Izquierda Unida ha exigido este viernes un "cronograma cierto" para la conclusión de las grandes infraestructuras del Estado pendientes en Asturias. El coordinador general de la formación, Ovidio Zapico, y la diputada nacional de IU Roser Maestro han planteado la necesidad de resolver las comunicaciones por carretera del Occidente, tanto de las comarcas suroccidentales para su conexión con el centro de la comunidad y con la Meseta, como para el Corredor del Navia, con el enlace de la AS 12 a la Autovía del Cantábrico.

Los parlamentarios también reclamaron la mejora de la red ferroviaria, con la puesta en servicio de la variante de Pajares, e inversiones para la red de cercanías y el transporte de mercancías. Con este fin, la parlamentaria se dirigirá al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para recabar "toda la información que tiene y, sobre todo, cada una de sus planificaciones".

Zapico juzga necesario un calendario que permita conocer “con claridad” cuáles van a ser "los grandes elementos" que se pondrán en marcha para dar respuesta a los retos de las infraestructuras en Asturias: "Hablo de suprimir la barrera ferroviaria de Avilés, de poner en marcha el Plan de Vías, de ejecutar el soterramiento de Langreo, de desdoblar la vía entre Noreña y Gijón; hablo de algo tan sencillo como es, por fin, afrontar la reforma de la malla horaria".

La intervención estatal debe suponer también, según Zapico, un cambio de gestión para "dotar de respeto" a las cercanías ferroviarias. "Lo que pasa en muchas líneas y en muchas horas no es de recibo; no es de recibo que haya cantidad de pasajeros que estén viajando gratis en el tren en Asturias; que no haya interventores; que las taquillas estén cerradas; que los tornos de las estaciones no funcionen. Eso provoca un descrédito de las Cercanías y eso se revierte con personal, se revierte mucho más fácil que todo ese déficit histórico que tenemos acumulado en materia de infraestructuras".

Roser Maestro ha señalado que sí que existe una apuesta inversora por la movilidad sostenible, algo que se puede ver reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, con más recursos, por ejemplo, para Cercanías. Sin embargo, a su juicio, "también es cierto que necesitamos darle un empuje, desde cada uno de los sitios, para que el Ministerio sea consciente de la necesidad de priorizar determinadas líneas con la afectación que tienen tan grande hacia la ciudadanía”.

Teniendo como horizonte una movilidad sostenible, junto a una "pacificación" de los espacios urbanos, la parlamentaria se ha mostrado convenida de la necesidad de conocer cuál es la situación de las distintas infraestructuras pendientes, para lo que ha anunciado la presentación de iniciativas parlamentarias en el Congreso para que la Administración central ofrezca la "planificación completa".

Ovidio Zapico ha defendido la necesidad de lograr un ferrocarril "moderno, público, social, que vertebre Asturias y que sea además una agente contra la contaminación que necesitamos". A pesar de las deficiencias, el coordinador general ha coincidido con Maestro en que el actual Gobierno invierte más en cercanías que lo hizo toda la serie histórica de los años de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España.

Sin embargo, ha lamentado, ese esfuerzo inversor, y debido al grave déficit que teníamos en infraestructuras, a duras penas está sirviendo para parchear, para tapar agujeros: nos se produce un vuelco estructural, un giro de 180 grados que haga de las cercanías un sistema atractivo, fiable, rápido, seguro. Nos estamos quedando en ir tapando eso, parches".

Zapico manifestó su preocupación por el futuro de la línea Oviedo-San Esteban de Bocamar". Según el coordinador general de IU Asturias, esa línea es una de las candidatas a que "su itinerario sea recortado en 20272, cuando termine la obligación de servicio público (OSP). La única alternativa para evitarlo es logrando más pasajeros, para lo que es necesario "un mejor servicio que exige inversión".

Maestro y Zapico han visitado distintos puntos "negros" de las infraestructuras asturianas en las últimas 72 horas, manteniendo reuniones tanto con las agrupaciones locales de IU como con otros colectivos con objetivos coincidentes en la mejora de las comunicaciones, el transporte y la sostenibilidad.