Barbón, en León: “Si alguien se cree que yo voy a blanquear a Vox, conmigo lo lleva claro”

Hasta Valencia de Don Juan, el popular municipio en León que tienen tradicionalmente para vacacionar los asturianos, se fue este sábado Adrián Barbón invitado por su alcalde, Juan Pablo Regadera, a visitar la feria Iberqueso. Un acto que ha supuesto para el presidente del Principado pisar por primera vez la vecina comunidad de Castilla y León desde que gobierna el PP en coalición con Vox.

Un partido, este último, con el que Barbón no quiere “nada”, lo que no implica que se puedan ver afectadas las relaciones institucionales entre ambas comunidades, cosa que se debe saber “distinguir”, recalcó.

Ahora bien, dicho esto, el dirigente regional fue claro: “Si alguien se cree que yo voy a blanquear a Vox, conmigo lo lleva claro. Tengo fama de hablar claro. Soy persona que hace gala de dos cosas que me parecen importantes en la vida: convicciones y valores. Y creo que la entrada de Vox es un error para el PP”. Insistió en algo ya dicho: que no puede “sentarse” con este partido. Esto, después de advertir días atrás que su gobierno “no podrá trabajar” con sus consejeros en el gobierno.

Pero en Valencia de Don Juan rebajó algo el tono al admitir que entre ambas comunidades hay “elementos comunes” en los que comparten posición política. Él mismo puso los ejemplos: sobre situación demográfica, crisis de los sectores agrícola y ganadero, la protección de lobo... Pese a que los consejeros de Vox estarán al frente de áreas claves en las relaciones asturleonesas (Industria y Empleo, Agricultura y Cultura, y Turismo), el Presidente considera que “la mayor parte de materias comunes quedan en manos del PP”.

Y tras felicitar a Castilla y León, que este 23 de abril celebró el Día de la Comunidad, apeló de nuevo a respetar esos vínculos institucionales: “Se mantienen porque los mantienen los presidentes, y así debe ser”.

Él mismo recordó que su negativa a dialogar con los consejeros de Vox en el gobierno de Castilla y León le valió para ser tildado de sectario días atrás en la Junta General. Pero insistió: “Yo no puedo sentarme con Vox no por ser extrema derecha, sino porque soy implacable con la violencia machista, que niegan. No apoyan subir las pensiones ni el salario mínimo interprofesional; no apoyaron la ley de cadena alimentaria que impide al productor vender a pérdidas; están en contra de la UE, cuando si hay un sostén claro del medio rural esa es la política agraria común. Sin la PAC es imposible que subsista nuestra agricultura y ganadería, en peligro de extinción”.

Adrián Barbón recordó, además, que no solo él, sino la excanciller Ángela Merkel o el presidente del PP europeo han advertido sobre la necesidad de mantener a raya a la extrema derecha, algo que este mismo domingo, avisó, se dirime en las elecciones francesas. “Supone una agresión a la libertad y a la democracia”, zanjó.