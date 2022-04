Premian tres queserías asturianas en un certamen gastronómico de Madrid

Rey Silo (Pravia), Redes (Caso) y Capsa Food han dejado alto el pabellón quesero asturiano en el campeonato del Salón Gourmets, que este lunes por la mañana celebró la final en el Ifema, a la que habían llegado con alguna de sus elaboraciones las tres firmas. En el pabellón madrileño se inauguró el certamen agroalimentario que estará abierto hasta el jueves.

La primera quesería se alzó con la medalla de oro en la categoría “leche de vaca joven” con su variedad blanca, el clásico de la casa y firmado como todas los que se hacen por el afamado maestro Ernesto Madera. La marca de Caso, de Natalia Lobeto, logró la medalla de bronce con su casín en la modalidad “vaca curado”, y también con el Natali Blue, azul. Por su parte, Capsa Food logró con su queso "Maestro Quesero" casín la medalla de plata. Este último queso lo elabora la citada Natalia Lobeto, si bien lo comercializa Capsa. Al concurso se presentaron más de 800 referencias de toda España.

Pascual Cabaño, dueño de Rey Silo y al frente del puesto de la quesería en el salón, mostró su entusiasmo por el premio. "El blanco es nuestra bandera, el clásico, así que no podemos estar más contentos, tanto Ernesto como yo. Además, es la primera vez que gana un oro. Aquí tuvimos otros quesos premiados, como los Besos o el Massimo, pero este no".

El blanco ganador de Rey Silo se podría considerar un afuega'l pitu, si bien no figura dentro de la denominación de origen. Está hecho en Pravia, donde la quesería tiene su base. En el proyecto agroalimentario de Cabaño y Madera participa también el famoso cocinero asturiano José Andrés, quien no ha perdido el tiempo y desde Ucrania -donde se encuentra con su organización humanitaria World Central Kitchen para ayudar a los refugiados- ha llamado al quesero para felicitarle. "Está en todo y nos ha sorprendido la llamada por hacerla desde dond está, pero es que no se le pasa ni una", explicó Cabaño.

El Consejero de Desarrollo Rural, Alejandro Calvo, presente este lunes en la feria, también ha felicitado a los queseros, mientras que el Ministro Luis Planas pasó por los puestos durante la inauguración.