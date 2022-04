Asturias confía en proteger del covid otros cinco meses a los mayores de 80 años

La Consejería de Salud confía en que la cuarta dosis de la vacuna anticovid otorgue una protección suplementaria durante “cuatro o cinco meses” a los asturianos mayores de 80 años y a los que viven en residencias. Las autoridades sanitarias de la región han solicitado al Ministerio de Sanidad aplicar el próximo mes de mayo ese cuarto pinchazo –que es la segunda dosis de refuerzo– a los aproximadamente 85.000 habitantes de la región que ya han cumplido ocho décadas de vida.

El Ministerio todavía no ha respondido, y su postura parece poco proclive a aceptar esta propuesta. Y es que Sanidad pretende que la vacunación avance de manera sincronizada en todo el país, y son varias –en realidad, casi todas– las comunidades autónomas cuyas tasas de incidencia de covid son inferiores a la del Principado y no manifiestan esa misma necesidad.

Efectividad garantizada.

“De la efectividad de las vacunas no hay ninguna duda”, subraya Mario Margolles, jefe del servicio de Vigilencia Epidemiológica de la Consejería de Salud. El doctor Margolles no concede credibilidad a quienes sostienen que, con un coronavirus mutado en multitud de ocasiones, la eficacia de las vacunas ha quedado muy mermada. “La efectividad es cercana al 95 por ciento para evitar muertes e ingresos en UCI, y puede ser útil para detener esta situación concreta que tenemos, evidentemente no para dentro de tres años”, señala el jefe de Vigilancia Epidemiológica. Y añade: “También es cierto que, según la bibliografía mundial, a partir del cuarto o quinto mes, la protección decae para eventos menos graves, pasando de un 95 por ciento a un 55 por ciento”.

Momentos de riesgo inminente.

Margolles admite que las vacunas de Pfizer y Moderna presentan “un problema por la corta duración de sus efectos, lo que nos induce a ponerla en los momentos en los que tenemos un riesgo más inminente, como es el actual; de ahí deriva nuestra propuesta”. Asturias registra en este momento la segunda mayor incidencia de coronavirus de toda España entre la población mayor de 60 años. En esta franja de edad, la tasa de Asturias de los últimos catorce días es de 1.129 casos por cada 100.000 habitantes, solo superada por los 1.211 de Navarra. La media del conjunto del país es de 555 por 100.000. El jefe de Vigilancia Epidemiológica reconoce la posibilidad de que “no alcancemos la misma cobertura que con las dosis anteriores, pero lo importante es que toda dosis puesta es una protección asegurada durante un periodo concreto: cuatro o cinco meses”.

Contabilizados 169 casos de la nueva hepatitis aguda infantil.

Los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido inicialmente reportados en Reino Unido siguen aumentando, y ya se han confirmado al menos 169 en 11 países, uno de ellos mortal, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de los casos se han registrado en Europa, salvo nueve confirmados en Estados Unidos y 12 en Israel; Reino Unido es el que más ha reportado (114), seguido de España (13), indicó la OMS en un comunicado. En Asturias no ha aparecido ninguno.

Dolores, diarrea y vómitos.

La agencia de salud de la ONU señaló que 17 de los niños afectados (aproximadamente uno de cada diez) por la nueva hepatitis han necesitado un trasplante de hígado tras contraer esta nueva enfermedad, que suele acarrear dolores abdominales, diarrea o vómitos. Según la OMS, podría estar causada por un adenovirus, quizá el tipo 41. Según la OMS, aún no está claro si ha habido un aumento de casos o se trata de una pauta normal que no había sido detectada hasta ahora. No obstante, la organización manifestó inquietud por el hecho de que un adenovirus, normalmente asociado a dolencias respiratorias leves, pueda estar causando inflamaciones hepáticas agudas.