“Solo pido salud”. Una expresión que a priori puede parecer baladí, pero, ¿qué sucede cuando nos falta? La única opción es confiar en todas esas personas desconocidas vestidas de blanco. Ángeles o héroes nos han llegado a llamar, pero la realidad difiere mucho de estos apelativos, más o menos cariñosos, según la realidad individual de cada cual.

Ciertamente, y durante estos últimos años, el personal sanitario y sociosanitario, entre quienes se incluye la que suscribe, nos hemos enfrentado a una pandemia global frente al covid-19, pero no han sido pocos los enemigos que hemos ido esquivando con anterioridad y parecen quedarse en el olvido: ébola, hepatitis, sida, meningitis, tuberculosis, peste... ¡Y quién sabe los que quedan por venir! Hemos expuesto y seguimos exponiendo nuestra propia salud, y tristemente demasiadas compañeras y compañeros se han quedado por el camino.

Aunque haya quien piense que nuestra profesión no es comparable a policía o bomberos, no se puede negar que el riesgo al que nos exponemos puede llegar a ser el mismo, ya que los acompañamos en cada incendio, en cada accidente. Pero hay más. Estoy convencida de que cualquiera que lleve trabajando en el ámbito sanitario o sociosanitario unos cinco o seis años ha tenido que enfrentarse a alguna agresión física, siendo innumerables las verbales. Podría contarles las vividas por mí: aquel drogadicto que me golpeó en un servicio de Urgencias estando embarazada, o la persona desorientada que me asestó tal patada que rompió mis gafas cambiando uno de mis ojos de color, además de groserías y tocamientos varios.

En ocasiones, te ríes por no echarte a llorar... La sensación de impotencia se mantiene en tus adentros largo tiempo.

Es obligado hablar del daño psicológico al que nos sometemos. Ese es peor, silente: el fallecimiento de un paciente al que llevas días tratando, el cuidar a personas que conoces... Sin embargo, en nuestra profesión no es posible parar, debemos seguir trabajando en pro de la continuidad asistencial. Nuestro ritmo de producción, de exigencia, es muy alto, al igual que nuestro nivel de estrés. En otros sectores, cometer un error o no finalizar la tarea a tiempo no tiene por qué provocar una consecuencia inmediata que afecte a la salud, “lo único que pedimos”.

Podríamos continuar hablando de otros factores de riesgo relacionados con nuestra profesión, tales como la toxicidad de algunos tratamientos que manejamos, la exposición a rayos X o a diferentes gases tóxicos y un sinfín de actividades del día a día sanitario.

El desgaste físico y emocional es devastador.

Pese a todo, sigue sin reconocerse la penosidad y peligrosidad de nuestro colectivo, viéndonos obligadas a trabajar de noche, continuar haciendo guardias o cualesquiera actividades como si tuviéramos 30, 40 o 50 años. Cuando llegamos a los 67 y continuamos trabajando, ¿cómo pretenden que seamos capaces de ofrecer una excelencia en nuestros cuidados? Párense a pensar, porque esto no solo repercute en el personal sanitario y sociosanitario, sino que son ustedes, estimadas lectoras y lectores, quienes tienen la diana en su espalda. Ustedes, su salud y la salud de quienes más quieren.

Por fortuna, ya existe una ley que nos podría amparar, como sucede con artistas, taurinos, bomberos, policías, etcétera, porque estamos firmemente convencidas y convencidos de que nuestra profesión, como las previas, cumple con los requisitos exigidos por la ley para permitir una jubilación anticipada. ¿Cómo se logra esto? El primer paso es mediante la elaboración de un estudio, solicitado por numerosas organizaciones sindicales, y reivindicado igualmente por la plataforma de Jubilación Anticipada Voluntaria en Instituciones Sanitarias (JAVIISS), estudio que deberían realizar desde el Ministerio, y no lo hacen. Quizá cuando ya sea demasiado tarde para pedir salud nos toque la famosa lotería.

Es nuestra lucha, pero no se equivoquen, también debería ser la suya.