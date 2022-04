“Asturias envejecerá más sin un mercado laboral sólido”, advierte el Comisionado

En los años sesenta del siglo pasado, cuando tenía más o menos la misma población que ahora, pero en tendencia de sostenido incremento, Asturias fue “una anomalía demográfica” que “se llenó vaciando España”. La palanca era el trabajo, la economía. El comisionado del Principado para el reto demográfico invitó este lunes a la Junta a recordar que entonces “teníamos unas condiciones laborales de las que no disponemos ahora” y, de regreso en 2022, a entender que el “baby boom” que se cocinó en aquellos años todavía no se ha manifestado enteramente en el ya agudo envejecimiento actual de la región. Se empiezan a jubilar ahora los nacidos en 1958, cuando comenzó la explosión, así que, en efecto, vienen curvas. Conclusión: “Asturias va a envejecer aún más a menos que seamos capaces de generar un sólido mercado laboral que atraiga extranjeros y mano de obra de fuera”.

Jaime Izquierdo volvió a teorizar en el parlamento regional durante una tensa comparecencia que derivó en críticas casi unánimes a su labor y en la renovación de la petición de su cese que Foro ha registrado ya en la Junta y que ayer recogió los apoyos al menos del PP y Vox. Entre el ruido del reproche generalizado que genera en la Junta, y que ya había comprobado en comparecencias anteriores, Izquierdo trató de centrar un problema que depende más de eso, de unas condiciones laborales que ahora mismo no se dan que de unas políticas de impulso a la natalidad que directamente, dice, no existen.

“No hay medidas de fomento de la natalidad”.

Quiso centrar el asunto de su competencia clamando contra el exceso de diagnósticos sin aporte palpable de soluciones y sostuvo, en el tenso intercambio de pareceres con la diputada del PP Cristina Vega, que “no le puedo poner encima de la mesa una medida de fomento de la natalidad, porque no hay ninguna. Las hay para que la natalidad funcione mejor, o de apoyo a la familia, pero estamos caminando hacia una incertidumbre demográfica importante y posiblemente la mejor solución esté en el mercado laboral y en la llegada de emigración”.

Así fue en los sesenta, así en la estabilización de la población asturiana en la primera década de este siglo, y así debería ser ahora que posiblemente venga lo peor, porque pronto se jubilan los primeros boomers de aquella gran explosión del siglo pasado y debemos estar preparados, afirmó. “¿Como evitas que una región que no ha iniciado el envejecimiento en términos de ‘baby boom’ pueda cortarlo? ¿Cómo evitas que dentro de unas horas se haga de noche? La cuestión es prepararse para gestionar una población muy envejecida durante mucho tiempo. Y “hay que hacerlo”, reseñó, a la vez que se alienta un modelo laboral “que demande mano de obra y traiga inmigración” y se intenta mejorar la natalidad. Todo preferiblemente mejor sin caer en el desánimo, sin “estar permanentemente machacándonos con el ‘vamos a morirnos todos’. Hay muchas opciones y hay que trabajar”.

Se dieron entonces varias vueltas más alrededor de la sentencia que el geógrafo Rafael Puyol dejó la semana pasada en Oviedo. Citando en realidad al demógrafo italiano Massimo Livi Bacci, dejó dicho que “la mejor política natalista es el mercado laboral”, y la contundente veracidad del aserto ganó para Izquierdo una de las críticas de su paso por la Junta. “Para eso no hace falta ser un genio, ya lo dice cualquier paisano en un chigre”, le replicó Luis Fanjul, diputado de Ciudadanos. Izquierdo había dejado dicho que el gran asunto es “la captación de inversiones para generar actividad económica” y que la región “tiene un proyecto definido en términos turísticos y en muchas áreas, pero todavía no somos capaces de encontrar los mecanismos que generen la actividad suficiente para revertir la situación demográfica”. También que cuando dijo aquello de que el millón de habitantes no es un abismo luchaba contra “la sensación de desánimo”. El cruce de esa frontera, añadió ayer, “no es irreversible en la medida en que seamos capaces de generar una dinámica laboral” adecuada, repitió. “La ofertas laborales son las que marcan las dinámicas demográficas en un porcentaje muy alto”.

Jubilarse más tarde.

En lo concreto, y entrando de nuevo en la evaluación de algunas de las propuestas de Puyol, Jaime Izquierdo se manifestó a favor de “buscar mecanismos, mediante incentivos, que favorezcan el mantenimiento de la actividad laboral de personas altamente cualificadas que pueden seguir activas” más allá de la jubilación. A lo que no respondió fue a la conveniencia y la utilidad de instituir una consejería específica para ocuparse del reto demográfico, otra de las propuestas de Puyol a la que este lunes se sumó con entusiasmo Ciudadanos.

Era la segunda comparecencia parlamentaria de Izquierdo en un mes y no fue menos intensa que la anterior. Adrián Pumares, portavoz de Foro, evaluó la mención al mercado laboral como “una enmienda a la totalidad de las políticas socialistas que se nos han aplicado durante décadas” y anunció el registro de una moción que pide su cese a la que se sumaron expresamente al menos PP y Vox. La popular Cristina Vega añadió a “su ineficacia y carencia de iniciativa su actitud chulesca y de falta de respeto a esta cámara”. “Tiene un don para irse por las ramas”. “Sus medidas no funcionan”, siguió Sara Álvarez (Vox), pero la crítica desbordó el centro derecha. “Tiene usted que cambiar, lo que ha hecho hasta ahora no sirve de nada”, anotó Nuria Rodríguez (Podemos) antes de emplazarle ya a una tercera comparecencia “a ver si es capaz de explicar para qué sirve el Comisionado”.

Con menos contundencia abogó Ángela Vallina, portavoz de IU, por buscar la salida en el diseño de “un nuevo modelo productivo” y emplazó a acelerar la toma de decisiones. Hizo votos además por que “se abra un gran pacto para recuperar el millón de habitantes como elemento simbólico de la recuperación de Asturias”. En el turno de la defensa, la diputada socialista Alba Álvarez lamentó la falta de alternativas de los grupos de la oposición, subrayó ante ellos que “con el pesimismo no se llega a la acción, sino a la apatía” y lamentó las actitudes de quienes simplifican problemas concretos y se acercan a esta cuestión “con simplismos y frivolidad”. También el propio compareciente tuvo su tiempo para lamentar su sensación de “déjà vu” y “desasosiego” a la vista de que su proyecto de “Aldea 0” se denuesta antes de que empiece y de que siempre “hay alguien que acaba disparando cuando se intenta hacer cosas diferentes en Asturias”. “Ya lo vivimos en los años ochenta, cuando se empezaba a pensar en Taramundi” como cuna del turismo rural en España. “Se disparaba igual”.

“Más perros que niños” y otros elementos culturales “de distorsión”