El Principado pide a Sanidad aplicar en mayo la cuarta dosis a los mayores de 80 años

La Consejería de Salud del Principado aspira a que los asturianos mayores de 80 años y todas las personas que viven en residencias reciban la cuarta dosis de la vacuna anticovid –o segunda dosis de refuerzo– a lo largo del próximo mes de mayo. En el momento actual, la región registra la segunda mayor incidencia de coronavirus de toda España entre la población mayor de 60 años. En esta franja de edad, la tasa de Asturias de los últimos catorce días es de 1.129 casos por cada 100.000 habitantes, solo superada por los 1.211 de Navarra. La media del conjunto del país es de 555 por 100.000.

Las autoridades sanitarias del Principado han planteado al Ministerio de Sanidad la necesidad de agilizar la aplicación del segundo pinchazo de refuerzo. Sin embargo, el departamento de Carolina Darias, que ya desoyó a Asturias y a otras comunidades cuando reclamaron que no se retirase aún la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios interiores, se resista a implementar esta medida. Sanidad pretende que la vacunación avance de manera sincronizada en todo el país, y son varias –en realidad, casi todas– las comunidades autónomas cuya situación en torno al coronavirus es más relajada que la del Principado.

Suben los ingresados en planta, bajan en UCI.

Las personas hospitalizadas por coronavirus en España han aumentado en un 45,1 por ciento en las dos últimas semanas de manera global. Se han registrado subidas en todas las comunidades autónomas, especialmente en Navarra, Asturias (120 por ciento) y Cantabria, donde se han notificado incrementos de más de un 110 por ciento de pacientes con covid-19 desde el pasado día 8. Sin embargo, los últimos datos de este viernes, publicados por el Ministerio de Sanidad, han notificado una bajada porcentual de 8 puntos en las unidades de cuidados intensivos (UCI). En concreto, Sanidad informó anteayer de 6.119 personas hospitalizadas en España, 1.902 más que hace dos semanas, cuando se habían notificado 4.217 pacientes hospitalizados. Entre tanto, este pasado viernes había 339 contagiados en UCI, frente a los 371 pacientes contabilizados dos semanas antes.

La mascarilla protege aunque el resto no la use.

Pese a que la mascarilla ya no es obligatoria en la mayoría de espacios interiores, hay personas que por motivos de salud, tranquilidad o costumbre han decidido seguir llevándolas. Los expertos creen que siguen siendo útiles aunque los demás no la utilicen, por la protección individual y colectiva que suponen en un momento en el que el virus sigue circulando con una alta incidencia. El presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos, precisa que quienes deberían llevarla en interiores son aquellos con sintomatología, no solo de covid, también catarral o pseudogripal, para evitar que expulsen fluidos y proteger así de infecciones al entorno que no la lleva. López Hoyos advierte de que la ocupación hospitalaria irá a más porque “el vaso rebosa” y aunque la gente está protegida por la vacunación y no habrá una explosión brusca de covid, usar mascarilla en interiores es una medida que se debería seguir manteniendo ante la posibilidad de una nueva ola que espera “no sea tan importante como la de Navidad”.