ese dinero, añadieron, "no se devolvió a Asturphrama". También explicaron cómo "dejaron a a su suerte" a una de las filiales de la empresa, Apotecnia. "No hacer nada supuso dos millones de euros de deuda, los trabajadores tuvieron que demandar, fue un acto de negligencia grave", indicaron. Cuando los dos acusados se hicieron con Asturpharma, la empresa atravesaba problemas, pero tenía una certificación que "la hacía muy competitiva". De hecho, sigue viva a día de hoy. Los dos acusados, añadieron, no solo se dedicaron a cobrar cantidades disparatadas, sino que también contrataron para cargos de alta dirección a "una persona que aparentaba no tener experiencia alguna en dirección de empresa, un testaferro". También llamaron la atención sobre la renta vitalicia de 9.500 euros al mes, más el 10 por ciento de los beneficios, que se acordó para Gerardo Ubaldo A. A., el antiguo dueño. "Vende la empresa por una cifra ridícula a cambio de una renta vitalicia, pensando que este tipo de actuaciones era un escudo para posibles responsabilidades", añadieron los administradores concursales. Estos contratos se terminaron declarando nulos.

El fiscal describió la actuación de los acusados como "una agravación intencional de la insolvencia", ya que el sueldo que se pusieron y las contrataciones "por un asesoramiento inexistente" supusieron una clara "descapitalización". Unas "operaciones de descapitalización muy graves", añadió el fiscal, que también se produjeron antes incluso de la compra de la empresa por los acusados, con desviaciones de cantidades a cuentas en Panamá. "No existía ningún tipo de sustento al plan de viabilidad, no contestan cuando se les pregunta de dónde iban a sacar los cuatro millones necesarios, los contratos de alta dirección no tenían sentido, hay un falseamiento de las cuentas y se han falseado facturas por servicios profesionales inexistentes", resumió el fiscal.

El abogado de José Antonio del P. M. dijo que "el problema de fondo era que la plantilla estaba muy poco cualificada y tenía unos honorarios altísimos, y que la debacle de la empresa se debió a un producto defectuoso, lo que justifica el despido del director de la fábrica". Defendió que los acusados habían introducido fondos en la empresa desde otra sociedad, Procisa, y pidió que en caso de condena se le aplicase la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Y es que este caso debería haberse juzgado ya en 2017, pero sufrió sucesivas suspensiones, la última en 2020, por el covid. La defensa de Joaquín M. A. también insistió en las dilaciones indebidas, pero justificó, por ejemplo, la renta vitalicia cobrada por Gerardo Ubaldo A. A., ya que era la persona que conocía la empresa y el mercado. La crisis de la empresa, ocasionada por una partida contaminada que llevó a la pérdida de un cliente principal, no puede imputarse a los acusados, que llegaron en noviembre de 2008, añadió. Recordó que el Juzgado Mercantil admitió en la sentencia del concurso que "no todos los actos de los dueños de la empresa fueron en perjuicio de ésta". "Se intentó obtener financiación, obraron en interés de la empresa, hicieron un esfuerzo por reflotarla y aportaron más dinero del que cobraron", indicó.