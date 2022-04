“Soy un jugador de equipo, la inteligencia del grupo siempre es más inteligente que el más inteligente del grupo. Me motiva rodearme de talento y seguir aprendiendo cada día”, destaca Antonio Otero, CEO del grupo Futuver, el cual acaba de celebrar sus primeros 25 años de andadura, quien destaca que, al haberse fusionado las vidas digital y real, “nuestro propósito es facilitar una transformación digital electrónica con seguridad jurídica, impulsando un ecosistema institucional y empresarial de calidad para toda la sociedad”.

Presente en 4 países, Futuver ha facturado más de 100 millones de euros en transformación digital en España y Latinoamérica , y tras 25 años de actividad, sigue desarrollando proyectos innovadores, tanto a nivel nacional como en el exterior.

–¿Cuáles considera los hitos más relevantes de estos 25 años?

–En una empresa con 25 años de vida pasan muchas cosas y es muy bonito recordar la evolución, las anécdotas, el cariño de muchas personas, los desafíos, los aciertos y también los errores. Todo es relevante, de todo se aprende mucho.

En cuanto al equipo, si tuviera que desatacar lo más importante, empezaría por el gran equipo de trabajo de Futuver, sin ellos hubiera sido imposible abordar con éxito proyectos de mucho calado, complejos e innovadores.

En lo relativo a expansión internacional, uno de los hitos más relevantes, tras consolidar el mercado nacional, fue nuestra expansión internacional y abordar el mercado latinoamericano, estableciendo filiales en México, Panamá y Ecuador.

En el ámbito de los proyectos, un hecho relevante fue la creación de la primera administración totalmente electrónica en el año 2007 en México, haciendo uso de firma electrónica con estándares internacionales para todos los usuarios del sistema, más de 400 en 10 sedes diferentes. También la transformación digital del registro de la Ciudad de México y los Registros de la propiedad y mercantiles de Panamá, ambos casos de éxito de Microsoft. Recuerdo en los inicios el desarrollo de una aplicación para el Programa PIPE 2000 (Cámaras de Comercio e ICEX) a nivel nacional, integrando una metodología de diagnóstico y posición competitiva soportada sobre un sistema informático, este fue el inicio de integrar la consultoría y la tecnología.

Es un orgullo para nosotros colaborar con Clientes de diferentes sectores, entre ellos, Gobierno, Banca, Registros Jurídicos y Administrativos, Ministerios, Colegios Profesionales, Centros Tecnológicos, y numerosas empresas y, sobre todo, mantener una larga relación y un background en consultoría integral y transformación digital en más de 1000 organizaciones a lo largo de estos años.

–En todo este tiempo habrán tenido oportunidades de irse fuera de Asturias, ¿qué ha hecho que decidieran mantener la central en la región?

–Durante muchos años, más del 70% de nuestra facturación la hacíamos fuera de España, y aunque hoy parece evidente el teletrabajo, siempre pensamos que se podían hacer proyectos complejos en cierta medida virtuales. De alguna forma, queríamos aportar nuestro pequeño granito de arena a nuestra tierra. Tras contrastar experiencias en diferentes países, me queda claro que el talento de la “Asturias Tecnológica” nada tiene que envidiar al de cualquier parte del mundo.

–¿Cuál es el la labor principal y el ámbito de actuación de Futuver?

–Integrar consultoría y tecnología, lo que hoy se llama transformación digital y desde entonces, hemos desarrollado proyectos con tecnología y metodologías propias en el ámbito de la tramitación electrónica tanto para administraciones públicas como para empresas.

Hemos desarrollado proyectos de más de 10 millones de euros donde pudimos integrar y trabajar en gestión de procesos, personas, marco jurídico y tecnología y con esa misma filosofía lo hemos hecho en proyectos de menos de 50.000 euros.

Facilitamos la transformación digital con seguridad jurídica. En definitiva, despapelización y automatización inteligente de los procesos, que se puedan tramitar electrónicamente procedimientos y expedientes, servicios electrónicos de confianza, con la misma validez jurídica que los de la vida física.

-¿En cuántos países tienen presencia?

–De forma directa en España, México, Panamá y Ecuador, y desde estas oficinas para todo el territorio latinoamericano.

–¿Han seguido una hoja de ruta trazada previamente o lo han hecho adaptándose a las necesidades y demandas?

–Teníamos un propósito que era, y es, el desarrollo de tecnología propia para mercados globales. Esta filosofía de proyección hace que Futuver despliegue sus productos y servicios con visión internacional. Y sí, creo que, como todos, nos hemos tenido que adaptar a los cambios, algunas veces por el mercado y otras por pura necesidad.

–¿Algún proyecto innovador?

–Hemos desarrollado mucha tecnología, varios proyectos CDTI e IBEROEKA, de hecho, considero que nuestra plataforma para la transformación digital es francamente innovadora. Uno de ellos fue la puesta en marcha de una Universidad en Panamá íntegramente Digital y Electrónica. Así como un proyecto de Tramitación Electrónica de Expedientes, pionero y de referencia en España, premio @ASLAM al mejor proyecto de Administración Electrónica 2013 y Premio Calidad en la Justicia del Consejo General del Poder Judicial de España.

Futuver posee el máximo nivel de madurez en el Desarrollo de Productos, CMMI-5 Dev 2.0 en todas sus soluciones de administración electrónica y la única a nivel mundial en un producto específico para registros.

Con nuestra plataforma de tramitación electrónica hemos logrado que varias instituciones pasaran de plazos de tramitación de 180 a 8 días, con un ahorro de papel del 90%.

–La tecnología resulta cada vez más imprescindible…

–La tecnología, en su ámbito general, es cada vez más necesaria no solo para competir sino incluso para no desaparecer como sector, organización o profesional. Pero en mi opinión es muy peligroso pensar que la tecnología informática per se es la panacea para todo, de hecho, la transformación digital tiene mucho más que ver con personas y conocimiento, la gestión de un cambio cultural, que sólo con herramientas tecnológicas.

–¿Cuáles son sus proyectos inmediatos?

Por citar algunos, la transformación digital de Universidades, la gestión bancaria electrónica con seguridad jurídica, un innovador programa de Terapia Organizacional y la transformación digital ágil.

–Planes de Futuver a corto, medio y largo plazo

–Atraer talento joven, con ilusión y que le pongan pasión a lo que hacen. Buscar talento en los adultos que se jubilan y aún pueden y deben aportar experiencia y conocimiento, para poder facilitarles nuevas ilusiones. También desarrollar colaboraciones en la transformación digital de las Universidades y centros educativos, así como ser un referente en las administraciones públicas. En resumen queremos ser la “Boutique Tecnológica de la Transformación Digital”.

